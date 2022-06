Estée Laundry podijelio savjete o tome kako kupovati beauty brendove bez grižnje savjesti

Estée Laundry, platforma s gotovo 200 tisuća pratitelja na Instagramu, je beauty watchdog koji proziva slučajeve kulturne aproprijacije ili licemjernu komunikaciju brendova

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian prošlog je tjedna lansirala svoju novu kozmetičku liniju SKKN by Kim koju je kreirala s vodećim holivudskim estetičarima i dermatolozima. S njom, kako tvrdi, planira premostiti jaz između cjenovno prihvatljive preparative i (navodno, učinkovitijih) premium proizvoda. Kardashian se s tim novim brendom planira natjecati na zasićenom tržištu ljepote na kojem posljednjih godina niče nevjerojatna količina novih brednova, bilo da je riječ o linijama koju su lansirali selebritiji ili pak vodeće modne i beauty kuće. Prosječni se potrošači sad već teško mogu snaći u moru brendova koji svi mahom tvrde da su održivi, čisti i, dakako, učinkoviti. No, kako tvrdi urednica na portalu Pop Sugar, Ariel Baker, u pomoć uvijek mogu pozvati - Estée Laundry.

Beauty policija

Taj Instagram profil je, zapravo, beauty verzija Diet Prade, profila koji je isprva bio posvećen raskrinkavanju kopija u modnom svijetu, a s vremenom postao moralna policija koji proziva, razotkriva i komentira sve što ne valja (a i valja) u modnom i svijetu selebritija. Estée Laundry, profil s gotovo 200 tisuća pratitelja, na sličan je način postao beauty watchdog koji, primjerice, proziva slučajeve kulturne aproprijacije ili licemjernu komunikaciju brendova. Uzme li se u obzir da je beauty industrija jedan od glavnih zagađivača, a mnogi igrači još uvijek promoviraju nerealne, toksične standarde ljepote te, nerijetko, zloupotrebljavaju svoju radnu snagu, Estée Laundry ima pune ruke posla. Za Pop Sugar su pak podijelili nekoliko savjeta prilikom kupovine kozmetičkih brendova kako biste bili što zadovoljniji svojim izborom i proizvode koristili bez grižnje savjesti.

Vodite računa o tome koliko je brendu doista stalo do inkluzivnosti

Ukoliko želite kupovinom podržati određeni brend, Estée Laundry stvari svodi na dva kriterija: inkluzivnost i održivost. U ne tako davnoj prošlosti, 'it' riječ u svijetu kozmetike bila je 'ekskluzivan', dok je danas 'inkluzivnost' – sve. Kako bi svijet postao bolje mjesto, brendovi u industriji ljepote moraju preuzeti odgovornost te prestati objavljivati reklame s isključivo vitkim modelima glatke puti i bijele boje kože. Stoga, kako smatraju na platformi, brendovi kojima je doista stalo će u svoju komunikaciju (posebno vizualnoj) uključiti različite ljude, različitih konfekcijskih brojeva, boje kože ili roda te tako postaviti nove standarde.

Tražite autentičnost

U Estée Laundryju su uvjereni da najbolje prolaze, ali i najbolje služe potrošačima oni brendovi koji su otvoreni i iskreni. To je uvijek, za njih, najbolja strategija. Potrošači obožavaju transparentnost i spremni su podržati brendove koji će ih sa sobom povesti na put do uspjeha iako on koji put zna biti i trnovit. Takav pristup pokazuje potrošačima da je brend autentičan, da stoji iza svega što radi.

Pratite kako se brend nosi sa svojim greškama

Najgore što brend može napraviti je da se pravi lud, svaljuje odgovornost na druge ili se pokušava opravdati jednom kad počini pogrešku. Zajednica Estée Laundry smatra da je uvijek bolji izbor priznati pogrešku čim se ona dogodi, a ne kad ih na to natjeraju društvene mreže. Kao pozitivan primjer ističu Ulta Beauty koji se bez puno opravdavanja ispričao zbog nemuštog izbora riječi u newsletteru. Potrošače su, naime, obavijestili da stižu novi proizvodi brenda Kate Spade i to riječima 'hang on' (engl. Hang – visjeti) zaboravivši pritom da se osnivačica brenda – ubila.

Zapamtite kad se brend zauzme za nešto

Estée Laundry nije samo dežurna 'baba roga' već ističe brendove koji su povukli dobre poteze. Tako su, primjerice, pohvalili E.l.F Cosmetic's koji se javno zauzeo za reproduktivna prava žena i to unatoč pritiscima i kritici pro-life potrošača. Kako zaključuju, ni jedan brend nikad neće biti savršen, ali ako ulažu u zajednicu i podržavaju vrijednosti koje su za vas bitne, isplati im se dati svoj novac.