Multinacionalna kompanija pokrenula je plan usmjeren na zdravi planet, prosperitet ljudi te brigu o njihovoj dobrobiti

Europska unija i Sjedinjene Američke Države izdvajaju 1,4 bilijuna dolara za održivost okoliša, fondovi rizičnoga kapitala ulažu 17,5 milijardi dolara u zelenu tehnologiju, a Južna Koreja planira uložiti 61,2 milijarde dolara do 2025. u zelenu infrastrukturu i obnovljive izvore energije prema svom planu ‘Green New Deal‘.

Zato je, prema procjeni tvrtke za istraživanje i savjetovanje Forrester Research, održivost doista poslovna prilika, uvjet opstanka brendova te svakako želja potrošača. Primjerice, na internetu 36 posto Amerikanaca radije kupuje proizvode brenda koji se brine o očuvanju okoliša, čak i ako je njihova cijena viša, a ni Europljani ne očekuju ništa manje od brendova. Zbog svega toga Forrester ocjenjuje da će u 2023. održivost postati strategijska neizbježnost za sve tvrtke.

Certifikati o neutralnosti

Brendovi koji ulažu u održivost privlače potrošače, poslovne partnere te zaposlenike, a održivo poslovanje znači i rast prihoda jer se smanjuje potrošnja resursa i optimira učinkovitost. Na putu stalnog povećanja održivosti u poslovanju jest i Mars, američka multinacionalna kompanija koja je prije pet godina pokrenula ‘Plan održivosti kroz generacije‘, posebno usmjeren na područja ‘Zdravi planet‘, ‘Prosperitet ljudi‘ te ‘Briga o dobrobiti‘.

Budući da je tvrtka prisutna u 80 zemalja u kojima ima ukupno oko 140.000 zaposlenika te ima veću ukupnu emisiju ugljikova dioksida i drugih stakleničkih plinova od nekih zemalja, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje voda i tla u cijelom lancu opskrbe smatra nužnim. U sklopu programa ‘Plan održivosti kroz generacije‘ Mars je lani smanjio ispuštanje stakleničkih plinova od 6,1 posto u odnosu na 2015. te će do 2023. čak 220 milijuna Marsovih čokoladica prodanih u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj i Kanadi biti certificirano kao ugljično neutralno.

I robna marka Royal Canin do 2025. trebala bi imati certifikat o neutralnosti na ugljik nakon što su ove godine na tržište izbačeni prvi proizvodi s takvim certifikatom tvrtke SCS Global Services. Mars je 2021. smanjio i potrošnju vode za 24 posto u odnosu na 2015., a do 2025. očekuje da će je smanjiti za 50 posto. Pridružio se također koaliciji Water Resilience Coalition u sklopu UN-a koja okuplja 27 tvrtki s tržišnom kapitalizacijom od 3,5 bilijuna američkih dolara te je u partnerstvu sa Svjetskim fondom za prirodu. Marsov brend hrane za mačke Sheba obnovit će do 2029. više od 185.000 četvornih metara Velikoga koraljnog grebena u Australiji.

Dubinska analiza

U sklopu programa ‘Prosperitet ljudi‘ Mars je pak u svim svojim pogonima u svijetu pokrenuo sustave dubinske analize ljudskih prava te će u tvornicama dobavljača nastaviti poboljšavati radne uvjete za 18.000 radnika, uključujući više od 9600 žena. Pokrenuo je i svjetsku kampanju #HereToBeHeard u sklopu koje je više od 10.000 žena iz 88 zemalja odgovaralo što treba promijeniti kako bi više žena ostvarilo svoj puni potencijal.

Brinući se o dobrobiti svojih kupaca, prošle je godine ujedno isporučio 4,3 milijarde zdravih obroka, što je 300 milijuna obroka više u odnosu na godinu prije. Uspio je to smanjenjem natrija u portfelju Mars Fooda za 3,2 posto i ponudom 848 milijuna obroka povrća te 214 milijuna obroka vlakana reformulacijom proizvoda i inovacija. U 2021. su Mars Food i Multisales u partnerstvu s bankama hrane i dobrotvornim organizacijama za socijalnu pomoć diljem svijeta donirali više od 23 milijuna obroka.

Oporaba ambalaže

Koliko se Mars brine o kružnome gospodarstvu, vidi se iz ulaganja stotina milijuna dolara i redizajniranja više od 12.000 pakiranja kako bi osigurao ambalažu koja se može potpuno reciklirati. U Kini je smanjio korištenje plastike za 450 tona smanjivši količinu materijala potrebnoga za pakiranje čokolada Dove.

– Kako bismo pokrenuli promjene u cijelom svijetu, nastavljamo podupirati kružno gospodarstvo i stvaranje svijeta u kojem ambalaža nije otpad, već se ponovno upotrebljava – istaknuo je Predrag Milinčić, regionalni direktor tvrtke Mars za regiju Balkan.

Mars istražuje i inovativne modele ponovne upotrebe koji potpuno eliminiraju otpad te radi na ponovnom korištenju prosječno 30 posto recikliranog sadržaja u plastičnoj ambalaži.

*Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Mars*