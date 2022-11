Ostati ili otići: Što kada osjetite potrebu za promjenom posla?

Ako ste odlučili da je promjena posla dobra za vas, ne bi se trebali predomisliti čak i kada vas dosadašnja tvrtka pokušava zadržati promaknućem ili povišicom

Donijeti odluku o promjeni posla i odlasku iz tvrtke nikad nije jednostavan. No, sve je više onih koji rade promjene u svojoj karijeri, a razlozi za to su različiti. Neki ljudi su jednostavno presložili prioritete pa su im dosadašnje pozicije postale prenaporne, nekima se ne sviđa kultura tvrtke, ostali su zbog kaosa na tržištu i rizika poželjeli pronaći bolje mjesto za sebe. A ima i onih koji bi jednostavno htjeli raditi nešto drugo.

No, nerijetko se događa da baš kada zaposlenik skupi hrabrosti, odluči se za promjenu i najavi svoj odlazak, dosadašnji poslodavac ga potakne na premišljanje. U nadi da zadrže dobrog zaposlenika, poslodavci često nude povišice ili promaknuća. A kako te ponude često budu primamljive, zaposlenici time često ostanu zbunjeni i na kraju ih upravo to navede da ostanu na starom radnom mjestu.

No, koliko god ponude bile primamljive, treba li dozvoliti poslodavcu za utječe na našu odluku? Koliko je pametno prihvatiti povišicu ili promaknuće i zanemariti razlog zbog kojeg ste htjeli otići?

Sjetite se zašto ste htjeli promijeniti posao

U trenutku kada morate odlučiti između ostanka (uz bolje uvjete) ili kompletne promjene, potrebno se zapisati zašto ste uopće poželjeli promijeniti posao. Jesu li problem ljudi s kojima radite, kultura organizacije ili opis posla?

Jer dok angažman dosadašnjeg poslodavca ponekad može ponoći, generalno treba imati na umu da u većini slučajeva veća plaća ili bolja pozicija neće promijeniti ono što vas je potaknulo na promjenu.

– Često kada ljudi dobiju povišicu ili novu poziciju postanu trenutno zadovolji. No, probude se nakon nekog vremena i shvate da to nije ono što žele raditi. Kada to shvate, često bude prekasno – kazala je Maria Kraimer, sa Sveučilišta Rutgers za Business Insider. Zato generalno stručnjaci smatraju da kada donesete odluku o promjeni, pri tome treba i ostati jer do nje sigurno nije došlo preko noći.

Osim toga, ako prihvatite promaknuće i ostanete uz trenutnog poslodavca, brojni stručnjaci ističu da vam on možda više neće vjerovati.

No, postoji još jedna opcija između ostanka na starom i odlaska na novi posao. Naime, ako vam se sviđa tvrtka u kojoj radite, ali ne uživate u poslu koji radite, možete istražiti postoje li mogućnosti za promjenom uloge ili odjela unutar te tvrtke.