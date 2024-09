Smanjenje kamatnih stopa: IT sektor još će pričekati s investicijama i izlascima na burzu

Kamate u SAD-u tek su počele padati, a već stižu dobri signali s burzi

No posljedice smanjenja kamata kod nas će se neće odmah osjetiti

Tvrtke će još pričekati s novim investicijama

Također, niti AI još uvijek nije pokazao velike benefite

Niti tjedan dana nakon Europske središnje banke, i američka središnja banka Fed odlučila je sniziti kamatne stope za pola postotnog boda na razinu od 4,75 do 5 posto, i to prvi put nakon četiri godine. Naznake su to ublažavanja monetarne politike i u nadolazećem razdoblju, s obzirom na to da inflacija, zbog koje su se prvenstveno i dizali troškovi zaduživanja, slabi. Posebno se jeftinijim kreditima i investicijama raduje tehnološki sektor, koji je u razdoblju viših kamatnih stopa trpio veće troškove kapitala, nakon čega su uslijedila otpuštanja, smanjeni su budžeti, a posljedično je bilo i manje izlazaka na burzu (engl. initial public offering, IPO). Niti hrvatske tvrtke koje ovise o američkom tehnološkom tržištu u tom pogledu nisu iznimka.

IT se polako budi

Silvio Kutić, suosnivač i direktor Infobipa, prve hrvatske tvrtke jednoroga s vrijednošću većom od milijardu dolara, smatra da će smanjenje kamata utjecati na rast IT industrije u SAD-u, pa time i u Hrvatskoj.

– Zbog visokih kamatnih stopa, pogotovo u Americi, investitori su ‘bježali‘ na sigurnije obveznice te iz tvrtki koje imaju visoki rast, a malu profitabilnost. Kod takvih tvrtki smo vidjeli da im padaju tržišne valuacije. Povećavanjem inflacije i kamatnih stopa povećava se trošak kapitala, smanjuju se investicije, a cijela ideja toga jest da se smiri ekonomija i snizi inflacija. S tim rezanjem budžeta, tehnološke tvrtke poputkoje su i nama klijenti i čine velik dio našeg prihoda, smanjuje se i rast cijelog IT sektora. Sada su počele padati kamatne stope i opet će se početi slijevati novac nazad. Iako tek 0,5 posto, već stižu jako dobri signali s burza. S vremenom će se krenuti vraćati visoke stope rasta i investicija, ali rast će i budžeti i investicije generalno, odnosno poslovanje drugih tvrtki – kaže Kutić.

I Infobipu je, naime, još krajem 2022. godine bio plan izaći na burzu, no situacija na tržištu nije bila idealna za taj potez. Također, iz eksponenacijalnog rasta prešli su u profitabilni rast, a sada se, pak, Kutić nada da će zbog ekonomskih pokazatelja i dodatnog smanjivanja kamatnih stopa ponovno biti prilika za IPO.

– Prije tri godine bilo je oko 120 tehnoloških IPO-ova, pa je taj broj pao na dva, zatim na šest-sedam, a ove godine ih je oko deset. IPO-ovi tehnoloških tvrtki polako se ‘bude‘ i mislimo da će 2026. godine, prema informacijama s financijskih tržišta, ponovno biti otvorene tržišne prilike za IPO u tehnološkom sektoru – zaključuje Kutić.

Dolaze još veći problemi?

Međutim, smanjenje kamatnih stopa u SAD-u će se preliti u eurozonu tek za nekoliko godina, smatra to Ivan Bešlić, predsjednik udruge hrvatskih softverskih izvoznika CISEx i glavni direktor za strategiju tvrtke Sofascore.

– Smanjenje kamatnih stopa se događa jer velike institucije vide što dolazi. Vjerojatno vide dai mislim da ovo smanjenje kamatnih stopa nije dovoljno za bilo kakav pomak. Kamatne stope će se morati još nekoliko puta smanjivati da bi strah nestao s tržišta i da bi se tvrtke ponovno vratile u investicijske cikluse. Ovo za mene nije optimistična vijest jer smatram da nam dolaze puno veći problemi nego što to sada vidimo. Istovremeno, imamo velika otpuštanja u Njemačkoj koja se, zbog pogrešnih odluka i visokih kamatnih stopa, približava recesiji. Tako da će se niže kamatne stope u Americi tek za nekoliko godina osjetiti i ovdje. Isto tako treba imati na umu da SAD trenutno pumpa svoje gospodarstvo, da su vrlo zaduženi i da nije sigurno na koji način će oni vratiti svoje zaduženje. Europa je odabrala stabilniji put na kojem se ne pumpa novac u europsko gospodarstvo. Tako da je Europa ovaj put konzervativnija, a tek ćemo za nekoliko godina vidjeti kako će Amerikanci vratiti svoj dug koji je najveći ikada – objašnjava Bešlić, koji nije optimističan niti u pogledu većih investicija i razvoja novih tehnologija.

Tvrtke će se, kaže, na to odlučiti tek kada budu sigurne ‘da je financijsko tržište zbilja stabilno‘.

– Ovaj signal nije dovoljno jak da uvjeri tvrtke da u narednim godinama mogu ulagati značajne iznose. Po mom mišljenju, trebat će pričekati još barem dvije godine da tvrtke krenu ozbiljno inovirati. Dijelom zbog toga što AI tehnologija još uvijek nije pokazala velike benefite, svi još uvijek tapkaju u mraku i nadaju se da će im AI znatnije promijeniti biznis – kaže Bešlić.