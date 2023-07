Putovanje na godišnji odmor bez stresa

To doba godine ponovno je tu. Uzbuđeni smo što ćemo više putovati - kući, na odmor, kod nekoga svoga daleko, ali i poslovno. Veseli nas dolazak na krajnje destinacije, no unaprijed znamo da putovanje u nove zemlje, posebno tijekom turističke sezone, donosi i brojne stresne okolnosti - od nesnosnih gužvi, čekanja u dugačkim redovima na naplatnim kućicama ili za autobusne i trajektne karte, traženja i plaćanja parkinga kako bismo se negdje i malo odmorili… Sve to putovanje ponekad, posebno tijekom ljetnih mjeseci u Europi, može učiniti itekako iscrpljujućim.

Postoji li način da nekako ipak optimiziramo svoja putovanja, preduhitrimo potencijalne prepreke te osiguramo brži, lakši i sigurniji transfer?

Iako možda to prvo poželimo, vjerovali ili ne, za brže putovanje nije nam uvijek potreban brži automobil. To možda nije ni najpametniji izbor s obzirom da se auto-promet statistički zbog broja nesreća pokazao i najopasniji od svih. Često je dovoljan i promišljen pristup planiranju puta te dobar partner koji će nam pri tome pružiti podršku.

Neka moderna rješenja koja nudi tehnologija, poput Aircash aplikacije, omogućila su nam da unaprijed uklonimo puno potencijalnih prepreka na koje smo prije gubili sate (poput čekanja u nepreglednim kolonama kako bismo kupili vignettu, kartu za autobus ili trajekt, platili parking…). Danas je, doslovno, od starta do cilja, moguće doći bez da izađete iz udobnosti svog klimatiziranog vozila.

Turisti i putnici koji planiraju putovati kroz Sloveniju, Mađarsku, Austriju, Češku, Slovačku, Bugarsku i Rumunjsku, sada mogu brzo i jednostavno kupiti e-vignettu putem ove aplikacije koja je brzinom munje povezala sedam zemalja.

Oni pak koji do odredišta putuju autobusom, putem Aircash-a mogu kupiti karte i rezervirati sjedala za sve autobusne linije u Hrvatskoj i Europi, i to bez ikakve dodatne naknade.

Također, bez provizije i nepotrebnog čekanja u redu, dostupna je i kupovina karata za trajekte i katamarane.

A ono što će sve korisnike aplikacije posebno razveseliti je mogućnost plaćanja parkinga diljem Hrvatske, bez naknada i troška SMS poruke.

Nema sumnje, ova brojna praktična rješenja objedinjena u jednoj aplikaciji olakšat će i ubrzati svako putovanje kroz Hrvatsku i sedam europskih zemalja, bilo privatne ili poslovne prirode, ali u isto vrijeme donosi još neke važne benefite za promet. Naime, takav način jednostavnog i brzog kretanja do odredišta neposredno će smanjiti nervozu kod vozača i ostalih putnika te što bi samo po sebi trebalo dovesti i do sigurnijeg prometa.

Sadržaj nastao u suradnji s Aircashom.