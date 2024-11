Kad su ljubimci u pitanju, za brendove je samo nebo granica

Ljubimcocentrični moderni svijet stvorili su milenijci, a nastavljaju ga njegovati predstavnici generacije Z, koji odgađaju brak, djecu i/ili kupnju prve nekretnine, ali ne i imanje kućnog ljubimca. A kako raste ljubav prema ljubimcima, tako raste i cijela industrija: predviđa se da će to tržište do 2030. vrijediti 500 milijardi dolara

Poznati američki brend fitness-opreme Peloton proteklih godina nije imao sreće s marketinškim kampanjama. Prvo su mu reklamu iz 2019. proglasili seksističkom (muškarac ženi za blagdane daruje sobni bicikl), a onda mu je viralna kampanja s junakom serije ‘Seks i grad‘ Facom, koji je u prvoj epizodi preminuo od srčanoga vozeći njegov bicikl, otišla ‘u smokve‘ jer je glumac Chris Noth otkazan zbog niza optužbi za seksualno zlostavljanje. Možda je upravo zato odlučio igrati na sigurno, pa je ovog ljeta sklopio partnerstvo s kanadskim brendom Canada Pooch i lansirao pet-friendly kolekciju za pse.

Jer, kako i u kojem svemiru bi ti slatki, odani četveronožni ljubimci ikome mogli stati na žulj? I doista, za Pelotonov marketinški potez publika, a posebno vlasnici ljubimaca, imali su samo riječi hvale. Osim što je s Canada Poochem lansirao vodootporne povodce i trake za glavu koje hlade, na aplikaciji je objavio seriju treninga za vlasnike i njihove ljubimce. Tim nesvakidašnjim marketinškim potezom Peloton je odgovorio na potrebe, kako je pokazalo njegovo istraživanje, 70 posto Amerikanaca koji žele ljubimce voditi sa sobom na fizičke aktivnosti, pridružio se sve većem broju brendova koji su prepoznali potencijal industrije kućnih ljubimaca, odnosno rast broja vlasnika pasa i mačaka.

Roditelji ljubimaca

Kompanija Mars nedavno je, u suradnji s Ipsosom, provela najveće globalno istraživanje u kojem je sudjelovalo čak 20 tisuća vlasnika ljubimaca iz 20 zemalja svijeta. Kako su objavili u tom jedinstvenom izvješću, čak 56 posto ljudi sami sebe zovu pet parents ili ‘roditelji ljubimaca‘, a 47 posto ih prvi put ima ljubimca. Čak 37 posto svoje je ‘roditeljstvo‘ proglasilo najvrjednijim aspektom života, jer im ljubimci daju bezuvjetnu ljubav, osjećaj obiteljskog zajedništva, pružaju zabavu i odmor od stresa. Zanimljivo, to je globalno istraživanje pokazalo da je više vlasnika mačaka nego pasa, a više muškaraca nego žena za ljubimca ima mačku (52 naprema 48 posto).

Taj ljubimcocentrični moderni svijet stvorili su milenijci, a nastavljaju ga njegovati predstavnici generacije Z, koji odgađaju brak, djecu i/ili kupnju prve nekretnine, ali ne i imanje kućnog ljubimca. On je tu da im pruži osjećaj doma, obiteljsku atmosferu, da se o nekome brinu, pa čak i, na neki način, zadovolje roditeljske instinkte. Istraživanja su pokazala da je tu inherentnu potrebu za stvaranjem obitelji, pa makar i s četveronožnim, dlakavim članovima, katalizirala pandemija. Osim što je tad prvi put zabilježen nagli porast broja ‘roditelja‘ koji su se na život s ljubimcima odlučili tijekom izolacije, stručnjaci tvrde da on nastavlja stabilno rasti, ali potaknut povećanjem troškova života, inflacijom, pa i klimatskim promjenama.

