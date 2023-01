Kaufland i ove godine u prestižnoj skupini Poslodavaca Partnera

Iz godine u godinu Kaufland dokazuje sve veću izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima, zbog čega je ove godine uz Poslodavac Partner certifikat zaslužio i Above and Beyond certifikat.

Za Above and Beyond certifikat konkuriraju samo tvrtke nositelji certifikata Poslodavac partner koje su ostvarile više od 90 posto mogućih bodova u svim kategorijama. Od ukupnog broja nositelja certifikata Poslodavac Partner, samo 10 posto njih zaslužilo je i Above and Beyond certifikat među kojima je i Kaufland Hrvatska.

Zahvaljujući dugogodišnjim ulaganjima u razvoj HR-a čija se kvaliteta u Kauflandu potvrđuje još od 2016. godine, ove je godine njihov HR tim ponio certifikat Poslodavac Partner ostvarivši izvrsne rezultate u privlačenju i zapošljavanju novih talenata te razvijanju, inspiriranju, motiviranju i nagrađivanju zaposlenika. Certifikat je dobilo i sestrinsko Društvo EUN – Europa upravljanje nekretninama.

– Posebno pohvaljujemo Kaufland u aktivnostima za privlačenje i zapošljavanje novih talenata. Kroz dugoročnu strategiju zapošljavanja uveli su digitalna rješenja za selekcijske procese, AI chatbot, devet kanala za zapošljavanje i brojne inovacije koje su stvorile kvalitetan proces za svakog kandidata koji postaje dio Kaufland tima – rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica Poslodavac Partner certifikata.

Kako bi zadovoljio sve uvjete za postizanje certifikata Poslodavac Partner Kaufland je morao proći detaljnu evaluaciju upravljanja ljudskim resursima koja ocjenjuje iskustvo zaposlenika u sedam ključnih etapa i 40 tema. Ovakva evaluacija HR sustava jedina je koja istovremeno uzima u obzir dvije perspektive – perspektivu poslodavca i perspektivu zaposlenika.

Metodologija certifikata Poslodavac Partner osmišljena je 2005. godine i od tada se kontinuirano revidira. U prošlogodišnju reviziju je uključeno više od pedeset vrhunskih HR stručnjaka, a standardi su definirani po uzoru na najbolje svjetske HR prakse.

Danas je Poslodavac Partner proveden u više od dvjesto organizacija iz preko deset zemalja, a zanimljivo je da su neke organizacije uvrstile certifikat kao ključni pokazatelj uspješnosti HR odjela čime je on postao puno više od priznanja.