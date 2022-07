Lyst Indeks: Gucci ‘najvrući‘ brend u drugom kvartalu 2022.

Lyst svakog kvartala objavljuje listu najvrućih i najtraženijih brendova na svojoj platformi. Balenciaga je čak tri uzastopna kvartala uživala najpopularnijeg, a onda ih je Gucci skinuo s trona

Kad se činilo da ništa ne može Balenciagi i kreativcu Demni Gvasaliji stati na put, šoping platforma Lyst objavila je da taj brend više nije 'najvrući' brend na planetu već da ta titula pripada – Gucciju.

Naime, Lyst svakog kvartala objavljuje svoj The Lyst Index, odnosno listu najvrućih i najtraženijih brendova na svojoj platformi. Balenciaga je čak tri uzastopna kvartala uživala taj status, a onda joj je slavu ukrao Gucci koji je s kreativnim direktorom Alessandrom Micheleom oduševio publiku novim kolaboracijama i projektima. Tako su, primjerice, pažnju publike privukli genijalnom kolaboracijom s Adidasom, predstavili novu liniju 'Cosmogonies' Resort 2023. te najavili 'HA HA HA' kolekciju s popularnim glazbenikom Harry Stylesom koji je postao muza brenda.

Guccijev trijumf

Također, Gucci je ove godine uronio u digitalni svijet pa 'podigao' virtualni grad u Robloxu te lansirao kampanje sa Snoop Doggom, Jared Letom i suradnju s The North Faceom. Na trećem mjestu Lystovog popisa, nalazi se Prada koja je pažnju privukla zahvaljujući projektima Raf Simonsa i Cassiusa Hirsta, a potom Valentino, Louis Vuitton, Dior, Miu Miu, Fendi, Diesel i Burberry. U prvih dvadeset 'upali' su Versace, Nike, adidas, LOEWE, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Bottega Veneta, Moncler, Off-White™ te, na dvadesetom mjestu, Jacqeumus.

Potonji je brend po prvi put uspio ući među prvih dvadeset, a najviše je pala Botegga Veneta i to s osmog na 17. mjesto. Tu lošiju poziciju objašnjavaju odlaskom Daniel Leeija s pozicije kreativnog direktora, ali i činjenicom da njihove hit-torbe polako gube na popularnosti. Diesel je pak skočio s 15. na deveto mjesto zahvaljujući naporima kreativnog direktora Glenn Martensa koji je uspio popularne fashionistice – Kylie Jenner, Juliu Fox i Dua Lipu, pretvoriti u promotorice brenda. Nešto slabiji rezultat Balenciage u drugom kvartalu, Lyst objašnjava laganim zasićenjem publike.

Omiljeni proizvodi

No, kako zaključuju, Gucci i Balenciaga dominiraju modnim tržištem posljednjih pet godina, otkako postoji The Lyst Index. To je posebno zanimljivo uzme li se u obzir da imaju potpuno drugačiju estetiku: Gucci je radosna, maksimalistička utopija, a Balenciaga mračna, minimalistička distopija.

Kad je o najvrućim proizvodima drugog kvartala, Lyst navodi da su najtraženiji bili torba Diesel 1DR, Adidas x Gucci tenisice Gazelle te, na trećem mjestu, haljina Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova. Torbica Le Cagole brenda Balenciaga je na četvrtom mjestu, a slijede ih cargo hlače Jaded London Tech, sunčane naočale Prada Symbole, pamučni šeširić Miu Miu, torba Loewe Anagram, Fendace jednodijelni kupaći te, na desetom mjestu, Gucci Original GG natikače.

Muškarci su pak voljeli Wales Bonner x adidas Originals Samba, Birkenstock Boston klompe, YEEZY GAP by Balenciaga Dove majicu s kapuljačom, Gucci 1953 Horsebit 'loaferice', Levi’s 469 i Stone Island Compass kratke hlače, Nike Air Force 1 tenisice, Polo Ralph Lauren šiltericu, Casablanca Ping Pong svilene hlače te, na desetom mjestu, Nike Air Max 90 natikače.