Rješenja hrvatske tvrtke olakšat će uživanje desetaka tisuća ljudi na Olimpijadi u Parizu 2024.

Uzimajući u obzir da je kompleksna niša MICE turizma – meetings, incentives, conferences, events – desetljećima bila zakinuta za pomoć specijaliziranih informatičkih alata i da se cijeli proces prodaje, pripreme i vođenja troškova odvijao kroz generičke alate kao što su Word, PowerPoint i Excel, hrvatska tvrtka Neon Bjorn uočila je svoju priliku na tržištu te razvila specijalizirani softver imena Travel Ray koji pomaže riješiti upravo navedene probleme.

Iza tvrtke Neon Bjorn stoji šesteročlani tim profesionalaca iz IT industrije i turizma, a nedavno je u nju investirala i jedna francuska tvrtka otkupviši pet posto tvrtke. Kako za Lider otkriva Marin Rinčić, osnivač i direktor Neon Bjorna, trenutno programiraju specifične module za francuskog klijenta, agenciju Lafayette, za njihov opsežni angažman u Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

– Naša će rješenja tako desetcima tisuća ljudi olakšati uživanje u sportskom događaju godine – kaže Rinčić, ističući da im je Lafayette Travel, najveća MICE agencija u Francuskoj, jedan od najvećih klijenata.

Do nedavno, dok nisu dobili investiciju, rasli su organski, a sada se pripremaju za daljnji rast.

– Sada se pripremamo se za novo poglavlje širenja i razvoja. Za spomenuti Lafayette Group upravo završavamo projekt za potrebe Olimpijade u Parizu, riječ je modulu za transfere kojim će se moći upravljati prebacivanjem do 20 tisuća ljudi u jednom danu. Rješenje će implementirati početkom 2024., a uvjereni smo da će nam taj modul otvoriti mnoga vrata u sektoru transfera i logistike velikih događaja. Odabir Travel Ray softvera za potrebe tako velike i prestižne pariške agencije je rezultat opsežnog međunarodnog natječaja u kojem su sudjelovali svi naši svjetski konkurenti, tvrtke iz Zapadne Europe i SAD–a – kaže Rinčić.

Uštede vremena klijentima

Travel Ray također je namijenjen organizatorima putovanja, kompanijama koje se bave destinacijskim menadžmentom i odjelima grupne prodaje u hotelskim kućama. Softver je trenutno zastupljen u desetak država uključujući Španjolsku, Francusku, Italiju, Nizozemsku, Njemačku, Albaniju, Gvatemalu i, naravno, Hrvatsku. Primjerice, Travel Ray koriste Toplice Sveti Martin i biogradska kompanija Ilirija, koji također imaju odjele grupne prodaje. Do sada im je fokus bila Zapadna Europa, ali uskoro očekuju klijente iz svih dijelova svijeta, budući da je proizvod prilagodljiv svim jezicima, valutama, lokalnim porezima i drugim specifičnostima.

Rinčić na konkretnom primjeru objašnjava kako točno funkcionira Travel Ray:

– Putnički agent može s nekoliko klikova odabrati odgovarajuće elemente i ponudu prilagodi željama klijenta i strukturi grupe. Primjerice, odabire hotel s četiri zvjezdice i pogledom na more, zabavnu team building aktivnost, luksuzan prijevoz minibusom od zračne luke do hotela i renesansnu palaču kao mjesto za gala večeru. Kako agent dodaju ove elemente, Travel Ray automatski izračunava budžet za cijeli događaj. Istovremeno, softver generira profesionalne i brendirane dokumente, uključujući detaljne ponude, analizu troškova i planove puta. Ovdje dolazi do najvećih ušteda vremena jer se eliminira potreba za dodatnom pripremom dokumenata uz pomoću generičkih alata kao što su Word, Excel ili PowerPoint. Budući da Travel Ray radi u oblaku, cijeli je projekt dostupan kolegama iz matičnog ureda i članovima tima koji rade od kuće, a može biti dostupan i klijentu.

Da je hrvatski tim osmislio dobar proizvod dokazuje i potvrda Paula Stephena, osnivača i direktora marketinga globalne mreže profesionalnih destinacijskih menadžment kompanija i turoperatora 1 DMC World.

– U nedavnoj usporedbi softverskih paketa iz cijelog svijeta za pojednostavljenje poslovanja destination management agencija, ocijenili smo da je Travel Ray među prva tri na temelju troškova u odnosu na prednosti automatizacije – kaže Stephen.

Tržište i dalje nezasićeno

U 2022. godini prihodi tvrtke Neon Bjorn bili su relativno skromni – 575.000 kuna. Na to su, objašnjava Rinčić, najviše utjecali izazovi globalne pandemije, posebice ekonomski utjecaj koji je imala na njihove klijente.

– U znak solidarnosti stali smo uz agencijske klijente tijekom tih teških vremena i pauzirali naplatu naših usluga do četvrtog kvartala 2022. – kaže Rinčić, a dodaje da 2023. godina teče unutar očekivanih parametara.

– U godinama koje slijede očekujemo visoke stope rasta jer se poslovno okruženje u turizmu nastavlja stabilizirati. Naš je fokus strateški rast i optimistično gledamo na faze širenja predviđene za 2024. godinu. Ova perspektiva usklađena je s našom predanošću pružanju inovativnih informatičkih rješenja i prilagodbi rastućim potrebama industrije putovanja i događanja – dodaje Rinčić.

Među desetak svjetskih konkurenata, poput Vipera, Tourwritera i Vamoosa, kao njihove najveće prednosti Rinčić navodi lakoću korištenja rješenja i desetogodišnje iskustvo.

– Ipak, tržište je i dalje nezasićeno i otvoreno pa se još uvijek ne može govoriti o pravoj konkurentskoj borbi. Kuriozitet je da je jedna od tih desetak kompanija i iz Hrvatske, Lemax. Ciljani klijenti nam se ne podudaraju pa nemamo kontakta, ali možemo reći da su oni napravili veliki korak i do određene mjere pozicionirali Hrvatsku kao značajnog igrača među softverima za turizam – objašnjava Rinčić.

Svaki dan novi ‘feedback‘

A osim rasta prihoda i broja projekata, u narednim godinama predviđaju i rast broja zaposlenika te premještanje naglaska s produkcije i razvoja novih modula na službu za korisnike, obuku klijenata, prodaju i marketing.

– Naši planovi uključuju kontinuirani razvoj softvera i njegovu prilagodbu. Nastavljamo ga razvijati i prilagođavati na temelju povratnih informacija korisnika. Svaki dan dobivamo inpute od turističkih agenata, vlasnika agencija i organizatora putovanja pa s njima zajedno osmišljamo i gradimo nove procese poslovanja, vršimo nadogradnje koje štede vrijeme i novac. To je uzbudljiv proces jer kako naši korisnici postaju vještiji, njihovi zahtjevi za nadogradnjom postaju sve funkcionalniji i bitniji za pojednostavljenje operacija – zaključuje Rinčić.