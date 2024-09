Reddit: Platforma za alternativce napokon postaje mainstream

Nakon dvadeset godina ‘alternative‘ platforma Reddit postaje sve popularnija, njezine su objave ponovno sve češće na drugim platformama i sve vidljivije. Budući da je kompanija odnedavno izlistana na burzi, ta srednjostrujaška pozicija sigurno je draža i ulagačima i oglašivačima

Društvena platforma Reddit nedavno je dobila balkansku inačicu superpopularnog subbredita LinkedIn Lunatics (LinkedIn Ludjaci) na kojoj se prenose objave s LinkedIna koje su cringe-worthy ili, po domaći, izazivaju susramlje. Broj korisnika koji žele čitati tu komplikaciju pomalo banalnih, pseudofilozofskih postova o poslovnom uspjehu i tajnama življenja premašio je 3,4 tisuće, ali i naljutio LinkedInovu ekipu koja revno objavljuje, poslovno se umrežava i nastoji izgraditi sjajan osobni brend na toj omiljenoj poslovnoj platformi. Vješti PR-ovci među njima sami su objavili da su na spomenutom subredditu te mu tako napravili svojevrsnu reklamu (moja je malenkost za taj subbredit doznala upravo na LinkedInu).

No ovo nije priča ni o cringe-momentima LinkedIna ni o diverziji mangupa s Reddita, već zoran primjer načina na koji potonja platforma prodire u mainstream, postaje sve popularnija, pa tako i brendovima primamljivija. Nedavno je i Fast Company pisao o tome kako se postovi s Reddita sve češće ponovno objavljuju na drugim platformama, zbog čega ona postaje vidljivija i popularnija. To je, dakako, za njih sjajna stvar, ali curenje sadržaja na druge platforme dugoročno bi im se moglo obiti o glavu (ne uspiju li iskoristiti tu svoju novu popularnost), spriječiti korisnike da otvore svoje profile, jer the best of ionako dobivaju na Instagramu, X-u ili LinkedInu.

Procvat prometa

Kako je za Fast Company objasnio analitičar s eMarketera Jeremy Goldman, takve su objave vrlo dobar alat za povećanje vidljivosti platforme. Iako korisnici zbog toga i u ovom trenutku možda i neće otvoriti profil, zbog prijenosa sadržaja Reddit je na putu da postane više mainstream. Da je taj put dobar, potvrđuju i podaci: između drugoga kvartala 2023. i 2024. broj svakodnevnih korisnika povećao se za nešto manje od 10 milijuna, odnosno skočio s 32,1 milijun na 42 milijuna. U ožujku je kompanija izišla na burzu s cijenom dionice od 47 dolara, a onda se u srpnju popela na rekordnih 78,08 dolara. Kako piše Fast Company, sadržaj s Reddita najčešće procuri na TikTok, koji je postao svojevrsna dodatna ispostava te platforme, mjesto na kojem se objavljuju najzanimljivije stvari, sažeci. Reddit se tako zapravo prekraja za mlađe generacije, navučene na kratke formate, ekipu kojoj se ne da čitati cijelu priču na originalnoj platformi. Ti korisnici sa skraćenom pozornošću i koncentracijom najčešće, kako se pokazalo, konzumiraju sadržaj s predznakom gejminga, a upravo je taj žanr i najpopularniji na Redditu. Fast Company nastavlja i da youtuberi u posljednje vrijeme inspiraciju crpe s Reddita – svjedočanstva korisnika pretvaraju u videoformat.

Tako je, primjerice, Redditov forum ‘Am I The Asshole‘, u kojem korisnici dijele iskustva i priče o tome kako su i u čemu pogriješili, ispali šup#i, neiscrpna škrinja dobrih, ali kontroverznih priča. Youtuberi onda, poput Charlotte Dobre i Two Hot Takes, svojoj milijunskoj publici prepričavaju te priče, snimaju svoje reakcije i potiču ih na interakciju u obraćanjima uživo. Snimke zaslona s Reddita završavaju i na Instagramu i X-u. Zapravo, postoje čak profili posvećeni isključivo prijenosu sadržaja s Reddita, poput @darkthemereddita s više od tristo tisuća pratitelja, koji objavljuje mračne priče; @toxicreddita s više od dvjesto tisuća pratitelja koji ondje doznaju o pričama koje su, kako opisuju, ‘bljak‘; a smiješne se pak mogu pronaći na @GoodRedditu, koji ima najviše pratitelja, 1,2 milijuna.