Žrtvovanje za čupavce

Iako su ljubimci, da grubo pojednostavnimo, ekonomičnija opcija od djece, a zadovoljavaju potrebu za ‘imati nekog svog‘, na njima se ne štedi. Vlasnici su čak spremni otkinuti sebi od usta, žrtvovati se da bi njihovi četveronožni prijatelji bili zdravi i siti. Kako je navela američka grupa Inspire Veterinary Partners, 40 posto američkih vlasnika spremno je stegnuti remen kako bi pokrilo troškove ljubimaca, a 36 posto navelo je da je spremno dati i više od četiri tisuće dolara za medicinsku njegu i liječenje. Također su spremni podnijeti žrtve u drugim područjima života za sreću ljubimaca. Istraživanje Forbes Advisora provedeno na deset tisuća vlasnika pasa pokazalo je da ih 7,47 posto ostaje na poslu koji ne voli jer im poslodavac daje mogućnost da rade od kuće, a 6,78 posto prekinulo je vezu jer druga polovica nije voljela njihova psa.

Kako raste ljubav prema ljubimcima, tako, naravno, raste i cijela industrija. Bloomberg Intellignece se također nedavno pozabavio potencijalom tog tržišta i predvidio da će do 2030. vrijediti 500 milijardi dolara, a s najvećim udjelom sudjelovat će američki vlasnici (Amerika je, izgleda, za ljubimce uistinu obećana zemlja), koji će potrošiti nešto manje od 200 milijardi dolara. Taj rast, tvrde Bloombergovi istraživači, potaknut je, naravno, povećanjem broja ljubimaca, ali i rastom ekskluzivnih usluga i proizvoda skrojenih prema njihovim potrebama. To je pak rezultat ‘humanizacije‘ ljubimaca, odnosno promjene njihova statusa u kućanstvu. S iznimkom, vjerojatno, starih Egipćana, koji su štovali mačke i mačore, nikad u povijesti četveronožni prijatelji nisu bili toliko njegovani, maženi i paženi. Vlasnici im svim silama žele produljiti život pa, recimo, raste potražnja za mnogo skupljim uslugama i proizvodima koji služe njezi i liječenju starijih pasa.

Prilika za dodatni rast

Bloomberg ističe da je, osim brendova koji će se baviti dugovječnošću ljubimaca, pozitivan trend i u kategoriji prehrane, posebno premium proizvoda. Globalno tržište hrane za ljubimce moglo bi dosegnuti 135 milijardi dolara do kraja desetljeća, što je rast od 52 posto u odnosu na trenutačne razine. Troškovi hrane za ljubimce ostaju stabilni i tijekom ekonomskih usporavanja (vraćamo se na otkidanje sebi od usta da bi mali prijatelji jeli), a priliku za dodatan rast imaju kompanije koje proizvode premium svježu zamrznutu hranu, koja u ukupnom tržištu sudjeluje sa samo jedan posto udjela.

Kako je izjavila analitičarka za biofarmaceutiku i koautorica izvješća Bloomberg Intelligencea, poboljšana prehrana kućnih ljubimaca vodi do njihova duljega životnog vijeka, a to pak rezultira većom potrebom za zdravstvenom skrbi za starije ljubimce, zbog čega se predviđa da će upravo taj segment najviše rasti tijekom ovoga desetljeća. U svakom slučaju, trendovi pokazuju da će, čak i da se svijet sruši, industrija kućnih ljubimaca pasti među zadnjima. Vlasnici različitih dobnih skupina, samci ili obiteljski ljudi, milenijci i predstavnici generacije Z, nastavit će njegovati taj čudesni odnos sa svojim životinjskim prijateljima i brendovi zapravo nemaju mnogo zapreka da osvoje njihova srca. U ova moderna vremena praktički sve što postoji može biti skrojeno po mjeri ljubimaca: od specijalnih fitness-vježbi, spa-centara, odjeće, obuće, smještaja pa do premium zalogaja i suplemenata za dugovječnost. Kad je to tržište u pitanju, samo je nebo granica.