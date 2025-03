HR Days: Događaj za sve koji vode i inspiriraju ljude, ne samo za HR stručnjake

Ako ste menadžer, voditelj tima ili donosite bilo kakve odluke koje utječu na ljude u kompaniji, HR Days konferencija od 6. do 8. svibnja je mjesto na kojem jednostavno morate biti

HR konferencije? Na prvu zvuči kao okupljanje HR profesionalaca koji raspravljaju o benefitima, onboarding procesima i internim anketama. No, istina je da su ovakvi događaji puno više od toga. Ako ste menadžer, voditelj tima ili donosite bilo kakve odluke koje utječu na ljude u kompaniji, HR Days konferencija od 6. do 8. svibnja je mjesto na kojem jednostavno morate biti. Zašto? Jer upravljanje ljudima nije ekskluzivna odgovornost HR odjela – to je vještina i znanje koje treba imati svatko tko želi graditi uspješnu i zdravu organizaciju.

Menadžeri, njihovi zamjenici, team leadovi i voditelji projekata su samo neki od onih koji svakodnevno osjećaju puls svojih timova, poznaju njihove izazove i motivatore. No, bez usklađene suradnje s HR-om, odlične ideje mogu ostati samo – ideje. Zato je ključno da svi oni koji upravljaju s ljudima iz svojih timova u suradnji s HR – om zajednički uče o temama poput motivacije, upravljanja promjenama i razvoja talenata. O tome će upravo govoriti profesor Armin Trost i Svante Randlert, konzultanti s bogatim iskustvom u savjetovanju europskih organizacija o tome kako privući, angažirati i zadržati prave ljude – na pravim mjestima i u pravim ulogama.

Sretan tim je produktivan tim

Zadovoljstvo zaposlenika ne ovisi samo o odličnoj HR strategiji, već i o svakodnevnim interakcijama s menadžerima. Ako mislite da su interna komunikacija i pozitivna radna atmosfera „meke teme“, razmislite opet – one su direktan katalizator produktivnosti i angažman zaposlenika. Kako ih poboljšati, sudionici će saznati na interaktivnoj radionici Jozefa Plška, slovačkog eksperta za korporativne komunikacije, koji će iz prve ruke podijeliti alate i trikove za stvaranje otvorene i transparentne komunikacije unutar timova.

Novac nije sve, ali…

Kada se priča o zadovoljstvu zaposlenika, neizbježno je dotaknuti se Total Rewards strategije – kako osmisliti benefite, plaće i kompenzacije koje će zaista imati značaja. O ovoj vrućoj temi detaljno će govoriti Visa Myllyntaus, dok će Anita Lettnik pojasniti transparentnost plaća i dati konkretne smjernice za implementaciju EU direktive. Ako ste mislili da su plaće tabu tema – vrijeme je da ih konačno otvorimo i dovedemo na novu razinu.

Transformacija organizacije? Nema je bez zajedničkog rada!

Svaka velika promjena u kompanijama ne događa se sama od sebe – potrebna je usklađena vizija i sinergija svih menadžera, a ne samo HR-a. Upravo o tome će govoriti Cyriel Kortleven, globalno priznati stručnjak za inovacije i transformaciju organizacija. Njegovo predavanje „Crossing HR Borders“ otkrit će kako rušiti silose i omogućiti istinsku promjenu koja neće ostati samo na papiru.

Jer budućnost rada oblikujemo zajedno!

Svi želimo raditi u okruženju koje nas inspirira i potiče na rast. No, to se ne događa slučajno – to je rezultat svjesnih odluka, znanja i suradnje. Kako stvoriti tim prilagodljivih, autentičnih, iskrenih, perceptivnih ljudi, koji uočavaju različite nijanse svakodnevnih interakcija otkrit će nam profesor psihologije Adrian Furnham.

Zato, pridružite nam se na 13. HR Days konferenciji i budite dio promjene koju želite vidjeti u svojoj organizaciji.