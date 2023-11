Planovi kompanija o smanjenju ugljika nisu vjerodostojni

Polovina od 2000 velikih svjetskih kompanija namjerava svesti emisiju ugljika neto na nulu do sredine stoljeća, ali većina njih u planovima ne slijedi smjernice UN-a i ‘pada‘ na testu vjerodostojnosti, pokazalo je istraživanje.

Taj cilj zacrtalo je oko tisuću kompanija u sastavu indeksa Forbes2000, prema podacima za listopad, za 40 posto više nego u lipnju 2022. godine, izvijestila je neovisna udruga za praćenje podataka Net Zero Tracker, čiji je član i Sveučilište Oxford

No, samo četiri posto ciljeva ispunjava kriterije koje je utvrdila UN-ova kampanja Race to Zero, uključujući trenutno smanjenje, i to kompletne emisije, i godišnja izvješća o ostvarivanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, utvrdili su autori izvješća.

Među onima koje su odredile cilj, samo 37 posto njih ‘pokrilo‘ je emisiju u cijelom lancu vrijednosti, a samo 13 posto odredilo je plafon za upotrebu dozvola za emisiju ugljika.

Tempo smanjenja emisija bit će glavna tema klimatskog samita COP28 u Dubaiju koji počinje krajem studenoga, napominje Reuters.

- Iskristalizirao se jasan cilj o neto nultoj emisiji. Brojni planovi o neto nuli nisu baš vjerodostojni, ali možemo sa sigurnošću zaključiti da je većina najvećih svjetskih izlistanih kompanija donijela ispravnu odluku o neto nuli - rekao je voditelj projekta Net Zero Trackera John Lang.

- Vjerodostojan plan o neto nultoj emisiji signalizira da kompanije razmišljaju o budućnosti i da se pripremaju za budućnost i nameće se jednostavno pitanje: jesu li tvrtke u koje ulažemo, za koje radimo i od kojih kupujemo donijele ispravnu odluku - dodaje Lang.

Pored kompanija, Net Zero Tracker prati i analizira obećanja država, regija i gradova, navodi Reuters.

Uz Oxford Net Zero, udruga obuhvaća i The Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU), Data-Driven EnviroLab (UNC) i NewClimate Institute.