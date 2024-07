Tea Višek: Fraktal Beauty je spoj vlastitog iskustva i ljubavi prema poslu koji radim

Ženska energija je nezaustavljiva, uvijek nađe svoj put i način da se izrazi. Poruka je to kojom se hrvatski kozmetički brend Fraktal Beauty prošle godine predstavio na ekskluzivnom događanju u Zagrebu i kojom je najavio novo lice kozmetike u Hrvatskoj iza kojeg stoji Tea Višek, dugogodišnja stručnjakinja u kozmetologiji.

Fraktal Beauty je prvenstveno osmišljen kao brend koji je namijenjen ženama u perimenopauzi i menopauzi, što je i dalje tabu tema u cijelom svijetu, ali i kao brend koji donosi visokokvalitetne i multifunkcionalne proizvode za njegu kože koji joj pomažu u obrani od oksidativnog stresa, modernog načina života, plavog svjetla, kao i kod dehidracije i suhoće.

Kako ste došli na ideju pokretanja Fraktala?

Ideja o pokretanju vlastite linije kozmetičkih proizvoda je nešto o čemu sam dugo razmišljala, radeći u kozmetičkoj industriji na strani sirovina i razvoja proizvoda. Zahvaljujući mom osobnom iskustvu ranog ulaska u menopauzu, sa samo 45 godina, odlučila sam se upravo za liniju proizvoda posvećenu perimenopauzi i menopauzi. Dakle, radi se o spoju ljubavi prema poslu koji radim i vlastitog iskustva.

Fraktal se može pohvaliti svojim prirodnim proizvodima, koje sve sirovine i sastojke koristite u svojim proizvodima i kako ih nabavljate? Što ih čini posebnim za Vašu liniju proizvoda?

Sirovine od kojih se proizvode Fraktal proizvodi dolaze od najkvalitetnijih svjetskih proizvođača sirovina, koje ujedno i predstavljamo na tržištima Jugoistočne Europe, i s tim sirovinama razvijamo proizvode drugih kozmetičkih proizvođača u regiji. Posebnost Fraktal proizvoda nije samo u odabiru aktivnih tvari koje adresiraju probleme kože u perimenopauzi i menopauzi (oštećenje od UV zraka, plavog svijetla, osjetljivost, utjecaj zagađenja na kožu i dehidratacija usljed naleta vrućine), nego i u tome što su Fraktal formule testirane na efikasnost u nezavisnim laboratorijima, čime smo ujedno i potvrdili njihovu djelotvornost.

Koliko vremena je potrebno za razvoj i proizvodnju novog proizvoda? I koliko osoba sudjeluje u tom procesu u Fraktalu?

Razvoj novog proizvoda može trajati od šest mjeseci do nekoliko godina, to ovisi prvenstveno o tipu proizvoda, koliko je kompleksan za razviti, koje inovacije se koriste i koji se rezultati žele postići tim proizvodom. Ukoliko se proizvodi testiraju na efikasnost, to dodatno traži minimum nekoliko mjeseci, a pred prvu proizvodnju potrebno je sve uskladiti, od dizajna i nabavke pakiranja, sirovina, do optimizacije proizvodnog procesa, analitike i regulatornih zahtjeva gotovog proizvoda, tako da i to traži određeno vrijeme.

Što se tiče razvoja novog proizvoda, ja sama počinjem od ideje i razvijam okvirne formulacije te odabirem odgovarajuće sastojke. Nakon toga se nastavlja razvoj sa kolegama u razvojnom odjelu našeg ugovornog proizvođača, gdje se sve finalizira i priprema za prvu proizvodnju.

Koristite li neke nove tehnologije u proizvodnji svojih proizvoda i na koji način ih testirate?

Naravno, koristimo nove tehnologije najviše kod sirovina i aktivnih tvari. Tu i jest polazište inovacije u kozmetici. Vrlo je važna suradnja s vrhunskim svjetskim proizvođačima sirovina jer oni su ti koji svakodnevno donose inovacije na tržište.

Proizvođači sirovina sami testiraju sve proizvode i to je način da ih plasiraju na tržištu. Kada imamo uvid u testove efikasnosti proizvođača sirovina, gledamo kako bi te sirovine mogle funkcionirati u proizvodima koje mi radimo, te na kraju testiramo njihovu efikasnost u nezavisnim laboratorijima.

I kod testiranja koristimo inovacije – primjerice kada smo testirali efikasnost Fraktal Winnow, Lucent i Untainted seruma na djelovanje UV zraka, plavog svijetla i onečišćenja iz zraka na kožu, testovi koje smo radili su bili jedni među prvima na svijetu da se uopće može dokazati ovakvo djelovanje proizvoda na koži. To je zaista bila inovacija u pravome smislu te riječi i bilo je samo nekoliko laboratorija na svijetu koji su mogli napraviti ovakve testove.

Vaši su proizvodi uistinu namijenjeni nišnoj publici, koje su prednosti u tome, a što su nedostaci?

Prednost je što proizvodi adresiraju konkretne probleme kože u toj dobi: promjene na koži uslijed prirodnih procesa u tijelu, a dodatno i promjene koje uzrokuju vanjski čimbenici kao UV zračenje, plavo svijetlo, onečišćenje i slično. Dakle, pristup je vrlo konkretan.

S druge strane, kao svaka niša, ima i svoje limite. Međutim, na mogu postojati samo proizvodi za široku primjenu, već moraju postojati i specijalizirani proizvodi, jer nažalost drugačije nije moguće riješiti neke specifične probleme kože.

Na koji način promovirate svoje proizvode i kakve su povratne informacije kupaca?

Naš marketinški tim radi na promocijama putem raznih kanala – online i offline, tu je zaista širok spektar aktivnosti koje se danas mogu napraviti i sve te mogućnosti su zaista vrlo uzbudljive jer pružaju mogućnost internacionalizacije. Povratne informacije od kupaca su vrlo pozitivne i svaka takva informacija me osobno jako veseli, jer zato smo i napravili Fraktal proizvode.

Također, povratne informacije od stručnjaka poput dermatologa ili kozmetičara su također pozitivne, a u prilog tome govori i nagrada Estetica.hr koju smo nedavno dobili kao najbolji hrvatski novi brend, što nas posebno veseli.

Što je sada pred Fraktalom? Možemo li očekivati neke nove proizvode? Kakvi su planovi za dalje?

Fraktal stalno razvija nove proizvode i imamo nekoliko interesantnih inovacija koje dolaze. Svakako je ideja da se nastavi sa inovativnim i efikasnim proizvodima. Fraktal beauty je nastao sa idejom da se prodaje širom svijeta. Tome smo vrlo posvećeni i odaziv je zaista dobar.

Provodite li neke aktivnosti kako biste educirali žene, ponajprije poduzetnice, o menopauzi? Koji su to izazovi s kojima se one moraju suočiti?

Često sudjelujemo na raznim događajima s partnerima koji su posvećeni edukaciji po pitanju perimenopauze i menopauze. Mislim da to ne bi trebao biti nikakav bauk, to je jednostavno jedan dio života, koji je meni iskreno i vrlo lijep dio života. Mislim da treba shvatiti da se može biti sretna, zdrava, lijepa i njegovana u najboljim godinama, bez žaljenja za mladošću.