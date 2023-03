Propast SVB-a neće direktno utjecati na hrvatske startupove, osim u jednom segmentu

Dramatičan je vikend iza klijenata posrnule banke Silicon Valley, koji do danas nisu bili sigurni što će se dogoditi s njihovim depozitima. Sreća u nesreći jest što su se u cijelu priču u ponedjeljak uključile američke vlasti. Naime, Ministarstvo financija SAD-a, Odbor Federalnih rezervi i Savezna korporacija za osiguranje depozita (FDIC) su odlučili u potpunosti zaštititi sve klijente koji su imali sredstva u Silicon Valley Banku, što su u velikom broju – startupovi.

Svima je omogućen pristup novcu, no kolaps SVB-a i dalje zabrinjava startupovce, ali i ulagače koji se boje daljnjih reperkusija i financijske katastrofe, prenosi Business Insider.

Neadekvatno vođenje

– Sillicon Valley Bank bila je jedna od glavnih banaka za američke startupove koji su likvidnost držali u depozitima, a SBV je, kao i svaka druga banka, veći dio depozita plasirala u kredite i obveznice – kaže Goran Dubček, fond menadžer InterCapital Asset Managementa.

– Do ove situacije došlo je prvenstveno zbog neadekvatnog upravljanja imovinom i obvezama banke. Osim što je pasiva banke bila vrlo koncentrirana na malom broju klijenata, banka je u svom portfelju imala iznimno visoki postotak dugoročnih obveznica čije su cijene uslijed rasta kamatnih stopa dramatično pale. Nakon što je prošloga tjedna banka najavila prikupljanje dodatnog kapitala kako bi pokrila gubitke na dugoročnim obveznicama, kod klijenata je nastala panika te su počeli povlačiti depozite, a banka se, osim s gubicima, našla u problemima i s likvidnošću – objašnjava cijelu situaciju Dubček.

Bilance banaka zadnjih su godinu dana pod pritiskom zbog rasta kamatnih stopa, dodaje Dubček. Američka središnja banka Fed je, naime, u pokušaju suzbijanja inflacije kroz nekoliko navrata podigla kamatne stope od nule na trenutnih 4.5 do 4.75 posto.

– Međutim, ključno je reći da je bankarski sustav, pogotovo u Europi, značajno bolje kapitaliziran nego prije globalne financijske krize. S obzirom na situaciju, moguće je da će europska i američka centralna banka, koje se sastaju ovaj i idući tjedan, usporiti s dizanjem kamatnih stopa te ublažiti retoriku oko monetarne politike za ostatak godine – dodaje Dubček.

Novac više nije jeftin

Situacija sa Silicon Valley Bankom prilično je iznenadila i startupovce u Hrvatskoj, ali, kako kaže Hajdi Ćenan, predsjednica udruge CRO Startup, na ovim područjima nemamo previše dodirnih točaka s njome.

– Koliko vidim, iznenadila je i mnoge u Americi; u javnosti su se prve naznake u javnosti počele pojavljivati tek prije mjesec dana, a prava panika je nastala tek prije nekoliko dana, nakon što je Peter Thiel javio svojim founderima da hitno prebace svoje depozite u druge banke – kaže Ćenan.

Dodaje da svi pozorno promatraju hoće li se i koliko cijela situacija ‘preliti‘ i na druge banke.

– Znam za nekoliko naših startupova koji su pokušavali otvoriti bankovni račun kod njih, ali bio je to prilično kompliciran proces i, moram priznati, nisam sigurna jesu li ga uspjeli realizirati. Nadam se da nisu, da se (napokon) dogodilo da je komplicirana administracija i birokracija rezultirala neočekivano pozitivnim ishodom – ističe Ćenan.

Slučaj SVB će dodatno pogoršati stanje u američkom tehnološkom i startup sektoru koji se već godinu dana bori s padom vrijednosti dionica, rastom kamatnih stopa, težim dolaskom do investicija, valovima otpuštanja, a sada i propašću jedne od najvažnijih banaka za taj sektor.

– U svakom slučaju, ovo je udar (prvenstveno) na tehnološki i startup sektor, počevši sa Silicijskom dolinom, i mnoge tvrtke koje su imale sredstva na računu kod njih će vrlo moguće propasti ako nisu profitabilne. Svi oni koji su temeljili svoje poslovanje na refinanciranju već su neko vrijeme u problemima jer novac više nije ‘jeftin‘, što je dovelo do toga da su se valuacije ispuhale, a investicije znatno smanjile. Ovo će samo dodatno pogoršati stanje – dodaje Ćenan.

Ipak, postoji jedna stvar koje hrvatski startupovi zbog propasti SVB-a moraju biti svjesni.

– Rast kamata utječe na dostupnost i cijenu kapitala što će hrvatski startupovi osjetiti prilikom traženja novih rundi financiranja. Iako propast SBV banke neće direktno utjecati na njih, za očekivati je kako će nakon ovoga investitori povisiti očekivane povrate na vlastite investicije – ističe Dubček.

‘Know your bank‘

Da je propast SVB-a bilo teško predvidjeti potvrđuje i, menadžer fonda, koji ističe da će cijela situacija utjecati na one koji imaju gotovinske račune u inozemstvu, jer je SVB bio vrlo fleksibilan za specifične potrebe startup tvrtki.

– Vjerojatno je da će u skoroj budućnosti startup tvrtke biti opreznije pri odabiru banaka s kojima će surađivati. Ovaj pojam se već ustalio na tržištu, uz KYC (know your client) sada govorimo i o KYB (know your bank) – zaključuje Mikuž.

U ponedjeljak je intervencija vlasti u slučaj SVB osnivačima startupova donijela olakšanje, no mnogi su od njih već krenuli otvarati račune u velikim bankama. Suosnivač i izvršni direktor Rad AI-ja Doktor Gurson novac planira prebaciti na novi račun u većoj banci, iako još ne zna kada će doći do pologa u Silicon Valley Banku.

– Kompanije nikada ne bi trebale strahovati jesu li njihovi depoziti sigurni. Ne znam postoji li sigurno mjesto kamo bismo mogli otići – zaključio je Gurson.