Klimatski neutralno poslovanje jedan je od dugoročnih ciljeva Hrvatske pošte

Početkom godine Međunarodna poštanska korporacija (IPC) objavila je svoje novo istraživanje o prekograničnoj e-trgovini za 2023. u kojem donosi sveobuhvatan pregled očekivanja i navika potrošača kada je riječ o kupovanju u inozemnim internetskim trgovinama. Istraživanje je provedeno na uzorku od 32.510 sudionika u 41 zemlji svijeta i, među ostalim, pokazuje kako raste svijest kupaca o temama održivosti. Primjerice, polovica ispitanika izjavilo je da su voljni čekati na dostavu paketa nekoliko dana više kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš. Korisnici u manjoj ili većoj mjeri održivost implementiraju i u vlastitim životima stoga takav pristup očekuju i od tvrtki, brendova te industrije općenito.

U kontekstu poštanskih operatora korisnici očekuju da dostava bude ‘zelenija‘ i da što veći dio logističkog procesa bude održiv. Klimatski neutralno poslovanje dugoročni je cilj Hrvatske pošte, a kako bi ga ostvarili napravili su već nekoliko krupnih koraka u tom smjeru. Prošle su godine proširili „zeleni“ vozni park na 423 električna vozila što ga čini najvećim takvim voznim parkom u Hrvatskoj. Pošta je razvila i vlastitu mrežu punionica za električna vozila koje se nalaze u sklopu sortirnih i dostavnih centara te poslovnih objekata. Dosad je postavljeno više od 70 punionica koje se nalaze u 18 gradova, od Osijeka do Dubrovnika čime su osigurani preduvjeti za širenje flote električnih vozila diljem Hrvatske. Zahvaljujući električnim vozilima, biciklima te dostavi na pješačkim rajonima poštari su prošle godine prešli pet milijuna zelenih kilometara, a tvrtka je ukupno uštedjela više od 870 tona CO2.

Još jedna ‘zelena‘ okosnica su i paketomati, poštanski beskontaktni dostavni kanal. Paketomati su važni u kontekstu održivog poslovanja jer se njihovim korištenjem smanjuju emisije CO2 na način da se povećava postotak uručenja u prvom pokušaju, a dostavna vozila trebaju obići manje lokacija. 300 paketomata danas je dostupno diljem Hrvatske, uključujući i pojedine otoke poput Korčule, Hvara, Brača, Visa, Paga, Vira i Krka, a nalaze se na frekventnim i lako dostupnim lokacijama. Dostupni su svaki dan u tjednu, od 0 do 24 sata, a korisnici mogu beskontaktno preuzimati i slati svoje pakete u vrijeme kada im najviše odgovara, a putem paketomata mogu i vratiti robu kupljenu u e-trgovinama.

U Pošti potrošnju energije smanjuju ulaganjima u obnovljive izvore i energetski učinkovite objekte. Najveća kapitalna investicija u povijesti Hrvatske pošte je Nacionalni skladišno-sortirni centar u Velikoj Gorici, u kojem radi oko 1700 radnika. Taj kompleks primjer je modernog logističkog centra koji je izgrađen u skladu sa strogim zahtjevima za energetskom učinkovitošću, čime se smanjuje potrošnja energije.

Hrvatska pošta svoju je posvećenost održivom poslovanju potvrdila i pristupanjem međunarodnim inicijativama s konkretnim i mjerljivim ciljevima. Kao potpisnici inicijative The Climate Pledge posvetili su se postizanju nulte stope emisije ugljika do 2040. – deset godina prije cilja postavljenog Pariškim sporazumom. Članstvom u The Science Based Targets inicijative obvezali su se na postavljanje kratkoročnih ciljeva kojima ćemo prepoloviti emisije štetnih plinova do 2030. godine.

Na primjeru Hrvatske pošte jasno je da tvrtke koje žele dati konkretan doprinos okolišu kroz „zeleno“ poslovanje to ne mogu napraviti bez nove tehnologije. Vozila na alternativni pogon, popratna infrastruktura, paketomati te energetski učinkoviti poslovni objekti dio su zelenog miksa kojeg omogućuje upravo razvoj tehnologije.