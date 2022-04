Carwiz International i hrvatski HR startup Moontop dogovorili suradnju

Carwiz International, uspješna hrvatska tvrtka u rent a car industriji koja putem franšiznog modela i affiliate programa posluje u 28 zemalja diljem svijeta na pet kontinenata, uspostavila je poslovnu suradnju s Moontopom, hrvatskom tehnološkom tvrtkom u industriji ljudskih resursa koja razvija i pruža digitalne benefite za zaposlenike.

Zahvaljujući ovoj suradnji, zaposlenicima Carwiz Internationala omogućeno je korištenje Moontop aplikacije s brojnim neoporezivim benefitima u vrijednosti do 12.000 kuna godišnje.

Moontop aplikacija djeluje kao one stop shop za benefite za zaposlenike te pruža sljedeće benefite: SPORT: teretane, osobni treneri, plivanje, tenis, skijanje, jahanje, ples, itd.

FOODIE: prehrana na poslu, home office-u i restoranu,

BEAUTY: frizerske, make up i wellness usluge,

KIDS GIFT: dječji pokloni (STEM, plastične igračke, plišanci, edukacije, itd.),

HOUSING: najam kuće ili stana,

EDU: edukacije i knjige,

DRY CLEANING: usluge kemijske čistionice.

I mnogo drugih

Nakon uspješne internacionalizacije poslovanja te širenja brenda na vanjsko i američko tržište, Carwiz International početkom 2022. godine zabilježio je porast broja zaposlenika za više od 30 posto. No, korak je to koji zahtijeva sve veći broj stručnjaka na području franšiznog poslovanja. Ulaganje u povećanje zadovoljstva te privlačenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova kroz Moontop upravo će to Carwizu i omogućiti.

Najveća vrijednost Carwiz Internationala su upravo stručni i kvalitetni zaposlenici, koji zajedno s čelnim ljudima tvrtke svakodnevno pridonose rastu i uspjehu, imajući na umu jedan cilj – postati vodeća rent-a-car franšizna mreža na svjetskom tržištu.

S Moontop benefitima ostvaruju uštedu i potpunu fleksibilnost, employer branding i diverzifikaciju te mjerljiv i ravnopravan employee reward program.

