Jednim klikom otkrijte odakle dolazi vaše omiljeno voće i povrće u košarici

U novoj epizodi podcasta „How to make it in Croatia“ doznajte sve o inovativnom projektu koji je vodeći agrotehnološki startup Agrivi lansirao s lancem Kauflandom Hrvatska

Koliko ste puta u ruke primili slasnu voćku i odbacili je zbog sumnje da je za njezin nestvarno savršeni oblik i boju zaslužan kemijski tretman? Ili, koliko vas je od kupnje odbila ideja da vaše omiljeno voće i povrće dolazi iz uvoza, a vi nemate pojma točno ni gdje ni kako je proizvedeno, a ni kako je stiglo do polica u trgovini? Ako je suditi prema trendovima koji se iz Europske unije slijevaju u Lijepu Našu, sve je više kupaca koji traže jabuke s pjegama, grbave mrkve i nesavršene naranče jer im takav izgled, nadaju se, jamči da je riječ o lokalno uzgojenoj i/ili održivoj namirnici.

Zahvaljujući jednom od najuspješnijih domaćih startupa, Agriviju, kupci mogu brzo i jednostavno, skeniranjem QR koda na proizvodu, doznati sve informacije o podrijetlu, sorti, proizvodnom procesu… Agrivi je taj projekt lansirao u partnerstvu s Kauflandom, jedinim lancem koji u svojim trgovinama omogućuje praćenje kompletne povijesti proizvoda − od sjemena do stola.

Prednosti za kupce i poljoprivrednike

Naime, prije dvije godine Kaufland je uveo Model ugovorene proizvodnje voća i povrća prema kojem s pomno odabranim lokalnim proizvođačima sudjeluje u uzgoju pojedine sorte od biranja sjemena, nadgledanja razvoja pa do plasiranja u trgovine. Surađujući s Agrivijem, njegovi dobavljači ne samo da mogu krajnjim kupcima (skeniranjem koda na proizvodu i letku) dostaviti potrebne informacije već i optimirati i poboljšati vlastitu proizvodnju. Kako je u devetoj epizodi podcasta „How to make it in Croatia“ rekao COO u Agriviju Mate Knezović, njihovim softverom mogu se koristiti multinacionalne kompanije, maloprodajni lanci i poljoprivrednici bez obzira na veličinu.

Kaufland je njihov prvi maloprodajni partner i cijeli su projekt suradnje planirali zajedno, gotovo od nule. S obzirom na to da poljoprivrednici mogu pratiti sve od vremenskih uvjeta pa do projekcije prinosa, korištenje softvera/platforme znatno im skraćuje vrijeme potrebno za administraciju, ali i podiže kvalitetu proizvodnje (primjerice, softver može javiti ako nešto nije u redu s nasadima). Kaufland, s druge strane, može krajnjim kupcima ponuditi sve transparentne informacije o proizvodima u njihovu asortimanu, optimirati nabavni proces te, kako je u podcastu izjavio član Uprave za nabavu u Kauflandu Hrvatska Daniel Šturm, pomoći poljoprivredniku da prati i smanji ugljikov otisak. Kaufland je tako prvi retailer u Hrvatskoj koji uvođenjem te inovacije prinosi digitalizaciji poljoprivrede/dobavljača i na taj način utječe na European Green Deal, koji nalaže praćenje otiska CO 2 .

U novoj epizodi podcasta „How to make it in Croatia“, koja se može poslušati 31. siječnja u 19 sati

Knezović, Šturm te voditeljica Korporativnih komunikacija u Kauflandu Hrvatska Marija Franić voditelju i komičaru Ivanu Šariću otkrivaju i kako je Agrivi od jedne „amaterske“ sadnje borovnica narastao u jedan od najuspješnijih agrotehnoloških startupa, kako platforma može pomoći u rješavanju dosadnih nametnika, u čemu je lubenica lani odnijela pobjedu, kako postati Kauflandov dobavljač, što su Posedonia i Food Waste te s kojim još projektima taj trgovački lanac nastoji pridonijeti stvaranju boljega svijeta.

Epizode Kauflandova poslovnog podcasta „How to make it in Croatia“ izlaze svake druge srijede i u njima uz vodstvo poznatoga komičara Ivana Šarića poduzetnici i Kauflandovi dobavljači s publikom dijele svoje priče o uspjehu.