Pankerska platforma

Tog dijeljenja sadržaja svjesna je ekipa iz Reddita koja je stoga 2023. pokušala uvesti reda, odnosno dopustiti korisnicima da dijele sadržaj, ali tako da prave promet originalnoj platformi. Tako je, primjerice, omogućila korisnicima da sadržaj dijele poveznicom, ali, na njihovu veliku žalost, malo se tko služi tom značajkom, već ga prenose snimajući stranicu ili, jednostavno, kao tiktokeri i youtuberi prepričaju neku objavu, priču ili sadržaj, zbog čega Reddit ostaje bez ekstraprometa. Bez obzira na to što dijeljenje ne donosi Redditu dodatan promet, u Fast Companyju smatraju da to ipak služi toj po mnogočemu pankerskoj platformi koja posluje mimo struje i okuplja korisnike koje nužno ne zanimaju klasične društvene platforme; ondje su jer nešto žele (anonimno) podijeliti, nešto doznati ili pak biti dio neke tematske zajednice.

S obzirom na to da se sve više korisnika upoznaje s njegovim sadržajem, mogli bi dobiti dojam da nešto propuštaju (jednako kao korisnici Instagrama gledajući TikTokove reelse na ‘svojoj‘ platformi) i na kraju otvoriti profil. Budući da je kompanija odnedavno izlistana na burzi, taj trend sigurno raduje ulagače, koji su uvijek mirniji s ulaganjem u mainstream nego u brendove koji se prodaju pod alternativu. Sličnog su stajališta i brendovi, kojima bi Redditova bolja, srednjostrujaška pozicija mogla poslužiti kao motivacija da ondje pozicioniraju svoje kampanje i profile.

Uspješne kampanje

Kao jedna od uspješnijih kompanija s profilom na Redditu često se izdvaja Blizzard Entertainment čiji službeni subreddit ima više od 94 tisuće korisnika koji svakodnevno raspravljaju o novim izdanjima igrica, klasicima, vijestima iz kompanije i sličnom. Taj kompanijski profil, nedavno je pisao marketinški blog Meltwater, izvrsno komplimentira ‘neslužbenom‘ subredditu koji su otvorili obožavatelji njezine franšize Overwatch, a koji bilježi više od pet i pol milijuna članova. Ne bi trebalo obeshrabriti što je to gejming-kompanija koja nema problema s pronalaskom obožavatelja na Redditu (ekipa se ondje često bavi igranjem videoigara), jer i brendovi koji nemaju veze s tim žanrom/industrijom mogu imati dobar prolaz na platformi. Izvrstan je primjer za to kompanija Purple Mattress koja se bavi – prodajom madraca – i koja uspješno angažira korisnike istoimenog subreddita. Ondje više od 3,8 tisuća potrošača razgovara o njezinim proizvodima, dijeli savjete (i o spavanju), postavlja pitanja kompaniji i sudjeluje u kreiranju novih proizvoda.

Ta se platforma sjajnom pokazala i medijskim brendovima poput kultnoga Washington Posta, koji je subreddit pokrenuo prije sedam godina, a i dalje je prilično živ te uspijeva zainteresirati korisnike za sadržaj koji objavljuje, potaknuti ih na raspravu, pa čak i doznati dodatne informacije o pojedinim temama.

U svakom slučaju, platformu Reddit, koja sljedeće godine slavi dvadeset godina, napokon su primijetili korisnici drugih mreža, ljubitelji digitalnog umrežavanja, brendovi i ulagači, te je prilično izgledno da će uskoro stajati rame uz rame s titanima poput Instagrama, X-a ili TikToka i ravnopravno se boriti i za oglašivački novac.