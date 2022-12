Hrvatske kompanije ESG ciljeve ubrzano usklađuju s najboljim svjetskim praksama

Svima su ih puna usta, ali što doista znače okolišni, društveni i upravljački ciljevi (engl. ESG, tj. ‘environmental‘, ‘social/corporate‘ governance‘) za razvoj društva i pojedinca, odgovorne kompanije zapisuju u svojim strategijama. Postavile su si prioritete i brže-bolje se transformiraju

Masline zasađene u Cemexovu starome rudniku ove su godine rodile bolje nego ikada i dale najviše ulja. Taj je maslinik samo jedan od projekata društveno odgovornog poslovanja te hrvatske kompanije, koja ima nekoliko okolišnih, društvenih i upravljačkih ciljeva, engleski ESG (environmental, social, governance).

I ostale hrvatske kompanije spomenute ciljeve ubrzano usklađuju s najboljim svjetskim praksama tako što elektrificiraju vozne parkove, osmišljavaju proizvode s manjim ugljikovim otiskom, doniraju novac raznim udrugama...

Nadograđena prava i povlastice

Prema riječima Alena Volodera, predsjednika Uprave Cemexa, ta društveno odgovorna kompanija posvećuje posebnu pozornost zdravlju i sigurnosti zaposlenika, pružanju vrhunske usluge kupcima, dekarbonizaciji poslovanja, ponudi proizvoda sa smanjenim ugljikovim otiskom te brizi za sve aspekte čuvanja okoliša.

– Ne zaustavljamo se samo na svojim neposrednim utjecajima, vodimo računa i o odgovornosti duž lanca vrijednosti, pa tako razvijamo sveobuhvatna partnerstva s dobavljačima, ali i u zajednicama u kojima poslujemo. Uložili smo znatna sredstva ne samo u okolišnu optimizaciju svoje proizvodnje, nego i u razvoj održivih građevinskih proizvoda, odnosno materijala proizvedenih uza smanjenje emisija CO 2 . U 2021. zabilježili smo smanjenje 26,2 posto neto emisije CO 2 po toni cementnog materijala, čime je izbjegnuto ispuštanje 8,6 milijuna tona CO 2 – nabraja Voloder.

Cemex je u planovima društvenog utjecaja realizirao niz projekata i dugoročnih suradnji u zajednicama u kojima posluje. Jedan od njih je projekt Lintar, maslinici s više od 2300 stabala zasađeni u dijelu rudnika u kojem je završena eksplatacija te u okolici tvornica. Osim zaštite okoliša, taj projekt dokaz je i kvalitetna Cemexova odnosa prema zaposlenicima i ulaganja u razvoj zajednice. Ove je godine bila rekordna proizvodnja ulja iz Cemexovih maslinika, iz više od sedam tona maslina dobiveno više od 1100 litara ekološkog ekstradjevičanskog maslinovog ulja Lintar.

U Cemexu se ponose time što su njihovi cementi sa smanjenim ugljikovim otiskom ugrađeni ili se ugrađuju u neke od najvećih građevinskih projekata u Hrvatskoj, poput Pelješkog mosta ili novih vjetroparkova iznad Obrovca, ali još više stvaranjem izvrsnih radnih mjesta koja nude zaposlenicima.

– Ove smo godine novim kolektivnim ugovorom proširili i nadogradili materijalna prava i povlastice za naše ljude, a u borbi za očuvanje životnog standarda u listopadu smo svim zaposlenicima, s iznimkom menadžmenta, isplatili iznos od 4000 kuna neto – ističe Voloder.

Prelazak na održivu mrežu

Kompanija A1 Hrvatska usredotočila se na tri područja održivih okolišnih, društvenih i upravljačkih ciljeva: smanjenje utjecaja na okoliš, unaprjeđenje digitalnih vještina i stvaranje sigurnijeg online okružja te poticanje društvene raznolikosti i rodne ravnopravnosti u poslovnom okružju.

– A1 Hrvatska postavila si je cilj dostizanja ugljične neutralnosti do 2030. te potičemo vlastiti prelazak na zelenu i održivu mrežu nabavljanjem električne energije isključivo iz obnovljivih izvora, opremanjem baznih postaja solarnim panelima te korištenjem energetski učinkovitijih mrežnih komponenata. Provodimo projekt LIEF4GREENBROADBAND ukupne vrijednosti 2,2 milijuna eura, u kojem ćemo do kraja 2024. na 120 baznih stanica postaviti solarne elektrane, te uvodimo energetski visoko učinkovite sustave za slobodno hlađenje na 200 baznih stanica širom Hrvatske.

Implementacijom tih rješenja smanjujemo potrošnju energije za 1,7 milijuna kWh, a popratne emisije CO 2 za više od 400 tona na godinu. Osim toga, solarnu smo postaju postavili i na našem kampusu u Zagrebu. U sklopu svojeg projekta GigaBEEtno posvećeni smo i zaštiti pčela kao jednoj od najvažnijih vrsta za opstanak ekosustava. Pomažemo ih zaštititi gradnjom hotela za pčele i edukacijom građana o njihovoj važnosti – naglašava Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica Korporativnih komunikacija A1 Hrvatska.

Ta kompanija u svojim poslovnicama zbrinjava stare mobilne uređaje koji se potom recikliraju, a prodaje i obnovljene iPhone uređaje. Time je od 2015. produljila vijek oko 400 tisuća elektroničkih uređaja te je ostvarena velika ušteda sirovina i energije, a smanjena emisija CO 2 . Osim toga, A1 se ponosi šestogodišnjim partnerstvom s Centrom za sigurniji internet, s kojim je zajednički proveo brojne projekte: aplikaciju netHELP, edukativnu predstavu Abeceda interneta, #GejmajOdgovorno, obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, siguran Playscape svijet izgrađen u Minecraftu, brojne radionice za djecu i roditelje, a posljednji u nizu je Škola odgovornog influensanja.

