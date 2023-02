Svi ljudi Mate Rimca: Predstavljamo 18 ključnih menadžera i inženjera Rimčevih projekata

Mate Rimac ključni je pokretač cijelog biznisa u grupaciji i sestrinskim tvrtkama. On je i najveći suvlasnik. Operativno je predsjednik Uprave krovnog društva Rimac Groupa i na čelu je obiju sastavnica – kao predsjednik Uprave Bugatti Rimca odnosno izvršni direktor i direktor Rimac Technologyja. Vođenje Porsche eBike Performancea prepustio je Krešimiru Hledeu, a razvoj robotaksija nadgleda kao predsjednik Nadzornog odbora Project 3 Mobilityja.

Naravno da sâm ne može voditi sve operacije. Zato donosimo tko su zapravo ključni ljudi i njegovi najbliži suradnici koji upravljaju sustavom s više od 2000 zaposlenika. Osnovni su nam izvor podaci koje smo dobili iz kompanije, osim za Porsche eBike Performance.

dr. Larissa Fleischer, financijska direktorica Bugatti Rimca (CFO)

Dr. Larisa Fleischer počela je raditi za Bugatti Rimac u studenome 2021., nakon što je od 2015. radila u Porscheu, gdje je bila direktorica za digitalizaciju, novu mobilnost, e-mobilnost i kontrolu povezanih automobila. Prije toga bila je direktorica kontrolinga za VW, Audi i Porsche.

Ima doktorat iz filozofije koji je stekla na Poslovnoj školi Sveučilišta u Amsterdamu vezan uz procjenu fleksibilnosti u kanalu distribucije automobila zasnovane na kapitalu kupaca.

Emilio Scervo, tehnički direktor Bugatti Rimca (CTO)

Christophe Piochon, operativni direktor Bugatti Rimca (COO)

Emilio Scervo glavni je tehnološki direktor u Bugatti Rimcu od 2021. Prije toga, između 2020. i 2021., bio je voditelj razvoja u Aston Martin Lagondi, i to nakon što je između 2014. i 2018. bio glavni inženjer za McLaren Automotive. Ima diplomu magistra zrakoplovstva, aeronautike i astronautike sa Sveučilišta u Pisi, kao i MBA sa SDA Bocconija. Trenutačno je i član Uprave Bugatti Rimca.Christophe Piochon počeo je raditi u Bugattiju 2003. – dvije godine prije nego što će biti izgrađen prvi Veyron – kao voditelj projekta kvalitete, nadzirući razvoj toga hipersportskog automobila. Od 2008. do 2011. bio je voditelj kvalitete u Bugattiju, a u kolovozu 2011. postao je voditelj Odjela za osiguranje kvalitete u dresdenskom pogonu Grupe Volkswagen Die Gläserne Manufaktur. U Bugatti Atelier u Molsheimu vraća se 2013. kao direktor proizvodnje i logistike, gdje nadzire sastavljanje ultrapersonaliziranog Chirona i njegovih derivativa.

Danas kao operativni direktor Bugatti Rimca vodi timove u Molsheimu i Zagrebu i član je tvrtkine Uprave.

Frank Brunner, operativni direktor Rimac Technologyja (COO)

Matthias Wich, voditelj korporativnog razvoja i odnosa s investitorima Rimac Technologyja

