Hustle kultura je ‘out‘: Mladi žele poslove koje mogu ‘ostaviti na poslu‘

Već se dugo priča kako mladi, s naglaskom na pripadnike generacije Z, imaju drugačije zahtjeve od svojih poslodavaca, ali i kako jednostavno žele drugačiji život od starijih generacija. Raditi po cijele dane, ne imati vremena za sebe i stalna dostupnost poslodavcu. Pod cijenu čega?

Ni dobra plaća, ni velika odgovornost, ni važne titule nisu ono što se zoomerima čini vrijednim vlastitog vremena i, još bitnije, mentalnog zdravlja.

Novo istraživanje je pokazalo da radnici koji su pripadnici generacije Z u Velikoj Britaniji sve više traže manje stresne poslove, budući da prednost daju ravnoteži između poslovnog i privatnog života u odnosu na takozvanu hustle kulturu koju su prihvatile prethodne generacije.

Naime, britanska tvrtka koja objedinjuje oglase za posao i posluje u 20 zemalja širom svijeta Adzuna zabilježila je porast klikova na oglase za radna mjesta kao što su uredski administratori, računovodstveni poslovi i marketinški suradnici, što povezuje s više fleksibilnosti i manje stresa, prenosi Bloomberg. Povećava se interes za poslove koje Adzuna naziva ‘tipičnim poslovima mlađih kadrova‘ u kojima ljudi mogu lako spojiti posao i privatan život te od toga pristojno živjeti.

Osim toga, važna im je i fleksibilnost s radnim vremenom i radom izvan ureda, a ne žele se prihvatiti niti velikih odgovornosti kao što je upravljanje timom ili redoviti prekovremeni rad.

Klikovi po oglasu za mnoge od ovakvih uloga udvostručili su se u prvoj polovici 2023. godine u usporedbi s drugom polovicom 2022., pokazuju podaci Adzune dostavljeni Bloombergu. Klikovi na oglase uredskih administratora porasli su za 131 posto u tom razdoblju, dok su klikovi za uloge kao što je ona analitičara podataka porasli su za 50 posto.

Privatan život na prvo mjesto

Sve ovo će reći: mladima se ideja 24/7 poslova ne sviđa čak niti kada su za njih dobro plaćeni. Romantizanje stalnog raspolaganja poslodavcu, hvaljenje s radom do ponoći i ne imanje slobodnog vremena više nisu u trendu. Puno prije mladi danas biraju poslove ‘od devet do pet‘ s kojima se podrazumijeva da se posao odrađuje u radnom vremenu te da on isto tako ‘ostaje na poslu‘.

Andrew Hunter, suosnivač Adzune, za Bloomber je istaknuo da ravnoteža između poslovnog i privatnog života više nije nešto oko čega su pripadnici generacije Z spremni pristati na kompromis.

Također, sve ovo slijedi trend u kojem posao prestaje biti fokus života, a koji je predvođen trendom ‘tihog odustajanja‘ podrazumijeva da se raditi ‘samo‘ ono što je u opisu zaposlenikove uloge. Ostvarivanje više slobodnog vremena sada je ključan zahtjev za sve dobne skupine nakon što je među zaposlenicima u korporativnom svijetu zavladala pandemija sagorijevanja.

Širi problem od zahtjevnih zoomera

Međutim, radno sposobna generacija Z u Ujedinjenom Kraljevstvu suočava se s jedinstvenim skupom problema s kojima prethodne generacije nisu. To uključuje slabljenje izgleda za posao, velike studentske dugove i sve veće troškove stanovanja. Broj neaktivnih radnika u toj dobnoj skupini – bez posla i ne tražeći posao – naglo je porastao između 2019. i 2022., pridonoseći raširenom nedostatku radne snage diljem zemlje.

Broj osoba između 18 i 24 godine koje su napustile tržište rada od početka pandemije premašio je 1,66 milijuna u posljednjem tromjesečju, prema britanskom Uredu za nacionalnu statistiku. To je porast od 88 tisuća od razdoblja neposredno prije prvog lockdowna. Stopa neaktivnosti za tu skupinu porasla je u tom razdoblju za 2,1 posto (na 30,9 posto), što je najviše za bilo koju dobnu skupinu.

Jedno globalno istraživanje koje je provela Cigna International pokazalo je da pripadnici generacije Z spadaju u skupinu zaposlenika koji su najizloženiji problemu burnouta, pri čemu 91 posto ispitanika kaže da se osjećaju pod stresom, što je znatno više od 84 posto ukupno ispitanih.

Sve ovo, moglo bi utjecati na britanske poslodavce koji pokušavaju zadržati osoblje, a sve ovo dodatno se preljeva na, već neko vrijeme prisutan, problem zapošljavanja i zadržavanja radnika – posebno onih kvalitetnih.