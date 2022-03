Kako spasiti ušteđevinu od visoke inflacije i nestabilnosti na tržištu?

Vijesti o sve većoj inflaciji popunjavale su naslovnice novina i portala i prije ruske invazije na Ukrajinu, ali rast cijene nafte , plina i hrane kojem sada svjedočimo dodatno pogoršava situaciju u kojoj naš novac gubi vrijednost jer za njega možemo kupiti sve manje dobara i usluga. Zbog rekordne inflacije u SAD-u, eurozoni, ali i u Hrvatskoj, realne plaće već mjesecima padaju, što znači da je kupovna moć građana zapravo manja, dok novčane ušteđevine koje većina štediša drži u bankama ubrzano gube na vrijednosti.

Povijesno niske kamatne stope na štednju nisu ni približno dovoljne da bi pokrile gubitak vrijednosti novca na računu do kojeg dolazi zbog inflacije, a držanje velike količine novca u banci, osim što je neisplativo, može biti i rizično. Nestabilnosti na tržištu mogu dovesti do navale na banke, a najnoviji primjer te pojave mogli smo vidjeti kada su korisnici usluga ruskog Sberbanka stvarali redove na bankomatima, u strahu od gubitka svoje imovine.

Zbog svega navedenog, sve se više građana okreće alternativnim oblicima štednje koji pružaju zaštitu od inflacije, a u isto vrijeme štediši daju i osjećaj sigurnosti te neovisnost od bankarskog i financijskog sustava. Najčešći oblik takve štednje je ulaganje u zlato .

Investicijsko zlato - Štednja otporna na inflaciju s prinosom iznad 8%

Investicijsko zlato standardizirano je zlato koje dolazi isključivo u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika visoke čistoće, a namijenjeno je dugoročnom ulaganju i štednji. Glavni razlog zbog kojega štediše ulažu u investicijsko zlato je njegova isplativost. Naime, cijena zlata u proteklih je dvadeset godina u prosjeku na godišnjoj razini rasla više od 8%, što je znatno veći rast od većine drugih ulaganja te više nego dovoljno da pokrije gubitak vrijednosti novca uslijed inflacije.

Osim visokog prinosa kojeg ulaganje u zlatne poluge i zlatnike donosi, zlato je vrlo privlačno štedišama jer je u potpunosti oslobođeno svih poreza ako ga se kupuje kao fizička osoba, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje štediši, bez ikakvih obveza prema državi. Uz to, štednja u zlatu u potpunosti je neovisna of države i financijskog sustava čiji potencijalni krah neće dovesti do gubitka vrijednosti štednje, kao što je to slučaj s novčanom štednjom u banci, a ujedno se radi o sigurnom ulaganju, budući da cijena zlata nije jako volatilna kao što je to slučaj kod primjerice ulaganja u kriptovalute .

Investicijsko zlato vrlo je likvidna imovina, što znači da je lako zamjenjiva za gotovinu kroz uslugu otkupa zlata , ako se za to ukaže potreba. Štediši tako kapital ne ostaje zarobljen u štednji u slučaju nepredviđenih troškova, budući da kupljeno zlato može unovčiti u svakom trenutku po aktualnom tečaju kod nekog od brojnih ovlaštenih otkupljivača zlata, bilo gdje u svijetu. Osim toga, investicijsko zlato pruža i zaštitu od ekonomskih kriza i nestabilnosti jer je poznato kao sigurno utočište kapitala u nesigurnim vremenima, što je dokazalo više puta kroz povijest.

Kako i gdje ulagati u zlato u Hrvatskoj?

Najisplativiji i najsigurniji oblik ulaganja u zlato je kupnja investicijskog zlata u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika jer je to jedini neoporezivi način ulaganja u zlato koji investitoru donosi veliku razinu sigurnosti i neovisnosti. Kupnja investicijskog zlata može se obaviti u Centru Zlata, glavnom hrvatskom distributeru investicijskih plemenitih metala koji je ujedno i ovlašteni distributer poznatih kovnica kao što je austrijska državna kovnica Münze Österreich poznata po kovanju zlatnih dukata s licem cara Franje Josipa.

Centar Zlata nudi široki asortiman investicijskog zlata veličine od jednog grama pa do jednog kilograma, tako da je ulaganje u zlato dostupno apsolutno svima, bez obzira na kupovnu moć pojedinca. Kupnja je moguća u nekoj od poslovnica ili preko webshopa, a zlato se može osobno preuzeti ili se može odabrati 100% osigurana dostava na kućnu adresu koja stiže u brzom roku od samo tri radna dana. Centar Zlata svim svojim klijentima nudi i opciju besplatne pohrane zlata prvih godinu dana.

Ukoliko i vi želite sačuvati svoju ušteđevinu od visoke inflacije ulaganjem u investicijsko zlato koje se pokazalo kao najbolji način čuvanja vrijednosti u nesigurnim vremenima, najveću ponudu investicijskog zlata u Hrvatskoj možete pogledati klikom OVDJE .