U novom broju saznajte zašto rentijerima sunce uvijek sja!

Rent-a-car, rent-a-bike, rent-a-boat, rent-a-suncobran, rent-a-bor… Čemu više kupovati kada možeš ‘rentati‘? Od apartmana do haljina, sve možeš imati na tjedan-dva, pa i kraće. Ipak, na spomen riječi ‘najam‘ najprije na pamet padnu nekretnine ili automobili, pogotovo u lipnju kada krajičkom oka gledamo kalendar u donjemu desnom kutu ekrana, ali to je i mjesec koji obiluje vjenčanjima, maturalnim večerima i poslovnim zabavama koje se priređuju ususret godišnjim odmorima. Sve su to prigode za kupnju ali i najam. Za sve postoji ‘sezona‘ i sve se može iznamljivati, a sudeći prema Liderovim sugovornicima, sunce nikada ne zalazi za one koji na tome zarađuju. U ovotjednoj temi tjedna Anamarija Mujanović piše kako rentijerima sunce uvijek sja!

Ako i niste izašli na izbore, sigurno znate da je Europski parlament malo skrenuo udesno. Nimalo neočekivano, jer se cjelokupna europska politika svela na agendu – prisilnu i, u suludo nametnutim rokovima, neizvedivu zelenu tranziciju. Koja niti spašava svijet od CO₂ niti gura EU prema prvim pozicijama davno nagrižene, danas potpuno pojedene konkurentnosti. EU je tek četvrti globalni proizvođač CO2, pa dok Kina, SAD i Indija na smanjenju emisija rade polako i pametno, Europa si je direktivama svezala i ruke i noge. Od nove se ekipe stoga očekuje usporavanje tranzicije kako bi uhvatila barem malo zraka u borbi za konkurentnost dok se ne osmisle konkretne politike hvatanja ekonomske brzine SAD-a i Kine. O rezultatima izbora i novom smjeru Europe piše Gordana Gelenčer.

Serijski poduzetnik i investitor, svjetski priznati stručnjak za poduzetništvo Paulo Andrez, softverski inženjer i MBA-ovac, početkom svibnja ove godine u New Yorku je predstavio svoju knjigu ‘Zero Risk Startup‘ objavljenu u nakladi Forbes Booksa, koja je i prije službene objave postala bestseler, a bavi se metodologijom nultog ili minimalnog rizika u ranoj fazi poslovanja. Od 2012. savjetuje mnoge europske vlade o ulaganju u ranoj fazi i oblikovanju fondova za ulaganje poslovnih anđela a s njim je pričala Kata Pranić.

Elena Višnar Malinovská iz Glavne uprave Europske komisije za klimatsku politiku posjetila je Hrvatsku uoči izbora za Europski parlament u sklopu turneje po europskim državama da bi se na licu mjesta uvjerila kako se poduzetnici, ali i drugi dionici u cijeloj Uniji nose sa zahtjevima zelene tranzicije. U vrijeme jačanja skepticizma povezanoga sa zelenom politikom Europske komisije imala je težak zadatak uvjeriti javnost da drugog izbora nemamo. Je li u tome uspjela saznala je Ksenija Puškarić.

Usprkos tomu što nisu imali znanja o izradi keksa, Dražen i Dorijana Horvat nisu se dali smesti: pokrenuli su hrabro proizvodnju prhkih slastica koja je prerasla u obiteljski posao. Istarska tvrtka Delicia nastala je, naime, u Štrpedu pokraj Buzeta sredinom 1997., nakon što se Dražen razišao s partnerom u tvrtki za veleprodaju hrane u kojoj je vodio financije i dio komercijale. Poduzetničku priču obitelji Horvat ispričala je Valentina Starčević.