Biljana Veselinović, direktorica financija Rimac Technologyja

Darren Philip Sheridan, voditelj kvalitete Rimac Technologyja

Gordon Kunstek, voditelj Pravnog odjela Rimac Technologyja

Frank Brunner pridružio se Rimcu u kolovozu 2020. u sadašnjoj ulozi, nakon što je između 2012. i 2015. bio glavni operativni direktor u Hornbachu, njemačkom lancu koji nudi asortiman za uređenje doma i proizvode za sklapanje (‘sâm svoj majstor‘). Karijeru je počeo 1996. u Global Tire Sourcingu, gdje je ostao četiri godine prije nego što je 2000. prešao raditi u Autobus, a zatim je deset godina bio glavni menadžer Porsche Consultinga.Matthias Wich pridružio se Rimac Grupi u rujnu 2021. na današnjoj poziciji. Ponajprije je fokusiran na korporacijsko upravljanje, prikupljanje sredstava, komunikaciju s investitorima i strategiju Grupe. Prije toga je više od desetljeća radio u investicijskom bankarstvu, u kompanijama Rothschild i Goldman Sachs.Biljana Veselinović ima više od pet godina iskustva u financijama proizvodne kompanije i šest godina prethodnog iskustva u reviziji i financijskom savjetovanju. Nakon što je stekla diplomu magistre financija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i kvalifikacije za certifikaciju udruge ACCA, od 2007. do 2011. radila je za Deloitte kao viša revizorica. Rimcu se pridružila 2018. kao voditeljica kontrolinga, a u lipnju 2020. postala je financijska direktorica.Darren Philip Sheridan od 2021. na poziciji je voditelja kvalitete. Prije toga bio je konzultant za baterije koji se bavio proizvodnjom, testiranjem i kvalitetom, a prethodno je radio za Williams Advanced Engineering kao voditelj kvalitete i proizvodnog inženjeringa te menadžer za poboljšanje procesa. Također je bio voditelj operacija za Hendrickson (za Europu) u kojem je upravljao svim operativnim aktivnostima i aktivnostima opskrbnog lanca za proizvodne i distribucijske pogone u Ujedinjenom Kraljevstvu i Turskoj. Diplomirao je 1993. na Sveučilištu u Plymouthu i stekao zvanje BEng (Hons), a ima i diplomu inženjera poslovnog menadžmenta sa Sveučilišta Warwick, koju je stekao 2009.Gordon Kunstek glavni je pravni direktor Rimac Grupe, nadzire sve pravne poslove i daje tvrtki pravne smjernice. Ima više od petnaest godina iskustva u korporacijskom i trgovačkom pravu. Bio je upravljački partner u velikoj odvjetničkoj tvrtki u kojoj je brzo stekao priznanje za svoju stručnost u korporacijskom pravu te spajanjima i akvizicijama. Savjetovao je Rimac Grupu i njezine podružnice u svim velikim korporacijskim i poslovnim transakcijama, uključujući transakciju s Bugattijem.

U Rimac Grupi Kunstek je pouzdani savjetnik glavnoga izvršnog direktora i višeg menadžmenta, igra ključnu ulogu u oblikovanju tvrtkine pravne strategije i vodi cijeli odvjetnički tim.

Martina Verović, direktorica Odjela ljudskih resursa Rimac Technologyja

Sasha Sekovanec, direktor B2B-ja Rimac Technologyja

Marko Brkljačić, voditelj direktorova ureda Rimac Technologyja

Martina Verović pridružila se Rimcu 2019. kao voditeljica Odjela ljudskih resursa i otada je okupila tim koji je omogućio i popratio brzi rast kompanije od 500 do 2000 zaposlenika. Prije karijere u Rimcu vodila je ljudske resurse i pružala savjetodavne usluge kompanijama iz IT sektora, farmaceutske i proizvodne industrije, bankarskog sektora i ostalima.Rođen u Irskoj, hrvatskog podrijetla, Sasha Sekovanec nakon završetka školovanja doselio se u Hrvatsku, gdje se bavio nekretninama i projektima na Jadranu. Pridružio se Rimac Grupi 2016. kao business development manager. Sudjelovao je u uspostavljanju partnerstava s velikim međunarodnim kompanijama kao što su Hyundai i Porsche i oformio je snažan globalni tim za razvoj poslovanja, upravljanje tekućim projektima i postprodajom.Marko Brkljačić maturirao je u XV. gimnaziji u Zagrebu, formalno obrazovanje nastavio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a zatim je završio i Executive MBA na poslovnoj školi COTRUGLI. Kao zaljubljenik u automobile još se tijekom fakulteta počeo natjecati na drift utrkama na kojima je upoznao i Matu Rimca, s kojim je dijelio hobi. Bio je višestruki prvak Hrvatske i Slovenije u driftu, a ostvarivao je i rezultate na međunarodnim natjecanjima.

Karijeru je počeo u Tokić autodijelovima, gdje je u osam godina od pripravnika došao do

pozicije glavnog direktora za digitalnu transformaciju i inovacije. Rimac Grupi pridružio se kao voditelj projekta integracije Rimca i Bugattija. Danas je voditelj ureda Mate Rimca i pokriva strateške teme vezane uz obje kompanije – Bugatti Rimac i Rimac Tehnology.

dr. Wasim Sarwar Dilov, voditelj tehnološkog razvoja Rimac Technologyja

Marko Pejković, direktor Project 3 Mobilityja (CEO)

Dr. Wasim Sarwar Dilov fokusiran je na stvaranje vodećih tehnologija za pohranu i isporuku energije u industriji za široku lepezu tržišnih segmenata. Posljednje desetljeće radio je na tehnologiji elektrifikacije u područjima automobilske industrije, motosporta, e-VTOL-a, stacionarnih skladišta i gospodarskih vozila. Stekao je doktorat iz elektrokemijskog inženjerstva na Imperial Collegeu u Londonu te je bio na višim pozicijama u kompanijama Jaguar Land Rover i Williams Advanced Engineering.Marko Pejković jedan je od suosnivača i glavni izvršni direktor (CEO) Project 3 Mobilityja (P3). Potkraj 2014. pridružio se timu Rimac Automobila, gdje je obnašao funkciju business development managera, zatim VP business development managera te je naposljetku preuzeo poziciju chief strategy officera.

