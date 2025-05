HR zajednica ponovno se okuplja u Rovinju na 13. HR Days konferenciji!

Od 6. do 8. svibnja, u hotelu Lone, održava se HR Days konferencija - najveće regionalno okupljanje posvećeno ljudskim potencijalima

Rovinj se još jednom pretvara u epicentar HR svijeta! Od 6. do 8. svibnja, u hotelu Lone, održava se 13. izdanje HR Days konferencije – najvećeg regionalnog okupljanja posvećenog ljudskim potencijalima, leadershipu i poslovnim trendovima.

Ovogodišnji program donosi pravu HR avanturu: od praktičnih radionica, inspirativnih predavanja stranih stručnjaka, ‘vrućih stolica‘ i aktualnih panel rasprava, do glasnih i argumentiranih parlaonica, ali i brojnih prilika za kvalitetan networking.

Domaći predavači o gorućim temama

Na blic ‘Vruće stolice‘ ove godine zasjest će: Marin Bezić, Infobip; Tina Turk Lupieri, Maistra Hospitality Group; Martina Verović, Rimac Automobili; Srećko Nakić, Atlantic Grupa i Nataša Jakovac Borojević, Zagrebačka banka. Kroz blic pitanja svatko od njih iznijet će svoje stavove i odgovore na goruća pitanja domaćeg tržišta rada – brzo, jasno i bez okolišanja.

I dok će se oni okušati u blic pitanjima, njihove kolege naći će se u raspravi sa sudionicima u dvjema parlaonicama koje će, bez rukavica, otvoriti teme zapošljavanja domaćih naspram stranih radnika te transparentnosti plaća.

U parlaonici na temu zapošljavanja domaćih naspram stranih radnika svoja će iskustva i stavove podijeliti: Hrvoje Bulić, Kaufland Hrvatska; Marijana Ciglenečki, KiK Textilien und Non-Food; Marijana Lončar Bartolec, Hrvatska pošta; Maja Mandekić, Jadran Galenski Laboratorij d.d. i Nada Kozina, Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay.

Tema transparentnosti plaća okupit će: Mojca Domiter, Atlantic Grupa; Danijela Govorčinović, Heineken Croatia; Andrija Vrhovnik, A1 Croatia; Ivana Lončarić, Infinum i Lara Šubić Šuša, SELECTIO Grupa.

Poseban naglasak stavlja se i na panel posvećen kreiranju inkluzivnih radnih okruženja, gdje će svoja iskustva i najbolje prakse podijeliti: Kristijan Cinotti, Forvis Mazars; Sara Posevec, Terme Sveti Martin i Ana Josipović, METRO Cash & Carry Croatia.

Po tema za svakoga

Da je ovogodišnji program još bogatiji i raznolikiji pokazuju i teme o kojima će domaći i strani stručnjaci govoriti. Bit će riječi o tome kako motivirati tim, izgraditi autentičan stil vođenja, transformirati unutarnje blokade i pretvoriti slabosti u snage. Istražit ćemo kako razviti kulturu feedbacka koja zadržava ljude, zašto interna komunikacija i dobra atmosfera nisu luksuz već potreba, te kako na vrijeme prepoznati kad vam netko iz tima razmišlja o odlasku.

Duboko ćemo zaroniti i u strategije Total Rewards – kako osmisliti sustave plaća, benefita i kompenzacija koje ljudi zaista cijene. Dotaknut ćemo se i EU direktive o transparentnosti plaća, koja već mijenja pravila igre. Govorit ćemo o transformaciji organizacija, važnosti socijalne pronicljivosti, umrežavanja i autentičnosti, te postaviti ključno pitanje – što znači biti dobar lider u svijetu koji ne prestaje ubrzavati?

Kroz neke od ovih tema sudionike će voditi i vrhunska strana imena – Cyriel Kortleven, Svante Randlert, Anita Lettink, Adrian Furnham, Armin Trost i Visa Myllyntaus.

Za sve koji vole opušteniju atmosferu, tu su nezaobilazne večernje aktivnosti: Wine Tasting & HR Speed Dating, latino plesna radionica te Cocktail Tasting & HR Speed Dating. Jer znamo – najbolji kontakti često nastaju uz čašu vina i dobru glazbu.

Nagrađujemo najbolje prakse u regiji

Kao i svake godine, konferencija donosi i dodjelu priznanja za Najbolje regionalne HR prakse – projekte koji su na konkretan i mjerljiv način unaprijedili angažman zaposlenika i organizacijsku kulturu. Drugi dan zaokružujemo HR Days partyjem uz Ante Gelo & Bend – jer nakon dana punog inspiracije, red je da se i dobro zabavimo. Više informacija o predavačima i programu potražite na web stranici HR Days konferencije.

Partner konferencije je Employer Partner by SELECTIO Grupa, a među sponzorima su LQ, Razum powered by Denison, Mirakul, SD Worx i Spark promotions. Medijski pokrovitelji su tportal, Lider Media i Women in Adria, a prijatelji konferencije: Fakin Winery, Vinarija Fuhtar, Udruga konobara i barmena Hrvatske, EMPWR Nutrition Group, Marvis, NeoViderm, Sana, Unikatna by Nika Jelić, Cannella i Somersby.