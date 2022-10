Deset urnebesnih jezičnih gafova brendova izgubljenih u prijevodu

Mnogim su se brendovima slogani obili o glavu i to naročito kad su krenuli u osvajanje novih teritorija i počeli prevoditi svoje doskočice

S jednim od najprepoznatljivijih slogana ili, bolje reći, pokliča – „Just Do It!“, brend Nike uspio je duboko ući u podsvijest potrošača koji više nikog drugog ne povezuju s tim pozivom na akciju. Time je Nike potvrdio znanu tezu - dopadljivi slogani i nezaboravni nadimci mogu igrati ključnu ulogu u izgradnji odnosa s potrošačima i, dakako, doprinijeti uspješnosti poslovanja. No, postoje oni kojima su se slogani ili čak nazivi brenda obili o glavu i to naročito kad su krenuli u osvajanje novih teritorija i počeli prevoditi svoje doskočice. Marketinški portal The Drum, izdvojio je čak deset primjera brendova kojima su se urnebesni jezični gafovi obili o glavu.

10. Mercedes-Benz – Mercedes Bensi

Poznati njemački brend automobila, Mercedes-Benz je doživio fijasko čim je prvi put izašao na kinesko tržište. U početku, kineski prijevod za kompaniju bio je Bensi što zapravo znači „juriti u smrt“. Srećom, grešku su ispravili već u drugom pokušaju, pa se nazvali Ben Chi, što se prevodi kao „velika brzina“ ili „poletnost“ (engl. dashing speed)

9. Coors – Turn It Loose

Brend piva Coors imao je problema na španjolskom govornom području, jer se od njegovog slogana, ‘Turn it Loose‘, nekim potrošačima okrenuo želudac. Cilj slogana je bio promovirati nove čepove, ali je u nespretnom prijevodu ispalo da bi od piva mogli dobiti proljev. A to ne bi bilo dobro.

8. HSBC – Assume Nothing

Britanska banka HSBC napravila je skupu grešku kad je u svijet „pustila“ svoj slogan „Assume nothing“. Iako su željeli poručiti klijentima da ne pretpostavljaju da je HSBC poput drugih banaka te da je u stanju napraviti nemoguće, pokazalo se da je na mnogim tržištima slogan preveden kao, otprilike, „Ne čini ništa“. Grešku su ispravili rebrandingom koji ih je stajao 10 milijuna dolara.

7. Parker Pens – Tinta „embarazada“

Parker Pens je s velikim veseljem španjolske kupce obavijestio da im njihove penkale (tinta) neće procuriti u džepu i tako ih posramiti. Međutim, „embarazada“ ne znači „embarrassed“ ili „posramljen“, kako su oni mislili, već „zatrudnjeti“. Što je, dakako, sasvim druga poruka.

6. Green Giant – Jolly Green Giant

Iako Amerikancima i Britancima maskota velikog zelenog diva Jolly Green Giant, kompanije Green Giant, nije ništa drugo nego „jolly“ ili vesela, maleni potrošači s Bliskog Istoka bili su užasnuti. Naime, zbog nespretnog prijevoda riječi „jolly“ ispalo je da zeleni div prijeti i plaši djecu koja ne žele jesti povrće.

5. Ford – „Every car has a high-quality body“

Kako bi naglasio kako su njihovi automobili izvrsne kvalitete izrade, američki se Ford u Belgiji odlučio predstaviti sa sloganom „Every car has a high-quality body“ ili „Svaki automobil ima visoko-kvalitetno tijelo“. No, nemušti prevoditelji naveli su potrošače da misle da svaki Fordov automobil ima visoko-kvalitetan leš.

4. Pepsi – „Come Alive“

Loša suradnja lokalnih marketingaša (prevoditelja) i kompanije, rezultirala je još jednim velikim gafom. Ovaj put, riječ je o doslovnom prijevodu Pepsijevog legendarnog slogana „Come Alive!“ koji je u Kini zvučao otprilike „Pepsi će oživjeti vaše pretke!“

3. Coca-Cola

Ulazak na kinesko tržište, izgleda, sa sobom nosi i veliki potencijal za urnebesni jezični gaf. Kompanija Coca-Cola se tako kineskim potrošačima prvi put predstavila kao „ko-kä-kö-la“ što se zapravo prevodilo kao „ugristi voštanog punoglavca“. U sljedećem su pokušaju bili mnogo uspješniji i složili kineski naziv koji se prevodi kao „sreća u ustima“.

2. Nonce Finance

Ne griješi se uvijek u prijevodu, gaf može biti posljedica razlika u kolokvijalnog govoru. Prošle je godine američka kripto-kompanija Nonce Finance pompozno najavila otvaranje profila na Twitteru i to s imenom (Nonce) koji je zbunio mnoge Britance. Naime, u Velikoj Britaniji „nonce“ nije ništa drugo nego seksualni prijestupnik, obično pedofil.

1. KFC – „Finger Lickin‘ Good“

Poznati slogan KFC-a skovao je voditelj restorana 50-ih godina ne misleći mnogo o tome što će se dogoditi kad jednog dana lanac svoja vrata otvori u Kini. No, 30 godina kasnije, prvi KFC restoran u Pekingu odlučio je prevesti poznati slogan, pa je on umjesto „Za polizati prste“ značio „Odgrizi svoje prste“.