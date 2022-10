Vrh HR-a u Hrvatskoj dobiva posebno priznanje

Poslodavac Partner uvodi novi certifikat koji će predstavljati krunu vrhunskog upravljanja ljudskim resursima. Riječ je o Above and Beyond certifikatu koji se dodjeljuje najuspješnijim organizacijama u Hrvatskoj koje se nalaze u najboljih 10% svih certificiranih organizacija u regiji.

Nezavisni HR stručnjaci iz SELECTIO Grupe čine Poslodavac Partner certifikacijski tim koji, u suradnji s preko 50 vanjskih HR stručnjaka podiže HR standarde i evaluira upravljanje u ljudskim resursima u preko 100 organizacija svake godine. Upravo su ovi stručnjaci prepoznali poseban potencijal u organizacijama koje godinama dokazuju izvrsno upravljanje ljudskim resursima te neumorno unaprjeđuju organizacijsku kulturu i ulaganje u zaposlenike kroz strateški povezane HR prakse koje predstavljaju čvrstu podršku u rastu i ostvarenju ambicioznih organizacijskih ciljeva.

Već se prijavilo 10 najuspješnijih organizacija

Za Above and Beyond certifikata se već prijavilo deset najuspješnijih organizacija u Hrvatskoj među kojima su: A1 Hrvatska, Atlantic Grupa, Coca-Cola HBC, BAT, Pliva, Erste banka, INA, JGL, Molson Coors i Zagrebačka pivovara. Ove organizacije nose brojna priznanja i dugi niz godina pokazuju da im je ulaganje u ljude na prvom mjestu. Employer Partner certifikatom kontinuirano dokazuju izvrsnost u privlačenju talenata, razvoju i motiviranju zaposlenika, upravljanju promjenama te zadržavanju i wellbeing-u zaposlenika, no za Above and Beyond certifikat morat će dokazati izvrsnost u dodatnim kategorijama u kojima se ističu u odnosu na ostale organizacije.

Kvalitetnog HR sustava nema bez povezanosti svih HR praksi

Zadovoljavanje strogih kriterija za postizanje Above and Beyond certifikata podrazumijeva dokazivanje dobrih temelja u svim glavnim područjima upravljanja ljudskim resursima. Certifikacijski tim zato promatra životni ciklus zaposlenika kroz employee lifecycle – posebno osmišljenu kategorizaciju za evaluaciju cijelog HR sustava koja prati zaposlenika od prvog do zadnjeg koraka u organizaciji te analizira kako put zaposlenika izgleda iz dvije perspektive – perspektive poslodavca i perspektive zaposlenika. Za razliku od drugih priznanja koja se uručuju za pojedine izvrsne prakse, Poslodavac Partner i Above and Beyond certifikati uručuju se za izvrsnost cjelokupnog HR sustava. Upravo zato nije moguće dobiti certifikat bez dobre povezanosti svih HR praksi.

Ako organizacija uspije zadovoljiti sve kriterije za Poslodavac Partner certifikat i pritom se dodatno istakne visokim rezultatima, dobiva mogućnost prijave za Above and Beyond certifikat. Za dobivanje Above and Beyond certifikata organizaciju mora ocijeniti certifikatorski tim kroz dodatnih 120 pitanja raspoređenih u pet horizontalnih područja: Utjecaj, Zadovoljstvo, Uključivost, Inovacija i Budućnost. Ako organizacija postigne visoki rezultat u nekom od navedenih horizontalnih područja i dokaže izvrsnost tog područja u svim etapama životnog ciklusa zaposlenika zasluženo će dobiti Above and Beyond certifikat – najprestižnije priznanje za vrhunsko upravljanje ljudskim resursima.

Above and Beyond postaje novi sinonim za najbolje od najboljih

Poslodavac Partner već 17 godina uspješno usmjerava regionalne organizacije prema najboljim HR praksama, dok Above and Beyond želi potaknuti razmjenu HR znanja i iskustava, koja će pokrenuti pozitivne promjene u organizacijama i društvu. Cilj Above and Beyond certifikata je izdvojiti najbolje od najboljih – organizacije čije su HR prakse zaista u skladu s vrhunskim svjetskim praksama. Zato su nositelji tog prestižnog certifikata istinski predvodnici promjena u HR svijetu. Osim što prvi uvode poželjne prakse, prvi donose i rješenja na aktualne izazove kojih je sve više. Najuspješniji poslodavci potiču agilnost HR procesa koja dovodi do lakšeg i bržeg odgovora na poslovne i gospodarske izazove, što će i u sljedećem periodu činiti razliku između dobrih i izvrsnih organizacija.