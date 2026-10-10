Revizija umjetne inteligencije postaje obveza za tvrtke

Od zaštite podataka do testiranja manipulacija, organizacije se moraju pripremiti za strože zahtjeve AI Acta i nadzor visokorizičnih sustava

Sustav umjetne inteligencije koji rangira kandidate za posao ili procjenjuje kreditnu sposobnost više neće biti dovoljno pustiti u rad i povremeno provjeriti daje li dobre rezultate. Za te visokorizične sustave ključan je datum 2. prosinca 2027., kada počinje primjena zahtjeva za upravljanje rizicima, kvalitetu podataka, ljudski nadzor, vođenje zapisa, robusnost i kibernetičku sigurnost.

Naime, alati kojima se procjenjuje kreditna sposobnost, koji se bave tzv. legal techom ili pak razvrstavaju i filtriraju prijave za posao ili sudjeluju u evaluacijama zaposlenika trebat će posebnu vrstu zaštite od napada – i upravo tu nastaje problem koji klasična IT sigurnost ne rješava do kraja.

Revizija sustava umjetne inteligencije

Kad je u pitanju AI, više nije dovoljno zaštititi server, korisnički račun ili aplikaciju. Napadač može pokušati utjecati i na način na koji model donosi odluke.