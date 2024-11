Tunya Irkad (500 Emerging Europe): Startupovi trebaju prilagoditi strategiju financiranja američkom tržištu

Iako je po struci inženjerka, Tunya Irkad posljednje je tri godine investitorica u turskom fondu rizičnog kapitala 500 Emerging Europe vrijednom 70 milijuna eura, koji pretežito ulaže u rane faze startupova iz srednje i istočne Europe te Turske. Posebno je zanimaju startupovi koji razvijaju softvere protiv pranja novca (engl. anti-money laundering – AML), podatkovnu infrastrukturu te softverske alate za programere, pa je tako 500 Emerging Europe jedan od investitora i u startup Daytona hrvatskog osnivača Ivana Burazina.

S brojnim se osnivačima startupova kroz godine povezala, između ostaloga i na konferencijama poput Infobip Shifta gdje smo i mi razgovarali s njom. No u razgovorima je i s inženjerima koji rade u tim tvrtkama jer, kako kaže, zna da će jednoga dana, ako se odluče pokrenuti nešto svoje, htjeti istražiti mogućnosti ulaganja u njih.

U svom portfelju 500 Emerging Europe već ima tri jednoroga – Carbon Health, BilliontToOne i Insider. Međutim, njihovo je sjedište u Zaljevskom području San Francisca (Bay Area), najvažnijem mjestu za razvoj tehnologije na svijetu, a upravo tamo trenutno radi i Irkad kako bi startupove s tehnološkim timovima u srednjoj i istočnoj Europi te Turskoj povezala s većim investitorima u SAD-u. U Hrvatskoj je, priznaje, u potrazi za sljedećim jednorogom kojega bi također potaknuli da se otisne na američko tržište.

Možete li nam dati uvid u to što se trenutno događa u industriji rizičnog kapitala i ulaganju u startupove na globalnoj razini? Kakva je sada situacija nakon krize u IT sektoru?

– Možda zvuči politički nekorektno, ali krize često potiču razvoj startup ekosustava. Otkazi tjeraju ljude, osobito one u IT sektoru, da pokreću vlastite poslove. Te ljude ne otpuštaju zbog njihovog učinka, već zbog općeg stanja na tržištu. U protekle četiri godine, tijekom velikih oscilacija na tržištima kapitala, vidjeli smo brojne takve primjere, posebice u srednjoj i istočnoj Europi te Turskoj, područjima koja nazivamo ‘Europa u razvoju‘. Upravo ovakva klima može biti pozitivan znak za ulaganja u ranoj fazi. Sada, s velikom količinom raspoloživog kapitala, tzv. ‘suhog praha‘ (engl. dry powder, op.a.), pogotovo posljednjih godina, imamo priliku financirati iznimne talente potaknute na pokretanje vlastitih poduzeća. To je vrlo dobra prilika.

Je li sada startupovima teže ili lakše doći do financijskih sredstava?

– U ranoj fazi zasigurno je lakše jer je manje pitanja na koja treba odgovoriti investitorima. U kasnijim fazama rasta odluke se donose na temelju opsežnijih podataka, ali startupovi tada također imaju priliku naglasiti najbolje aspekte poslovanja i pokazati stvarni rast. U ranim fazama prodajete ideju, viziju. U tim je fazama mnogo ‘suhog praha‘, osobito za tržišta ‘Europe u razvoju‘.

Što podrazumijeva izraz ‘suhi prah’?

– To je vrlo čest izraz kojim se označava kapital spreman za ulaganje, posebno u rane faze razvoja startupova. Samo mali broj investitora rizičnog kapitala ulaže u kasnije faze rasta – serije A i serija B. Osnovno pravilo za startupove u Europi u razvoju jest prikupljanje sredstava od lokalnih fondova usmjerenih na lokalno tržište, jer su resursi za kasnije runde prilično ograničeni. Tako mi radimo s osnivačima.

Zašto?

– Kao osnivač B2B startupa, svoju strategiju financiranja uvijek biste trebali prilagoditi američkom tržištu, ciljajući posebno na područja poput zaljeva San Francisca (Bay Area) i New Yorka. Često čak i prije samih osnivača prepoznamo trenutak kada je potrebno krenuti prema San Franciscu i povezati se s investitorima, dok se u isto vrijeme tehnološki talenti iskorištavaju ovdje, u srednjoj i istočnoj Europi. Na ovim prostorima ima zaista kvalitetnih talenata i zato upravo iz ovog dijela Europe dolazi veliki broj tehnoloških startupova. Iskorištavanje ove prednosti donosi vam mnogo koristi, poput veće mogućnosti zadržavanja talenata, što je u San Franciscu mnogo teže ostvariti. Ovdje, u središnjoj i istočnoj Europi, imate svoju kulturu, mrežu i bazu talenata, što omogućuje izgradnju tehničkog tima u lokalnom ekosustavu. Na taj način poslovni tim može biti aktivan u San Franciscu i širiti mrežu tamo. Povijesni podaci pokazuju da je osnivačima u ranoj fazi mnogo lakše prikupiti dodatni kapital, obično kroz seed financiranje, kada su prisutni u San Franciscu.

