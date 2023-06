Novo ulaganje Milodraga Gadže - Odlagalište otpada u Ludbregu postat će energetski park

Ludbreg bi mogao postati jedan od rijetkih gradova će odlagalište otpada pretvoriti u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Naime, prema navodima portala ePodravina.hr zagrebačka tvrtka Solarwatt u vlasništvu Milodraga Gadže investirat će u izgradnju solarne elektrane ili objekta za proizvodnju vodika u Ludbregu na zemljštu koje se trenutno kategorizira kao odlagalište otpada.

Grad Ludbreg idućeg će tjedna održati sjednicu gradskog Vijeća na kojoj bi trebala biti izglasana prodaja zemljišta koja se spominje još od jeseni prošle godine, kada su vijećnici prvu put prihvatili prijedlog Rješenja o prihvaćanju ponude za kupnju zemljišta o čemu smo pisali. Kako se navodi u dokumentima koje su na čitanje dobili vijećnici, prihvatit će se jedina ponuda koja je stigla na natječaj objavljen s prvim danom svibnja.

Kvadrat zemljišta prodavao se po cijeni od 10 eura po kvadratnom metru, a početna cijena je bila 75.840 eura. Mrvicu više od tražene cijene ponudila je zagrebačka tvrtka Solarwatt te će joj ista biti prodana za 76 tisuća eura. Ponuda Solarwatta prema procjeni komisije za imovinsko-pravna pitanja odgovara uvjetima natječaja.

Iz ponude kojoj je priložen i poslovni plan moguće je iščitati da će tvrtka Solarwatt graditi Energetski park Ludbreg koji ći se trebao izgrditi do rujna 2024. godine. Tvrtka osnovana je 2019. godine, a Gadže će, kako navodi podravski portal, u projekt uložiti 13,8 milijuna eura od čega 30 posto iz vlastitog kapitala i 70 posto iz kredita. Za potrebe upravljanja solarnom elektranom planira se zaposliti dvoje do troje radnika, a u cijelom Energetskom parku Ludbreg osam do 10 njih.

Realizacija bi navodno trebala biti provedena u tri faze. Prva faza uključuje izgradnju solarne elektrane instalirane snage 5-8 MW, faza B gradnju elektrolizatora instalirane snage 5 MW s punionicom za vodik dok faza C obuhvaća uplinjivač kapaciteta 10 t/dnevno otpada. Cilj projekta je proizvodnja zelene električne energije, proizvodnja obnovljivog vodika elektrolizom, energetska oporaba otpada i proizvodnja zelenog vodika procesom uplinjavanja.

Inače, Gadže je svojevremeno bio najveći proizvođač biogoriva u Hrvatskoj, a 2008. godine je svoj naftni biznis – lanac od devet benzinskih postaja Europa mil – prodao Lukoilu. Realizirao je i najveći riječki stambeni projekt RIO Kantrida, kupio je RI Petrol od Joze Kalema, a Biodizel Vukovar prodao slovačkom Envien.