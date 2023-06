Europske burze blago pale uoči odluka ECB-a

Na europskim su burzama u četvrtak ujutro cijene dionica blago pale jer se očekuje novo povećanje ključnih kamatnih stopa Europske središnje banke (ECB).

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,2 posto, nakon tri dana rasta.

Pritom je londonski FTSE indeks oslabio 0,12 posto, na 7.595 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,26 posto, na 16.269 bodova, a pariški CAC 0,29 posto, na 7.307 bodova.

Na burzama vlada oprez jer se očekuje da će čelnici ECB-a na današnjoj sjednici ponovno, već osmu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate. Očekuje se povećanje za 0,25 postotnih bodova, pa bi kamate dosegnule najvišu razinu u posljednjih 20 godina, 3,50 posto.

I na azijskim se burzama trguje oprezno. MSCI indeks azijsko-pacifičke regije, bez Japana, bio je oko 9,30 sati u plusu 0,6 posto.

Pritom je japanski Nikkei indeks oslabio 0,1 posto, a pale su, 0,4 posto, i cijene dionica u Južnoj Koreji. U Šangaju, Australiji i Hong Kongu porasle su, pak, između 0,1 i 1,5 posto.

Na burzama vlada oprez jer je niz jutros objavljenih podataka, uključujući one o investicijama, potrošnji u trgovini na malo i industrijskoj proizvodnji, pokazao da se kinesko gospodarstvo sporije nego što se očekivalo oporavlja od koronakrize.

Podršku tržištima pruža, pak, smanjenje kamata kineske središnje banke kako bi se potaknulo kreditiranje, a time i oporavak gospodarstva.

I na Wall Streetu se jučer trgovalo oprezno jer je američka središnja banka signalizirala da će ove godine dodatno povećati cijenu novca.

Dow Jones oslabio je 0,7 posto, dok je S&P 500 ojačao 0,1, a Nasdaq indeks 0,4 posto.

Kao što se očekivalo, čelnici Feda zadržali su jučer, nakon dvodnevne sjednice, kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5 do 5,25 posto.

Nakon što je na 10 sjednica zaredom Fed povećao kamate, ovo je prvi put da ih je ostavio nepromijenjene jer čelnici središnje banke žele vidjeti kako će dosadašnja podizanja kamata utjecati na gospodarstvo i inflaciju.

Međutim, prognoze čelnika središnje banke pokazuju da do kraja godine očekuju još barem dva povećanja kamata, i to u raspon od 5,50 do 5,75 posto.

Posljedica je to snažnijeg nego što se očekivalo rasta gospodarstva, a sporijeg nego što se očekivalo slabljenja inflacije.

- Mnogi su očekivali da Fed neće na ovoj sjednici povećati kamate, a procjenjivali su i da više uopće neće podizati kamate. No, čini se da su čelnici središnje banke sada čak i agresivniji po pitanju kamata nego što su bili prije mjesec dana, što je iznenadilo ulagače - kaže Sam Stovall, strateg u tvrtki CFRA Research.

Osim što su mnogi očekivali da će Fed na ovoj sjednici završiti ciklus povećanje kamata, očekivali su i da će ih već krajem ove godine početi smanjivati.

No, zasad se čini da su te prognoze previše optimistične. Doduše, inflacijski pritisci popuštaju iz mjeseca u mjesec, no i dalje su vrlo snažni.