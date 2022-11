Nakon skandala s Ye-om, Adidas imenovao novog izvršnog direktora

Novi CEO Bjørn Gulden je do 2013. obnašao dužnost glavnog izvršnog direktora Pume, a do prelaska u Adidas bio je predsjednik Uprave danskog lanca Salling Group

Nakon glasina koje su se pojavile prošlog tjedna, kompanija Adidas je i službeno potvrdila da izvršni direktor Kasper Rørsted odstupa sa svoje pozicije te da će ga zamijeniti bivši glavni izvršni direktor Pume, Bjørn Gulden.

Rørsted će Adidas napustiti 11. studenog, a financijski direktor Harm Ohlmeyer će privremeno, do 21. prosinca, preuzeti ulogu CEO-a.

Bjørn Gulden je do 2013. obnašao dužnost glavnog izvršnog direktora Pume, a do prelaska u Adidas bio je predsjednik Uprave danskog lanca Salling Group. Tijekom svoje dosadašnje karijere može se pohvaliti da je radio na izvršnim pozicijama u Pandori, lancima obuće Deichmann i Rack Room Shoes, a i na više visokih pozicija bio zaposlen u Adidasu i to od 1992. do 1999.

U priopćenju za medije, predsjednik nadzornog odbora Adidasa Thomas Rabe zahvalio je Kasperu Rørstedu na doprinosu koji je da digitalnoj transformaciji kompanije od 2016.

Puma vs. Adidas

– Bjørn Gulden ima gotovo 30 godina iskustva u industriji sportske opreme i obuće, a kao izvršni direktor Pume osnažio je brend i doveo kompaniju do rekordnih poslovnih rezultata – poručio je Rabe.

Upućeni tvrde da je ovaj potez bio očekivan budući da se Adidas, baš kao i ostatak industrije, bori s povećanjem troškova, problemima u nabavnim lancima, a pandemija i prekida poslovanja u Rusiji negativno su utjecali na njihovo poslovanje i pad prihoda od 24 posto. Od sljedeće godine planiraju zasukati rukave i repozicionirati poslovanje, a premda im je Rørsted bio od koristi tijekom digitalne transformacije i jačanja biznisa u SAD-u, novu eru kane započeti i s novim CEO-om.

Nakon što je Adidas službeno imenovao nasljednika Kaspera Rørsteda, Puma se požurila promovirati Arna Freundta na poziciju izvršnog direktora i predsjednika Uprave. Freundt se pridružio Pumi još 2011. kao globalni direktor strategije, a potom je u lipnju imenovan glavnim komercijalnim direktorom Grupe.

Inače, kompanije Puma i Adidas rezultat su velike svađe braće Dassler koji su dvadesetih godina prošlog stoljeća osnovali tvornicu za proizvodnju obuće, Gebrueder Dassler Schuhfabrik. No, nakon Drugog svjetskog rata, braća su se ‘zakrvila‘, pa je svatko krenuo svojim putem – Rudi s Pumom, a Adi s Adidasom.