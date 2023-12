Novi tekst COP28 ‘poziva‘ zemlje na prijelaz s fosilnih goriva

Revidirana izjava zauzima čvršći stav, ali skupina za zaštitu okoliša osuđuje nedostatak pritiska za ukidanje ugljena, nafte i plina

Prema najnovijem revidiranom tekstu sa summita UN-a o klimi u Dubaiju, zemlje se ‘pozivaju‘ (ili u prijevodu; mole se) na prijelaz s fosilnih goriva kako bi dosegle neto nulte emisije na globalnoj razini do 2050. godine.

Prethodni nacrt dokumenta izazvao je bijes među europskim, latinoameričkim i ranjivim otočnim državama nakon što je izbacio sve reference na postupno ukidanje fosilnih goriva i ponudio ‘à la carte jelovnik‘ opcija koje zemlje mogu (ako žele) poduzeti.

Najnoviji tekst, koji tek treba biti dogovoren na plenarnoj sjednici 200 zemalja, ne uključuje riječi ‘postupno ukidanje‘.

Umjesto toga, ‘poziva strane da daju doprinos‘ da poduzmu radnje uključujući ‘prelazak s fosilnih goriva u energetskim sustavima, na pravedan, uredan i ravnopravan način, ubrzavajući radnje u ovom kritičnom desetljeću, kako bi se postigla neto nula do 2050. u skladu s znanost‘.

Očekuje se da će nedostatak detalja o tome kako će siromašnije zemlje s velikim dugovima financirati prelazak s fosilnih goriva i prilagoditi svoja gospodarstva globalnom zatopljenju biti žarište na plenarnoj sjednici. Buduća uloga fosilnih goriva postala je ključna tema na COP28, koji se održava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, jednom od najvećih svjetskih proizvođača nafte i plina. Diplomati su rekli da su se Saudijska Arabija i druge zemlje OPEC-a snažno zalagale za slab sporazum.

Rachel Cleetus iz Unije zabrinutih znanstvenika, grupe koja se sastoji od više od 200 znanstvenika i istraživača, rekla je za Financial Times da je novi tekst ‘prilično dobar‘, posebno u svjetlu stalnog pritiska proizvođača nafte i plina. No dodala je da je to jako nedostajalo kada je riječ o financiranju odlaska s fosilnih goriva, osobito u siromašnijim zemljama.

Mlaki dokument

Ažurirana verzija stigla je nakon noći intenzivnih konzultacija između zemalja i Sultana al-Jabera, predsjednika COP28 i čelnika Nacionalne naftne kompanije Abu Dhabija.

Jaber je održao sastanke s ministrima i diplomatima, uključujući američkog izaslanika za klimu Johna Kerryja, ministra energetike Saudijske Arabije princa Abdulaziza bin Salmana i dužnosnike Samoe, Kanade i EU-a.

Tekst se također usredotočuje na postupno smanjenje energije iz ugljena iako ne nudi vremenski okvir. Također naglašava ulogu ‘prijelaznih goriva‘, koja će vjerojatno biti vrlo sporna jer neke zemlje i stručnjaci za klimu tvrde da podupiru daljnju upotrebu plina.

Tekst također poziva na utrostručenje globalnih kapaciteta obnovljive energije do 2030. i na zemlje da ubrzaju razvoj tehnologija s niskim emisijama uključujući nuklearnu proizvodnju vodika s niskim udjelom ugljika te hvatanje i skladištenje ugljika. Inače, hvatači ugljika su se pokazali kao potpuno nesposobni, a neka istraživanja pokazuju da takvi sustavi više štete nego što koriste uklanjajući CO2 iz zraka.

Grupa za zaštitu okoliša WWF rekla je da je novi tekst ‘prijeko potrebno poboljšanje, ali još uvijek ne zahtijeva potpuno postupno ukidanje ugljena, nafte i plina‘.

Novi nacrt također naglašava da bi zemlje trebale imati različite razine odgovornosti u suočavanju s klimatskim promjenama, ovisno o njihovim gospodarskim okolnostima, te prepoznaje da zemlje u razvoju trebaju financijsku potporu za svoje energetske prijelaze.

Neke zemlje u razvoju tvrde da bogatije zemlje — koje su najveći povijesni emiteri stakleničkih plinova — moraju najbrže smanjiti svoje emisije. Prethodne iteracije teksta zahtijevale su da razvijene zemlje osiguraju dugoročno dodatno financiranje i tehnologiju za zemlje u razvoju.