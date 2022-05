Nova mantra: Zaboravite složeno, danas potrošači traže jednostavno

Mnogi osviješteni direktori marketinga shvatili su da je kompleksnost neprijatelj. Potrošači žele brendove koje mogu razumjeti, koji su transparentni, iskreni, inovativni, svježi i korisni. Jednom riječju – jednostavni. Jednostavnost produbljuje povjerenje, jača lojalnost, ali i volju da potrošač potroši koju kunu više upravo na svoj omiljeni jednostavni brend

Nova marketinška paradigma koja od brendova traži da svijet učine ljepšim mjestom, da budu potrošačima na raspolaganju, igraju ulogu odvjetnika, učitelja, prijatelja, partnera, tješitelja i zabavljača, nametnula im je, bez sumnje, golem pritisak. Ne začuđuje što su se mnogi, nastojeći ispuniti očekivanja, na tom putu pogubili i zaboravili na to koliko je između oglašivača i potrošača koji, u vlastitom kaosu, od brendova najviše žele samo jedno: da im pojednostavne život što više mogu.

Tom potrebom za jednostavnošću bavi se konzultantska kompanija Siegel+Gale's koja posljednjih godina provodi istraživanje 'World's Simplest Brands' iliti 'Najjednostavniji brendovi na svijetu'. Za deveto izdanje u Siegel+Gale'su proveli su istraživanje na više od petnaest tisuća potrošača u devet zemalja ne bi li doznali koji im​ brendovi nude najjednostavnija rješenja te ih baš zbog toga i vole.

Kako je prenio magazin The Drum, pokazalo se da su najjednostavniji oni koji taj atribut stavljaju u centar potrošačkog iskustva. Jednostavnost, kažu, produbljuje povjerenje, jača lojalnost, ali i volju da potrošač potroši koju kunu više upravo na svoj omiljeni jednostavni brend. Tomu u prilog idu i statistički podaci. Tako je, primjerice, studija otkrila da 76 posto ispitanika radije preporuči brend koji nudi jednostavno iskustvo, a njih 57 posto spremno ga je skuplje platiti. Brendovi koji nisu u stanju ponuditi jednostavnost gube komad kolača procijenjen na 402 milijarde dolara. Dakle, jednostavno rečeno, jednostavnost ne samo što olakšava život potrošača i smanjuje im stres (pogotovo onaj kupovni) nego donosi i financijsku korist brendovima koji je prigrle.

Poznati igrači

E, sad, sponuto dmeeveto izdanje studije uključuje i popis najjednostavnijih brendova, otkriva i što jednostavnost uopće jest, odnosno kako je potrošači definiraju. Drugim riječima, nema jednako značenje za sve: neki očekuju jednostavan proizvod, drugi jednostavno kupovanje, a treći će cijeniti jednostavnost marketinške komunikacije. No svim takvim brendovima ​zajedničko je da jednostavnost ne tretiraju kao nusproizvod ili nešto što se odnosi na segment poslovanja, već su je prigrlili u cijelosti. Kako prenosi The Drum, na prvome je mjestu Siegel+Gale'sova popisa najjednostavnijih brendova svemogući Google koji kroz mnoge svoje biznise i platforme, od tražilice, pohrane​ u oblak do analitike, provlači istu misiju: organizirati informacije i učiniti ih svima dostupnima i korisnima. Prošle je godine za 2,1 milijardu dolara preuzeo Fitbit i odlučio svoju misiju proširiti i na industriju zdravlja i wellnessa. Integrirajući vlastite proizvode i usluge s Fitbitovima, omogućio je potrošačima da jednostavnije i učinkovitije prate svoje zdravstveno stanje i fizičku formu.

Drugi na popisu najjednostavnijih svjetskih brendova još je jedan digitalni brend koji je, baš poput Googlea, profitirao od pandemije. U ne tako davnoj eri držanja socijalne distance Netflix je olakšavao ljudima život dobrom zabavom. Cilj te streaming-platforme jest učiniti zabavu dostupnom svima i samo jednim klikom na tipku play otvoriti cijeli svemir zabavnog sadržaja za različite naraštaje i ukuse.

