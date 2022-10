U šopingu na dionice TNG-a potrošeno više od 230 milijuna kuna

Može se procijeniti da je Tankerska plovidba sada na 90-ak posto udjela u svojoj tvrtki kćeri, što navodi na zaključak da će uskoro uslijediti i odluka o povlačenju dionice TNG-a sa Zagrebačke burze

U samo pet radnih dana, zaključno s utorkom ovog tjedna, zadarska Tankerska plovidba u više je blok-transakcija na Zagrebačkoj burzi potrošila više od 230 milijuna kuna za kupnju dionica vlastite tvrtke kćeri, Tankerske Next Generation (TNG). Ta korporativna akcija za to je vrijeme dionicu TNG-a na burzi u redovnom trgovanju podigla sa 63 kune sve do 78,40 kuna, uza solidne obujmove prometa, što je barem malo zagrijalo ukupno trgovanje, koje je inače upravo u tom razdoblju bilo obilježeno padom do najniže razine od kraja veljače prošle godine.

Tankerska plovidba očito je odlučila vratiti TNG u potpunosti u svoje okrilje. Podsjetimo, početkom 2015. godine TNG je pokrenuo inicijalnu javnu ponudu tijekom koje je prikupljeno 208 milijuna kuna. Tankerska plovidba zadržala je u TNG-u vlasnički udjel od 51,54 posto, koji je održavala sve do prije tjedan dana kada ga je počela znatno povećavati. Od ponuđenih dionica u inicijalnoj javnoj ponudi 54 posto upisali su mirovinski fondovi, 19 posto mali ulagači, 15 posto investicijski fondovi te 12 posto osiguravatelji. U međuvremenu su mali ulagači uglavnom svoje udjele prodali mirovinskim fondovima, od kojih ih sada kupuje Tankerska plovidba.

Dosad je službeno objavljeno da su svoje pakete dionica TNG-a Tankerskoj plovidbi prodali Erste i Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Erste je svoje udjele u TNG-u (9,84 posto) prodao u tri bloka, ukupne vrijednosti nešto veće od 72 milijuna kuna, a blok-transakcija Reiffeisenova udjela (13,66 posto) bila je teška 89,5 milijuna kuna. Zasad je nepoznat prodavatelj iz blok-transakcije realizirane ovog utorka, koja je iznosila 70 milijuna kuna. U toj je transakciji cijena po dionici bila 78 kuna.

Otprilike se može procijeniti da je Tankerska plovidba sada na oko 90 posto udjela u TNG-u, što navodi na zaključak da će uskoro uslijediti i odluka o povlačenju dionice TNG-a sa Zagrebačke burze.