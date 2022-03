Indija je zemlja partner na ‘Međunarodnom sajmu turizma‘ ovoga travnja u Zagrebu

Tematski turizam u Novoj Indiji - pomlađivanje, avantura, nasljeđe i luksuz

• Indijska obala obasjana suncem, njezini spokojni brežuljci te prostrane obale rijeka nude niz doživljaja za: okusiti nutritivnu indijsku gastronomiju, iskustva njezinih toplica, tečajeva joge, detoks terapija, ajurvede, naturopatije, vedante te tehnika meditacije; preuzete i kurirane iz najstarijih znanosti i umjetnosti. S ciljem kako biste se opustili na bezbroj načina te kako bi se um i tijelo uskladili, u miru i savršenom zdravlju. Zbog toga je Indije savršena usputna stanica za odmor.

• Indijom odjekuje bogatstvo i slava raskošnih dinastija, moćnih vladara, cvjetajućih civilizacija te duboke povijesti. Indija ima sjajno naslijeđe koje se može prepoznati u njezinoj arhitekturi, spomenicima, umjetnosti, obrtima, kulturama, pa čak i religijama. Dok utvrde, drevni hramovi i velike palače svjedoče o veličanstvenosti prošlih vremena, razni muzeji i galerije raštrkani diljem zemlje, djeluju kao inventari besprijekorne prošlosti Indije. Tolika je veličanstvenost građevina u zemlji da je UNESCO nekoliko njih identificirao kao mjesta neizostavne spomenike kulturne baštine.

• Privlačnost avantura. Iskusite uzbuđenja ili se spustite u dubinu uzbuđenja. Ako ste doista odvažni, istražite prekrasne krajolike, dok ste na nebu (paraglajding, let avionom, …). Sve to čeka dok istražujete kopnene, vodene te nebeske avanture u Indiji. Od pješačenja, brdskog biciklizma i planinarenja u snježnim dijelovima Himalaje do surfanja, raftinga, ronjenja i snorkelinga. Bez obzira na vase afinitete, postoji mnoštvo opcija za one koji traže uzbuđenje.

• Indija je zemlja prožeta poviješću te dom nekoliko kraljevskih dinastija koje su uživale u raskošnom i razmetljivom načinu života. Tijekom godina, prastare kulture, tradicije, umjetnosti i prakse neprimjetno su se stapale s modernim komforom, što je kulminiralo prilagođavanjem kraljevskog iskustva za turiste koji žele doživjeti luksuz. Od svog najsjevernijeg vrha do najjužnijeg kraja, Indija nudi niz luksuznih doživljaja koje jamče nezaboravno iskustvo.