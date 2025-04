Europska unija će udariti Ameriku tamo gdje ju najviše boli

Trump je prošle srijede najavio uvođenje carina gotovo cijelom svijetu, a EU-u je odredio postotak od 20 posto

Europska unija kreativno će odgovoriti na carine koje je joj je uveo američki predsjednik Donald Trump – ciljajući na proizvodnju u ‘crvenim‘ saveznim državama, gdje su njegovi najveći pobornici, piše u srijedu Politico. Trump je prošle srijede najavio uvođenje carina gotovo cijelom svijetu, a EU-u je odredio postotak od 20 posto. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potom je rekla da je savez ‘spreman postići dobar sporazum‘ sa SAD-om i predložila ‘nulte carine na industrijske proizvode‘, no republikancu opsjednutom trgovinskim deficitom koje SAD ima sa zemljama u svijetu, to ‘nije dovoljno‘.

On želi da se EU obveže na kupnju energenata u ‘količini koja je jednaka‘ europskom suficitu u trgovini sa SAD-om. Trump pritom spominje iznos od 350 milijardi dolara, iako i američke i europske vlasti procjenjuju da je on značajno niži, oko 235,6 i 216,8 milijardi dolara. Politico piše da će taj odgovor biti ‘možda manje agresivan nego što se očekuje, ali će biti kreativan i udariti SAD gdje ga najviše boli‘. Prema ‘internom dokumentu‘ kojeg se Politico domogao, Europska komisija planira carine do 25 posto na izvoz raznih proizvoda iz SAD-a vrijedan 22,1 milijardu dolara.

Popis uključuje poljoprivredne i industrijske proizvode poput soje, mesa, duhana, željeza, čelika i aluminija, odnosno koji posebno ovise o transatlantskom izvozu. Politico piše da su europski ‘trgovinski štreberi pokazali neuobičajenu kreativnost‘ te da se koriste ‘pasivnom agresijom‘ kako bi zadali udarac Trumpovoj bazi. EU bi o carinama trebao glasati u srijedu, a one će potom stupati prema određenom kalendaru.

Kao primjer te ‘kreativnosti‘ američki medij navodi soju – poljoprivredni proizvod koji je ekonomski iznimno značajan za republikanska uporišta. EU bi SAD-u, drugom najvećem proizvođaču i izvozniku soje na svijetu, mogla uvesti carinu od 25 posto od 1. prosinca. Oko 82,5 posto američke soje stiže iz Louisiane, savezne države iz koje dolazi predsjednik donjeg doma Kongresa Mike Johnson. Politico ističe kako su proizvođači soje već prošli mjesec kritizirali Trumpovu trgovinsku ‘ratobornost‘ te ga upozorili da se carine ne smije ‘shvaćati olako‘.

EU cilja i na govedinu iz Kansasa i Nebraske, perad iz Louisiane, automobilske dijelove iz Michigana, cigarete iz Floride i drvne proizvoda iz Sjeverne Karoline, Georgije i Alabame. EK će cariniti i sladoled iz Arizone, tkaninu iz Južne Karoline, električne pokrivače iz Alabame, kravate iz Floride, perilice iz Wisconsina i tjesteninu iz Južne Karoline, dodaje Politico. Taj medij zaključuje da će trgovinski rat koji je započeo Trump imati ‘paprenu‘ cijenu za Washington te da bi protumjere Kine, Kanade i EU-a mogle ugroziti oko 90 milijardi dolara američkog izvoza.