Jednostavne inovacije

Dobri je stari Lidl​, ako je suditi prema istraživanju, zbog jednostavnosti pobijedio konkurenciju na globalnom tržištu. Taj njemački lanac posluje s misijom 'visoka kvaliteta, niske cijene' i drži je se otkako je otvorena prva trgovina. Suvremenim potrošačima posebno se sviđa što su posljednjih godina ojačali svoju ponudu plant-

-based proizvoda te se tako prilagodili njihovim potrebama. U skladu s tim Lidl je odlučio zaigrati na kartu održivosti i obećao kupcima diljem Ujedinjenoga Kraljevstva (a i šire) da će instalirati 350 punionica za električna vozila pokraj svojih prodajnih mjesta.

YouTube je na popisu odmah iza Lidla, na četvrtome mjestu. Potrošači su ga izdvojili zbog jednostavnosti sučelja, odnosno lakog snalaženja bez pretjeranih viškova informacija/sadržaja. Taj se digitalni div, baš kao i Lidl (a i mnogi drugi), odlučio pozabaviti nekim gorućim pitanjima, primjerice klimom, i obećao da će zabraniti reklamiranje brendovima/pojedincima koji negiraju klimatske promjene.

Nizozemski trgovački lanac Aldi (peto mjesto) potrošači su pohvalili jer ima inovativne cijene, ali i proizvode. Taj nizozemski diskontni brend oduševio je kupce inovacijom koju je nazvao 'charcuterie odborom direktora'; u njemu sudjeluju food-blogeri, kuhari i znalci koji pomažu kupcima složiti savršenu platu. McDonald's je pak na šesto mjesto dospio zbog jednostavnih proizvoda, ali i zato što svaki kupac točno zna što može očekivati od pojedinih menija. The Drum, recimo, izdvaja njegove pržene krumpiriće, koji su jednostavno ukusni, ali i napor da tijekom pandemije pojednostavni život ljudima i pomogne onima u nevolji. Od 2020. donirao je milijune jela edukatorima, ljudima na 'prvoj crti' i zdravstvenim radnicima. Zato što se dokazao u pandemiji, zbog njegovih jednostavnih inovacija, potrošači su na sedmo mjesto stavili Samsung. Tako je, primjerice, 2020. lansiran The Frame – televizor koji se, kad je ugašen, pretvori u umjetničko djelo kako bi svi mogli uživati u najboljem od slikarstva iako nisu nosom promolili iz kuće.

Prepoznavanje potreba

Na popisu najjednostavnijih jest i e-trgovački div Amazon, koji je upravo zbog jednostavnosti i dostupnosti proizvoda postao jedan od najvrjednijih brendova na svijetu. Odnedavno je odlučio iskušati se u industriji podcasta pa je uveo jednostavnu inovaciju: na njegovoj platformi pojedini se podcasti mogu čitati (transkribirani su) kako bi ih mogli konzumirati potrošači s problemima sa sluhom. Pojednostavnjenje iskustva konzumacije i uključivost za Amazon je bio pun pogodak. To se može reći i za japanski Uniqlo, modni lanac koji svjetske kupce privlači zanimljivim kolaboracijama s ikonama ​pop-kulture ​poput Ulice Sezam ili Disneyja. Osim toga, u temelju tog brenda od početka su do danas kvaliteta, dugotrajnost i održivost.

Iako nije toliko dugo na tržištu, Spotify su ispitanici također izdvojili kao jedan od deset najjednostavnijih brendova. Ta glazbena streaming-platforma nedavno je otišla korak dalje u pojednostavnjivanju svojih usluga pa je dodala Car Thing, uređaj koji omogućuje korisniku da izda glasovnu naredbu platformi i tako bira omiljenu glazbu. Mnogi osviješteni direktori marketinga, zaključuje The Drum, shvatili su da je kompleksnost neprijatelj. Potrošači žele brendove koje mogu razumjeti, koji su transparentni, iskreni, inovativni, svježi i korisni. Jednom riječju – jednostavni.