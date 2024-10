Ključne strategije i izazovi u razvoju proizvoda kroz iskustva stručnjaka

Knjige o strategiji razvoja proizvoda često pružaju korisne okvire i principe te pristupe radu i razvitku, ali u većini slučajeva izostavljaju ključne izazove, odluke i njihova rješenja koja definiraju stvarni uspjeh na tržištu. Stručni panel i diskusija o strategijama koje koriste product manageri je pred zainteresiranima na Sveučilištu Algebra otkrila što doista stoji iza uspjeha jednog proizvoda.

U sklopu četvrtog Product Management Meetupa, stručnjaci s bogatim iskustvom u razvoju proizvoda podijelili su svoje uvide i strategije oblikovane kroz stvarni rad, a ne teoriju. Fokus razgovora bio je na teško stečenim lekcijama, praktičnim strategijama i izazovima s kojima su se suočavali, odnosno, svim onim što često ostaje skriveno iza sjajnih poslovnih rezultata.

- S više od 20 godina rada u korporacijama, shvatila sam da puno ljudi ne zna ulogu produkt menadžera. Kroz karijeru sam radila u raznim područjima, poput marketinga i voljela sam se dodatno educirati putem brojnih certifikata i knjiga koje volim, ali sama teorija, bez prakse, ne drži vodu – istaknula je Marina Dražić, product coach iz Prototip05, nezavisnog konzultantskog poduzeća za vodeće hrvatske tvrtke i predavačica na Product Management programu Algebra Poslovne škole.

Potpomognuta iskustvom i znanjem, kaže da je bitan format strategije kojom se jedna firma služi pri postizanju svojih ciljeva i krucijalnih reakcija na tržištu, ali da je istovremeno važno razumjeti da svaka tvrtka funkcionira na drugačiji način te da ne odgovara svima isti pristup.

Učenje kroz iskustvo

Nadalje, Dražić je naglasila kako teži tome da iz spomenutog iskustva i edukacije „iznjedri hibridnu formu“ koju je moguće dobiti samo kroz uvide u različita polja product managementa, a druga se gošća bogatog iskustva u područjima poput korisničkih potreba, tehnologije i poslovne strategije, Petra Kirin, nadovezala s primjerom iz kojeg mogu naučiti mnogi.

- Jedan klijent, bivši islandski rukometaš, kroz karijeru je shvatio potrebe direktora sportskih klubova koji nisu mogli upravljati klupskim aktivnostima na jednom mjestu, od članarina, pa do korištenja prostora. Taj produkt postoji od 2007. i dominantan je na islandskom tržištu, no svi islandski klijenti žele van, odnosno, u Ujedinjeno Kraljevstvo. Doduše, on nije htio prodati taj produkt, jer je mislio da u UK-u postoji taj sistem skupljanja članarina i praćenja financija. To zvuči jednostavno, ali nije – započela je i opisala razdor koji je nastao u spomenutom islandskom poduzeću.

- Stvarno se ispostavilo da je najveći problem skupljanje registracija, odnosno, njihov pristup preko Facebook stranica koje nisu bile uređene kako to trebaju biti. Bitni su dokazi. Sve ostale potrebe koje rješavamo su bitne i zadovoljene, a one s kojima on želi napasti tržište su bitne i nisu zadovoljene. To je najveća prilika i tako smo dobili sve timove i vlasnika da ‘plove istim brodom’ – prepričala je.

Treća sugovornica, direktorica proizvodnih operacija i strategije u Wrikeu, Ana Zrno, također predavačica na MBA Poslovnoj školi, usmjerila je one često izgubljene u svijetu product managementa.

- Product manager treba biti persona orijentirana ka korisnicima. Bitan je fokus cijelog proizvoda i fokus na razini product menadžera koji mora znati kuda vodi taj proizvod. Ukoliko je više timova usklađeno, to je ključ uspjeha. Morate biti strpljivi – zaključila je nakon temeljite diskusije o produkt menadžmentu koji sve se više prepoznaje kao posao budućnosti zbog rastuće potražnje u ovoj industriji, koja proizlazi iz veće orijentacije IT tvrtki prema razvoju proizvoda, a ne samo usluga, potpomognute implementacijom Strategije pametne specijalizacije (S3).

Hrvatskoj nedostaje kvalitetna edukacija i formalni programi za usavršavanje stručnjaka, a uvidjevši ovaj nedostatak, Algebra MBA Poslovna škola je prva na domaćem tržištu pokrenula program stručnog usavršavanja u toj domeni.