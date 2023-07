Rezultati banaka potaknuli rast Wall Streeta, kineske burze i dalje u padu, ostale porasle

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica porasle, ponajviše u financijskom sektoru, što se zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima banaka.

Dow Jones ojačao je 1,06 posto, na 34.951 bod, dok je S&P 500 porastao 0,71 posto, na 4.554 boda, a Nasdaq indeks 0,76 posto, na 14.353 boda. Pritom je najviše porastao S&P 500 indeks bankarskog sektora, 1,9 posto, pa je dosegnuo najvišu razinu od početka ožujka, kada je taj sektor uzdrmala propast nekoliko banaka.

Morgan Stanley, Bank of America, Bank of New York Mellon i niz drugih banaka objavile su jučer bolje kvartalne poslovne rezultate nego što se očekivalo. Okruženje s povišenim kamatnim stopama, stabilnim tržištem rada i rastom gospodarstva pogoduje poslovanju banaka.

- Sve banke, koje su danas objavile rezultate, ostvarile su veću dobit i veće prihode nego što se očekivalo. Analitičari su smanjili procjene, pa su banke uspjele pozitivno iznenaditi - objašnjava Tim Ghriskey, strateg u tvrtki Ingalls & Snyder.

Osim bankarskog sektora, snažno je jučer porastao i tehnološki, za 1,3 posto, pri čemu je cijena dionice Microsofta skočila gotovo 4 posto, na rekordne razine. Pozitivno je na tržište utjecao i podatak o daljnjem rastu potrošnje na malo, ali sporijem nego što se očekivalo. To znači da bi inflacijski pritisci mogli dodatno oslabiti i da bi američka središnja banka uskoro mogla završiti ciklus povećanja kamatnih stopa.

Očekuje se da će Fed ovoga mjeseca još jednom povećati kamate za 0,25 postotnih bodova i da će to biti posljednje povećanje u ciklusu, koji traje već više od godinu dana.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,64 posto, na 7.453 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,35 posto, na 16.125 bodova, a pariški CAC 0,38 posto, na 7.319 bodova.

Kineske burze pale treći dan za redom

Na kineskim su burzama u srijedu cijene dionica pale, treći dan zaredom, jer su ulagači zabrinuti zbog sporog rasta drugog po veličini svjetskog gospodarstva. MSCI indeks azijsko-pacifičke regije bio je oko 7,00 sati u minusu 0,3 posto, oslabivši treći dan zaredom.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks ojačao 0,8 posto, dok su cijene dionica u Australiji porasle 0,5 posto. U Južnoj Koreji, Šangaju i Hong Kongu pale su, pak, između 0,2 i 1,2 posto.

Kineske su burze i dalje pod pritiskom zbog nedavno objavljenih podataka koji su pokazali da se tamošnje gospodarstvo od koronakrize oporavlja sporije nego što su se ulagači nadali. Posljedica je to slabosti kako domaće, tako i inozemne potražnje. A inozemna potražnja neće se oporaviti sve dok središnje banke zapadnih zemalja zbog visoke inflacije podižu kamatne stope, što usporava rast gospodarstava.

Burzovni indeksi u Japanu i Južnoj Koreji prate, pak, jučerašnji rast Wall Streeta.

Dolar blago ojačao, cijene nafte pale

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,94 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,84 boda. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 138,65 na 138,85 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1230 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1256 dolara.

Cijene su nafte, pak, izgubile dio jučerašnjih dobitaka. Cijena barela na londonskom tržištu skliznula je jutros 0,26 posto, na 79,42 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,46 posto, na 75,45 dolara.