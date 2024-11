Hospitality ICT rješenja: Luksuzni smještaj i moderne tehnologije ispunjavaju očekivanja i najzahtjevnijih gostiju

Svoja inovativna poslovna rješenja za hotelijerstvo i turizam predstavila je i A1 Hrvatska potkraj rujna na Pagu u novootvorenom Aminess Avalona Camping Resortu. U tom kampingu, ali i drugim hotelijerskim objektima svojim gostima pruža jedinstveno iskustvo boravka, istodobno osiguravajući visoku razinu sigurnosti i tehnološke podrške

Utjecaj novih tehnologija doista je sveobuhvatan. Danas nema djelatnosti u kojoj nisu prisutne, pa ni turizam u tome nije iznimka jer vrhunska turistička usluga mora biti praćenja vrhunskom tehnologijom. Budući da suvremeni gosti očekuju raznovrsne turističke usluge i jedinstveno korisničko iskustvo, na odmoru također moraju imati sve kao u svome domu, čak i više. Turistički objekti stoga trebaju osigurati sofisticirana tehnološka rješenja kako bi ispunili zahtjeve gostiju.

Također, primjena inovacija i tehnologija kod postizanja visoke razine povezanosti, sigurnosti i personalizacije usluga znači razliku i prednost nad konkurencijom na turističkom tržištu. Inovativna poslovna rješenja u hotelijerstvu i turizmu postala su tako nužna budući da mogu povećati zanimanje gostiju za turistička mjesta i proizvode, privući veći broj turista, obogatiti im iskustvo i povećati mogućnost njihova povratka.

Napredna rješenja

Suvremene turističke usluge zato se prilagođavaju što je moguće više pojedinačnim potrebama gostiju i to prikupljajući podatke dobivene u stvarnom vremenu. U tome važnu ulogu igra upravo tehnologija i njezin utjecaj na privlačnije, učinkovitije i prilagođenije iskustvo svakog turista. Svoja inovativna poslovna rješenja za hotelijerstvo i turizam predstavila je i A1 Hrvatska potkraj rujna na Pagu u novootvorenom Aminess Avalona Camping Resortu. Cjelovita informacijsko-komunikacijsko-tehnološka (information and communication technologies – ICT) rješenja A1 Hrvatske uspješno su primijenjena kako bi se pružio vrhunski boravak gostima u okviru zahtjevnoga suvremenog turizma. Niz ICT rješenja i usluga A1 Hrvatske uključuju sve od infrastrukture do naprednih digitalnih sadržaja, što u sklopu projekta za Aminess Avalona Camping Resort obuhvaća napredna rješenja za povezivanje, sigurnost i zabavu.

– U suradnji s Aminessom realizirali smo tehnološki napredan resort koji zadovoljava najviše standarde ugostiteljstva. Naša ICT rješenja omogućuju tom kamping-resortu, ali i mnogim drugim hotelijerskim objektima da svojim gostima pruže jedinstveno i nezaboravno iskustvo boravka, istodobno osiguravajući visoku razinu sigurnosti i tehnološke podrške – istaknuo je Siniša Staničić, direktor Odjela ICT prodaje i rješenja u A1 Hrvatskoj.

Poboljšanje boravka u kampu

Jedno od najljepših odredišta na Jadranu dobilo je tako visokokvalitetnu WiFi mrežu koja pokriva cijeli resort, stabilnu i brzu vezu te napredni sustav videonadzora koji jamči sigurnost i bezbrižnost boravka. Osim toga, optička infrastruktura omogućava vrhunsku brzinu i pouzdanost svih digitalnih usluga, stvarajući temelj za buduće inovacije i potrebe gostiju. Takvo hospitality-rješenje ključno je za postizanje konkurentske prednosti Aminess Avalona Camping Resorta kako bi postao predvodnik u pružanju vrhunskoga korisničkog iskustva.

– Aminess je kompanija koja prati digitalne trendove u svrhu pružanja što boljih i modernijih rješenja i usluga za svoje goste. Upravo je Aminess Avalona Camping Resort 5*, naš novi premium proizvod, idealan primjer koliko pametna rješenja mogu poboljšati iskustvo boravka u jednom kampu. Brz i stabilan WiFi i ostala napredna tehnološka rješenja ključni su, uz vrhunsku uslugu, za potpuni doživljaj bezbrižnog odmora. Kombinacijom luksuznog smještaja i modernih tehnologija ispunjavamo očekivanja i najzahtjevnijih gostiju koji s nama ostvaruju istinsko iskustvo s pet zvjezdica – rekla je Tatjana Glamatović, direktorica Aminess Avalona Camping Resorta.

Sadržaj nastao u suradnji s A1 Hrvatska.