Silvio Kutić: Negativan neto rezultat Infobipa posljedica je amortizacije akvizicija

Infobip posluje pozitivno, ima dvoznamenkaste stope rasta prihoda i profitabilnosti te pozitivnu EBIDTA-u, istaknuo je to Silvio Kutić, suosnivač i izvršni direktor Infobipa, na današnjem brifingu za novinare održanom u Infobipovom kampusu u Zagrebu, kao odgovor na medijske napise o poslovnim gubitcima koje krovna tvrtka Infobip Limited bilježi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kako je objasnio Kutić, iskazani gubitak od 227,1 milijun eura u 2023., ali i gubitci iz 2020., 2021. i 2022. godine posljedica su amortizacije akvizicija nekoliko tvrtki, među kojima su OpenMarket, dio izraelsko-američke tvrtke Amdocs, irska tvrtka Anam i konferencija Shift.

– Iz faze eksponencijalnog rasta 2022. godine, kada smo završili jedan jaki investicijski ciklus, prešli smo u fazu profitabilnog rasta. U njoj smo primarno fokusirani na EBITDA-u, ona je prošle godine iznosila 85 milijuna eura na razini grupe, a ove je godine plan biti na 120 milijuna eura. Financijski gledano, amortizacija jakog investicijskog ciklusa iz 2020. i 2021. dala je taj rezultat, a kroz šest godina amortizirat ćemo sve akvizicije i investicije svih vanjskih investitora koje smo imali – rekao je Kutić.

EU novac još nije stigao

Osvrnuo se i na projekt globalne komunikacijske platforme iduće generacije IPCEI (Important Project for Common European Interest) Europske unije u kojemu Infobip sudjeluje kao jedina tvrtka iz Hrvatske koja je uspjela proći prijavu za sudjelovanje. Usporedbe radi, u projektu sudjeluje čak deset tvrtki iz Slovenije te neke od najvećih tehnoloških tvrtki u Europi, poput njemačkog SAP-a i Deutsche Telekoma, talijanskog telekoma TIM i francuskog Atosa. Ukupna vrijednost projekta je 3,5 milijardi eura, što uključuje i novac svih partnera koji će ući u projekt.

– Od 85 milijuna eura koliko ukupno vrijedi projekt, 35 milijuna eura jedan je dio. Infobip planira financirati razliku, pri čemu je za nas 58 milijuna eura prihvatljivi trošak, a sam projekt trajat će tri godine. Fokus će biti na korištenju novih tehnologija – 5G/6G zajedno s telekom operaterima u Europi te umjetne inteligencije – ali i sigurnosti i etičkom korištenju tih tehnologija – dodao je Kutić.

Damir Prusac, član Uprave i potpredsjednik za istraživanja u Infobipu, iznio je detalje o samom projektu za kojega Infobip, napomenuo je, još uvijek nije dobio novac.

IPO tek 2026. godine?

– Okvir propisuje Europska komisija koja je ostavila na korespodenciju vladama država članica da odrede regulativu po kojoj će se izvoditi sam projekt te da odrede izvore financiranja. Hrvatska vlada odlučila je da izvor financiranja budei mi se vodimo tom činjenicom, tako pišemo dokumentaciju i aplikaciju za sami projekt. Baš smo ovih dana u finalizaciji cjelokupnog procesa i dokumentacije teza dodjelu sredstava koji bi uskoro mogao završiti. Odluka o dodjeli sredstava ide nakon toga – objasnio je Prusac.

S obzirom na to da je cilj navedenog europskog fonda u kojemu Infobip sudjeluje učiniti EU globalno konkurentnijim u području usluga u oblaku, Kutić je dodao da njihovi planovi za budućnost ne uključuju prodaju tvrtke, pogotovo ne od strane neke američke tvrtke, jer bi u tom slučaju priča o konkuretnosti europskih tvrtki pala u vodu. Svoj put vide u izlasku na burzu, odnosno inicijalnoj ponudi dionica (engl. initial public offering – IPO), o čemu su govorili još od 2021. godine. No kako je rasla inflacija, a posljedično i kamatne stope, usporio se rast tehnološke industrije i tržišni trendovi za IPO nisu bili povoljni. Ipak, Kutić se nada da će izlazak na burzu, što bi donijelo kapital za daljnji rast, pričekati do 2026. godine.

– Kod izlaska na burzu trebamo prvo imati jako dobar rast, dobre parametre što se tiče budućnosti poslovanja, kuda se kreće tehnologija, a tu smo dobro pozicionirani. Voljeli bismo da se rast i ubrza, što vjerujemo da hoćemo 2025. i 2026. zbog ekonomskih pokazatelja i dodatnog smanjivanja kamatnih stopa. Drugo, prije tri godine bilo je oko 120 tehnoloških IPO-ova, pa je taj broj pao na dva, zatim na šest-sedam, a ove godine ih je oko deset. IPO-ovi tehnoloških tvrtki polako se ‘bude‘ i mislimo da će 2026. godine, prema informacijama s financijskih tržišta, ponovno biti otvorene tržišne prilike za IPO u tehnološkom sektoru – zaključio je Kutić.