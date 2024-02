Zdenko Matak povlači se iz Uprave Erste banke, zamijenit će ga Katarina Kraljević

Zdenko Matak, član Uprave Erste banke nadležan za Sektor građanstva, Sektor razvoja poslovanja s građanstvom, Sektor direktnih kanala i Sektor digitalnog bankarenja povlači se sa svoje funkcije te će ga naslijediti Katarina Kraljević, dosadašnja direktorica Sektora razvoja poslovanja s građanstvom, koja će na novu funkciju stupiti 1. kolovoza, navodi se u priopćenju.

Matak je karijeru započeo u IT odjelu Bjelovarske banke 1989. godine, a u razdoblju od 1999. do 2014. godine, kada je postao član uprave Erste banke, obnašao je različite rukovodeće funkcije u segmentu poslovanja s građanstvom. Matak će nastaviti karijeru u Erste banci te u budućnosti obnašati funkciju savjetnika uprave za poslovanje s građanstvom.

Odluka Nadzornog odbora Erste banke o imenovanju Katarine Kraljević donesena je pod uvjetom ishođenja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, odnosno Europske središnje banke.

Kraljević je magistrica ekonomskih znanosti te ima dugogodišnje iskustvo rada u bankarskom sektoru. Karijeru je započela 2001. godine kao financijski savjetnik za građane u Bank Austria Creditanstalt Zagreb. U razdoblju od 2002. do 2005. bila je financijski zastupnik za mala i srednja poduzeća u Centar banci, kada prelazi u Erste banku na poziciju menadžera za rizike za segment mikro poduzeća, obrtnika i građana.

Od 2008. do 2015. godine na čelu je Direkcije za upravljanje kreditnim rizikom privatnih klijenata i mikro tvrtki, dok u razdoblju od 2015. do 2017. obavlja funkciju zamjenice direktora Sektora građanstva. Od siječnja 2018. do danas na čelu je Sektora za razvoj poslovanja s građanstvom.

– Zdenko Matak ostavio je veliki trag u izgradnji današnje pozicije Erste banke, dajući značajan impuls njezinom kontinuiranom rastu i razvoju kroz proteklih 35 godina, posebice u dijelu poslovanja s građanstvom. Neizmjerno smo mu zahvalni na cjelokupnom doprinosu i zajedničkom uspješnom radu tijekom svih ovih godina. Poštujući njegovu osobnu odluku, veselimo se što ćemo i u budućnosti moći oslanjati na njegovu podršku, kroz savjetničku funkciju koju će obavljati – istaknuo je ovom prigodom Christoph Schoefboeck, predsjednik uprave banke.

– S druge strane, izuzetno smo zadovoljni i ponosni što će Zdenka naslijediti upravo Katarina Kraljević, koja ima veliko prethodno iskustvo rada na različitim funkcijama u našoj banci. Uvjeren sam da će svojim znanjem, stručnošću, energijom i jasnom vizijom nastaviti put daljnjeg uspješnog pozicioniranja banke u segmentu retail poslovanja, kao i razvoja naše digitalne strategije, jednog od najvažnijih stupova našeg poslovanja u izazovnim vremenima pred nama – zaključio je Schoefboeck.