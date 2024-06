Dukat je preuzeo tri certifikata Grupe SELECTIO za izvrsno upravljanje ljudskim potencijalima

Dukat je ponovno potvrdio standarde za certifikat Above and Beyond, i to u dvije kategorije izvrsnosti upravljanja ljudskim potencijalima: `Innovation´i `Future´. Above and Beyond certifikat je prestižno priznanje, rezervirano za 10 posto najboljih organizacija s izvrsnim HR sustavima koje dodjeljuje Grupa SELECTIO, najpoznatija HR konzalting grupacija u Hrvatskoj. Samo one organizacije koje zadovolje sve kriterije za Poslodavac Partner certifikat i pritom se dodatno istaknu visokim rezultatima, mogu se prijaviti za Above and Beyond certifikat.

Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz Grupe SELECTIO, za Dukat je istaknula da je kompanija još jednom dokazala svoje mjesto među najboljim poslodavcima u Hrvatskoj. - Njegovi HR procesi i inicijative stvaraju prostor za razvoj potencijala zaposlenika i operativnu izvrsnost potrebnu za postizanje izvrsnih poslovnih rezultata. Razvili smo programe koji potiču razvoj zaposlenika i zadržavanje talenata, osiguravaju dugoročnu održivost poslovanja i konkurentnost na tržištu. Inovativne HR prakse sigurno su pridonijele zadovoljstvu zaposlenika (npr. Karijerna mapa savršeno vodi zaposlenike kroz njihov karijerni put u Dukatu) pa čestitamo na potvrdi Above and Beyond HR praksi, uz Future, ove godine i u Innovation kategoriji - kazala je Šubić Šuša.

- Četvrti certifikat Poslodavac partner i drugi Above and Beyond potvrda su posvećenosti i predanosti Dukata izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima koja nas svrstava u sam vrh hrvatskih poslodavaca. Ponosni smo što smo i ove godine ostvarili rast od dva postotna poena u odnosu na već lani iznadprosječan broj bodova, a posebno što smo prvi put zadovoljili standarde za kategoriju Innovation uz već potvrđenu kategoriju Future. Naši uspjesi rezultat su kontinuiranog ulaganja u razvoj i zadržavanje zaposlenika kroz ciljane edukacije i razvojne programe, posebne alate za razvoj karijere, individualne razvojne programe, mentorske inicijative i IT aplikacije koje potiču razmjenu znanja i razvoj poticajne kulture učenja. Ova priznanja dodatna su motivacija cijelom timu Ljudskih potencijala za daljnji rad na stvaranju radnog okruženja u kojem naši zaposlenici mogu rasti i razvijati se - istaknula je Helena Karasić, direktorica Ljudskih potencijala Dukata.

Ulaganje u razvoj mladih i kompetencije budućnosti zaposlenika

Posebnim IT alatima, kao što je digitalna platforma za učenje `Learning Factory´, potiču zaposlenike na stvaranje prilika za razmjenu znanja i sudjelovanje u izgradnji snažne kulture učenja i razvoja uz punu podršku HR-a. Digital Champions su posebno angažirani zaposlenici koji raznim inicijativama jačaju digitalne kompetencije u kompaniji. Oni uz menadžere predstavljaju i primjere za njegovanje kulture razumijevanja, prepoznavanja i kontinuirane povratne informacije poput Viva Engage, podržavajući komunikaciju i povezivanje svih prema zajedničkim interesima i temama.

U Dukatu su kreirali nagradu `Najbolji mentor´ za upravljanje, zadržavanje i prijenos znanja u organizaciji. Definiraju i individualne programe razvoja kako bi zaposlenici bili osnaženi u području kompetencija budućnosti. Provode različite razvojno-edukativne projekte za sve razine zaposlenika, sudjeluju u Grupnim programima poput Industrial, Maintenance i Cheese Academies, fokusiranima na razvoj mendažera u industrijskom perimetru, a poseban fokus usmjeren je na razvoj liderskih ponašanja kroz Leadership model. Dukat poduzima i razne inicijative za razvoj mladih zaposlenika kroz opsežan onboarding program i program mentorstva za zaposlenike koji preuzimaju nove odgovornosti. Za učenike i studente organizira posebno osmišljene programe stipendiranja koji ih pripremaju za izlazak na tržište rada.

Uz certifikate za izvrsne HR prakse, Dukat sudjeluje i u programu Grupe SELECTIO za izgradnju otpornosti zaposlenika na razne poslovne i privatne izazove te nepredvidive i stresne situacije – Future Resilience. Do sada je kroz program prošlo više od 100 zaposlenika, a ta se brojka kontinuirano povećava. Osim toga, važnost prepoznaju i u DEI tematici te su se uključili u novi Future Resilience Diversity & Inclusion program pri čemu rade na podizanju svijesti i inkluziji različitosti, uz objavu interne Politike raznolikosti, pravičnosti i uključivosti. Sigurnost, zdravstvena zaštita, mentalno zdravlje i privatno-poslovna ravnoteža prioriteti su Dukatove brige za zaposlenike pa u tim područjima osigurava i brojne treninge i aktivnosti.