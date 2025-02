Unosom dviju tvrtki u kompaniju Vujnovac gotovo nadoknadio prodaju Fortenovina agrobiznisa

Cijeli komplet od šest tvrtki koje je Fortenova prodala Podravci 2023. imao je 386 milijuna eura prihoda, a Vujnovčeve tvrtke Enna Fruit i Naturala uprihodile su 270 milijuna eura

Kao što se jesenas neslužbeno govorilo pri sklapanju novoga financijskog angažmana s američkim fondom HPS Investment Partners, Fortenova Grupa nedavno je nadomjestila prodaju svoga poljoprivrednog segmenta Podravci akvizicijom dviju agroprehrambenih tvrtki, Enne Fruit i Naturale. Akvizicija u ovom slučaju možda i nije najbolja riječ zato što su obje tvrtke bile u vlasništvu Pavla Vujnovca, odnosno njegove tvrtke Energia Naturalis, kao što je u njegovu većinskom vlasništvu i Fortenova.

Prijenosom vlasništva nad te dvije tvrtke na Fortenovu Vujnovac je, doista, velikim dijelom Fortenovi nadoknadio ono što je izgubila iznuđenom prodajom agrobiznisa. Prema podacima o poslovanju u 2023., naime, cijeli komplet od šest tvrtki koje su prodane Podravci Fortenovi je pretprošle godine donio 386 milijuna eura prihoda, a prihodi novounesenih tvrtki u Fortenovin sustav ukupno su iznosili otprilike 270 milijuna eura.

Enna Fruit najveći je otkupljivač voća i povrća u Hrvatskoj, ima oko tisuću stalnih kooperanata te je ujedno jedan od najvećih Konzumovih dobavljača. Osim u Hrvatskoj, gdje je 2023. ostvarila 171 milijun eura prihoda, posluje i na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine te Slovenije, na kojima je uprihodila dodatnih 66 milijuna eura. U sastavu Enna Fruita jest i tvrtka Moslavina voće, koja se tako zapravo vratila kući. Tu je tvrtku, naime, 2014. osnovalo Belje, a 2021. Fortenova ju je prodala Vujnovčevoj malteškoj tvrtki.

Naturala je pak pravi mali biser domaće prehrambene industrije. Osnovana prije samo četiri godine, već do 2023. uspjela doći do prihoda od blizu trideset milijuna eura ostvarenih na proizvodnji pasteriziranog voća i povrća koje prodaje pod privatnim robnim markama (najviše Konzumovoj K plus) te pod vlastitim brendom DoOra, koji je na policama baš svih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj, a velikim dijelom i na susjednim tržištima.