Godinama je bio desna ruka Mate Rimca i bavio se razvojem poslovanja, poslovne strategije i pozicioniranjem kompanije na hrvatskom i svjetskom tržištu. Godine 2021. sudjelovao je u Bugattijevoj integraciji u dio Rimac Grupe i od tada obnaša funkciju člana Nadzornog odbora Bugatti Rimca.

Potkraj 2019. zajedno s Matom Rimcem i Adrianom Mudrim osnovao je Project 3 Mobility kako bi potpuno promijenio način funkcioniranja i korištenja prijevoza u urbanim područjima.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je studij poslovne ekonomije.

Adriano Mudri, direktor Project 3 Mobilityja (dizajn)

Prošlog ljeta je Adriano Mudri, glavni dizajner Rimac Automobila (koji je dizajnirao sve tri jurilice: Concept_one, Concept_Two i Neveru), preuzeo novu ulogu unutar Rimac Grupe postavši direktor dizajna u Project 3 Mobilityju.

Nakon što je 2007. diplomirao na FH Joanneumu fokusirajući se na transportni dizajn, preuzeo je uloge u tvrtkama Magna Steyr, General Motors i Qoros. Godine 2010. prvi se put susreo sa sumještaninom Matom Rimcem, koji mu je bez financiranja, bez tima i bez ikakva jamstva uspjeha predložio da rade zajedno na dizajniranju prvoga potpuno električnog superautomobila na svijetu… S obzirom na to da je Mudri od svih suradnika najdulje s Rimcem i najbolje razumije dugoročnu viziju, ne začuđuje što je preuzeo jednu od najvažnijih uloga u razvoju autonomnih vozila.

Krešimir Hlede, direktor Porsche eBike Performancea

Hrvoje Jurišić, operativni direktor Porsche eBike Performancea (COO)

Gabrijel Smoljkić, tehnički direktor Porsche eBike Performancea (CTO)

Duje Jurenić, financijski direktor Porsche eBike Performancea (CFO)

Krešimir Hlede direktor je Porsche eBike Performancea (bivšeg Greypa) s diplomom inženjera strojarstva i MBA-om na IEDC-u Bled. Karijeru je gradio u menadžmentu više kompanija posljednjih sedamnaest godina. Od 2009. do 2015. bio je u Upravi proizvođača staklenih ampula i bočica Piramide (današnji Nipro PharmaPackaging Hrvatska), a posljednjih pet predsjednik Uprave. Pridružio se Greypu u ranim danima i bio pokretač izgradnje malog odjela u tvrtku srednje veličine sa svim potrebnim korporacijskim funkcijama. Ima iskustva u akvizicijama (iz Piramide) i fundraisingu (iz Greypa). Od 2016. član je Uprave, a 2021. preuzima čelnu poziciju od Mate Rimca. Danas je kao direktor odgovoran za tvrtkin cjelokupni rast i uspješnost.Voditelj operative Hrvoje Jurišić usmjeren je na rezultate i rješavanje problema s bogatim iskustvom u upravljanju različitim područjima operacija i istraživanja i razvoja te u vođenju međufunkcionalnih i međukulturnih timova. U Greyp je došao 2021. iz AD Plastika, gdje se zaposlio nakon što je diplomirao na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. U četrnaest godina u AD Plastiku došao je do položaja člana Uprave i direktora razvoja.Ključni čovjek za tehnologiju i digitalne sustave Gabrijel Smoljkić diplomirao je robotiku i automatizaciju na FER-u u Zagrebu te doktorirao mehaničko inženjerstvo u Leuvenu (Belgija). Prvi inženjerski posao imao je u Inetecu, a zatim je radio i doktorirao u Belgiji. U Hrvatsku, u Greyp, vratio se početkom 2017., s polugodišnjim izletom u zagrebački izdanak švedske tvrtke Visage Technologies AB. Od prije godinu dana je CTO.Duje Jurenić cijelu karijeru bavi se financijama. Počeo je u farmaceutskoj industriji, u Alvogenu (današnjoj Zentivi), gdje se bavio financijama u Hrvatskoj i regiji CEE. Godine 2020. prelazi u Varteks, gdje je bio financijski direktor godinu dana, do dolaska na istu poziciju u Greyp. Nesuđeni je astronaut, a u slobodno vrijeme uživa u kajaku.