Društvenu raznolikost i rodnu ravnopravnost promiče pružanjem jednakih mogućnosti zapošljavanja i razvoja karijere, kao i ulaganjem u društvo znanja s naglaskom na digitalne vještine i veću uključenosti žena u STEM. Prošle je godine pokrenuo A1 STEMFemme, program namijenjen studenticama završnih godina STEM fakulteta.

Tridesetogodišnji temelj

Prema riječima Julije Škoro, direktorice održivosti Holcima, temelj za postavljanje ESG ciljeva te kompanije napravljen je prije 30 godina kad je Holcim započeo s konceptom održivosti. Neki od primjera toga su Dan otvorenih vrata i Građanski sat.

– U okolišnom dijelu postavili smo ciljeve za upravljanje vodom i doprinos bioraznolikosti, a za klimatske promjene Holcim je prvi proizvođač građevnog materijala u svijetu kojemu je organizacija Science Based Target Initiative verificirala akcijski plan do 2030. i ciljeve do 2050.

Prošle godine Holcim je sudjelovao u procesu izrade okvira za potvrđivanje usklađenosti s 1,5 °C te smo dobili novu potvrdu da su naši ciljevi do 2030. usklađeni sa scenarijem za 1,5 °C. Upravljački dio postavljen je Kodeksom poslovnog ponašanja, brojnim direktivama i sveobuhvatnim sustavom interne kontrole u koji su ugrađeni svi ESG ciljevi. Holcim je kao lider u inovativnim i održivim građevinskim rješenjima svjestan odgovornosti i odlučni smo poslovati prema najvišim ESG standardima – nabraja Škoro.

Djeca u fokusu

Naglašava da sad idu prema ciljevima dekarbonizacije, za koje je potrebna suradnja svih dionika. Holcim se ponosi s nekoliko najnovijih uspjeha: za projekt tunela Učka proizvodi ECOPact, beton s 30 do 33 posto manjim ugljikovim otiskom, u listopadu je dobio i HRIO, Hrvatski indeks održivosti za ljudska prava, u 2021. postigao je 30 posto manji ugljikov otisak po toni cementa u odnosu na 1990. godinu.

– Kad u Spanu govorimo o društveno odgovornom poslovanju, odgovornost za nas ne predstavlja samo etičke standarde prema kojima radimo već temelj naših vrijednosti i način na koji surađujemo s klijentima i partnerima. U fokusu djelovanja su nam djeca, kojima je potrebna potpora u svim segmentima života, STEM udruge koje nisu u fokusu javnosti i sportovi bez institucionalnog i organiziranog financiranja. Osim toga, organiziramo i razne ekološke inicijative – ističe Anita Bastašić, specijalistica za društveno odgovorno poslovanje Spana.

U toj kompaniji vjeruju da je budućnost čovječanstva digitalna pa zbog toga i razvoj tehnologija mora poticati održivi razvoj društva i ozbiljno shvaćaju svoju ulogu u tome. Span podrškom različitih organizacija i inicijativa želi dugoročno pridonijeti rješavanju aktualnih potreba zajednice, ne samo novčano, već i dijeljenjem i prijenosom znanja i stručnosti. Surađuje s udrugama RTL pomaže djeci, Hrabri telefon, Humana Nova, Projekt O2…

Među ostalima, tvrtka je postavila trajne kontejnere za reciklažu tekstila ispred svojeg sjedišta gdje će zaposlenici moći reciklirati tekstil, a u njoj su posebno sretni što time podržavaju rad Humane Nove, koja zapošljava društveno isključene osobe koje od tekstilnih viškova stvaraju nove vrijednosti.

Jasni prioriteti

Hrvatska pošta postavila je prioritete: smanjenje emisija štetnih plinova elektrifikacijom voznog parka (već posjeduje 40 električnih vozila, upravo nabavlja još 158, a postavit će i 90 punionica po cijeloj Hrvatskoj) i korištenje alternativnim dostavnim kanalima poput mreže paketomata, kojih je sada 180, a iduće godine bit će ih tristo.

Sve veće dijelove poslovanja preselila je u nove i energetski učinkovite prostore (Novi sortirni centar u Velikoj Gorici, Industrijska zona Bakar, Gaženica i Osijek), čime su stvoreni preduvjeti za bolje upravljanje energentima. Uza smanjenje emisije CO 2 , kao jednog od prioriteta, ulaganjem u razvoj zelenog poslovanja Hrvatska pošta stvara pretpostavke i za otvaranje novih potencijala rasta, povećanje konkurentnosti i doprinos gospodarstvu svojim radnicima i korisnicima, te putem sponzorstava, humanitarnog djelovanja i Zaklade Vaša pošta.

Ulaganjem u vozni park električnih dostavnih vozila i gradnju energetski učinkovitih poslovnih objekata ta je kompanija smanjila emisije CO 2 za 40 posto u odnosu na 1990. godinu. Također je pristupila inicijativi The Climate Pledge, međunarodnoj zajednici tvrtki i organizacija, te je, uz Finsku poštu,

Hrvatska pošta postala jedini poštanski operator koji se priključivanjem toj inicijativi posvetio postizanju nulte stope emisije ugljika do 2040., čak deset godina prije cilja postavljenog Pariškim sporazumom.