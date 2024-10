Splitski Festival Jedrenja privukao rekordan broj jedriličara i posjetitelja

Ovogodišnji Splitski Festival Jedrenja, koji je ukupno privukao čak 436 posada s oko 3000 jedriličarki i jedriličara, zaključio se uzbudljivom završnicom 80. Viške regate, najprestižnijeg krstaškog jedriličarskog događaja u Hrvatskoj. Spektakularno jedrenje u akvatoriju Splitskog, Bračkog, Hvarskog i Viškog kanala, taktičke odluke i promjenjivi uvjeti vjetra obilježili su regatu, koja je kao kruna festivala okupila najbolje jedriličare. Stravaganza, predvođena kormilarom Nikom Kmetovićem, odnijela je pobjedu u realnom vremenu na drugoj etapi. Festival je najavio još bogatiji program za iduću godinu, čime dodatno učvršćuje svoj status nezaobilaznog događanja na Jadranu

Spektakularno jedrenje u akvatoriju Splitskog, Bračkog, Hvarskog i Viškog kanala, uzbudljivi dvoboji i taktičke odluke pod promjenjivim uvjetima vjetra obilježili su završnicu 80. Viške regate, najprestižnijeg krstaškog jedriličarskog događaja u Hrvatskoj. Viška regata kulminacija je Splitskog Festivala Jedrenja, koji je ove godine u ukupno četiri regate privukao rekordan broj sudionika i posjetitelja. Na regatama u sklopu Splitskog Festivala Jedrenja (Boboviška Labud Classic, Mala Mrduja, Mrdujska regata i Viška regata) ukupno je sudjelovalo 436 posada s oko 3000 jedriličarki i jedriličara.

U sportskoj kulminaciji Splitskog Festivala Jedrenja jedrilica Stravaganza s posadom predvođenom kormilarom Nikom Kmetovićem odnijela je pobjedu u realnom vremenu na drugoj etapi 80. Viške regate, od Visa do Splita, i time postala najbrži brod regate. Nakon taktičke borbe sa splitskim Polet Furiosom, Dubrovčani su uspjeli prestići rivale i prvi stići na cilj.

U prvoj etapi do Visa, Polet Furioso iz splitskog JK Labud bio je najbrži, no u drugoj etapi je završio treći. Slovenski Generali, pod vodstvom Sama Žvana, stigao je drugi u realnom vremenu u završnici druge etape. Po ORC razvrstanju, ukupni pobjednik Viške regate je Coral VII, skipera Željka Simičića.

Taktičke odluke bile su presudne na ovogodišnjoj Viškoj regati. Start druge etape iz Visa obilježen je povoljnim uvjetima, s friškim levantom, koji je omogućio brzo jedrenje sve do punte Pelegrina, gdje je vjetar oslabio. Zatim je prijelaz kroz Splitska vrata bio izrazito zahtjevan, a borba između Stravaganze i Poleta Furiosa odlučila je pobjednika. Direktor regate, Toni Mlikota, istaknuo je kako su uvjeti na moru bili idealni za prvu polovicu rute, no prijelaz između različitih smjerova vjetra otežao je dolazak brodova u Split.

- Srećom, zapadni vjetar koji je zapuhao kasnije omogućio je većini posada da pod spinakerima uspješno završe regatu - rekao je Mlikota.

Splitski Festival Jedrenja, ove se godine održao od 21. rujna do 20. listopada, ponovno je objedinio nekoliko najprestižnijih regata na Jadranu, a Festival je ove godine obogaćen brojnim novim sadržajima.

Posebnu pažnju privukao je događaj CROYA (Croatian Yacht Association) Yacht Charter Show tijekom kojeg su luksuzne jahte izložene na splitskoj zapadnoj obali bile središte zanimanja posjetitelja i ljubitelja nautike.

I ove godine festival su podržali sponzori i partneri, uključujući Tommy, jednog od vodećih nacionalnih trgovačkih lanaca i tržišnog lidera na hrvatskoj obali, te Beneteau grupa, svjetski poznato brodogradilište iz La Rochellea, koje ove godine obilježava 140. obljetnicu, te su tim povodom dodane 2 posebne grupe na Viškoj regati: Beneteau jedrilice i Beneteau Oceanis 46.1. Posebne nagrade su tako osvojile i prve tri jedrilice u zasebnoj One Design klasi Oceanis 46.1 (1. Bumblebee, Luka Duvjakinja; 2. Ariel, Zoran Arnautović; 3. Nauti Buoy, Aleksandar Marić), kao i najbrže Beneteau jedrilice (najbrža Beneteau jedrilica: Pisces, Darko Pužek, JK Samobor; najbrža Beneteau jedrilica do 11 metara: Ultra First, Toni Bušić, JK Split).

Dodjela nagrada održala se tradicionalno na platou ispred JK Labud u Uvali baluni, gdje su proglašeni pobjednici.

Splitski Festival Jedrenja nastavlja rasti i razvijati se kao jedan od najvažnijih jedriličarskih događaja u regiji. Njegovi organizatori, Jedriličarski kluba Labud i marketinška agencija Pro media group (PMG) ovim putem najavljuju još bogatiji program za iduću godinu, s dodatnim sadržajima i aktivnostima za sve posjetitelje i sudionike. Splitski Festival Jedrenja postao je nezaobilazan događaj u jedriličarskom kalendaru, stoga ovim putem pozivamo sve jedriličare i entuzijaste da u svoj kalendar velikim slovima upišu termin idućeg Splitskog Festivala Jedrenja.