Jeste li zato i Vi tamo?

– Da, ovdje sam tek kratko, ali privukli su me kultura i dinamična scena grada. Gotovo sve što se događa u tehnološkom svijetu, a posebno u području umjetne inteligencije, koncentrirano je upravo ovdje. Sve inovacije koje se pojave ovdje u Europu stižu tek nakon nekoliko mjeseci, stoga je logično biti dio tog pokreta i pružiti podršku našim portfeljskim tvrtkama izravno iz središta događanja.

Povezujemo ih s poslovnim anđelima iz San Francisca, posebno onima s operativnim iskustvom, kao i s drugim fondovima rizičnog kapitala i osnivačima u našoj mreži. To im otvara vrata za strateška partnerstva, primjerice integracijska i prodajna partnerstva, koja im omogućuju zajedničku prodaju s komplementarnim proizvodima za iste kupce. Ako je partner iz San Francisca dobro pozicioniran, to može značajno utjecati na razvoj startupova iz srednje i istočne Europe.

Tamo su svi imigranti. Povijesno gledano, zaljev San Francisca ima snažnu poduzetničku kulturu koja potječe još iz vremena zlatne groznice. Upravo je to razlog zašto mnogi dolaze ovamo – izgraditi nešto značajno. Naš je cilj biti most između lokalnog ekosustava i San Francisca, pružajući podršku osnivačima u prikupljanju globalnog kapitala dok nastavljaju razvijati tehničke timove u srednjoj i istočnoj Europi.

Kada provodite postupak dubinske analize i birate startupove za ulaganje, koje su ključne karakteristike koje gledate? Postoje li specifični sektori ili nešto na što posebno obraćate pažnju?

– Ulažemo u sve što se tiče softvera. Od početka 2021. godine ostvarili smo 37 ulaganja, od čega je najmanje 65 do 70 posto našeg portfelja u kategorijama poput AML-a, podataka, infrastrukture, razvojnih alata itd. Nemamo strogi fokus na određene industrije kao fond, no prirodno smo usmjereni prema tim područjima zbog snažnog tehnološkog talenta ovdje, osobito u Hrvatskoj.

Što se tiče kriterija, s obzirom na to da ulažemo u vrlo rane faze, najvažniji je sam osnivač, osoba koja stoji iza tvrtke. Ključna je njihova vizija: što žele izgraditi i kako se namjeravaju pozicionirati među konkurencijom. Pitanja poput jesu li već postigli nešto značajno u životu i što ih motivira da pokrenu startup igraju veliku ulogu. Je li njihova motivacija pokretanje tvrtke radi istinskog stvaranja nečeg vrijednog, a ne samo zbog samog čina osnivanja? Te ‘meke’ vještine zapravo su najvažniji elementi u ranom razvoju poduzeća.

Koliko ste novca do sada uložili u startupove?

– Ovo je naš drugi fond. Prvi fond iznosio je oko 10 milijuna dolara. S njim smo uložili u više od 40 startupova, a unutar tog portfelja imali smo i tri jednoroga.

Pratite li neke hrvatske startupove?

– Da, cijelo vrijeme. Hrvatska ima jedinstvenu poziciju jer je bliska zapadnim tržištima, kako zbog mentaliteta, tako i zbog geografske blizine. Do sada smo u Hrvatskoj ostvarili dvije investicije: jednu u Daytonu, tvrtku koju vodi Ivan Burazin, i drugu u AI startup Pythagora, čiji je osnivač Zvonimir Sabljić, koji je prethodnu tvrtku AWW prodao tvrtki Miro. Razmatrali smo još nekoliko hrvatskih startupova.

Možete li navesti neke od njih?

– Naravno. Treblle je jedan od njih; iako nismo uložili jer je startup premašio našu fazu ulaganja, njegov osnivač mi je blizak prijatelj. Omnisearch je još jedan primjer startupa koji pažljivo pratim. Također, razmatrala sam jednog hrvatskog osnivača u Zürichu, Mislava Balunovića, koji je osnovao Invariant Labs. Pregledali smo i Trustpilot, koji je osnovao Ivan Ivanković.

Što te startupove čini posebnima?

– Posebnost im leži u tome što su već od samog početka usmjereni na globalna tržišta. Da bi to ostvarili, potrebni su im uzori, a rijetki su startup ekosustavi u srednjoj i istočnoj Europi imali sreću gledati primjere poput Rimca i Infobipa. Nadamo se da će Hrvatska u budućnosti dati još mnogo takvih jednoroga.

Ima li trenutno dovoljno kapitala u fondovima rizičnog kapitala za buduće jednoroge u Europi u razvoju?

– Rekla bih da je sredstava i više nego dovoljno.