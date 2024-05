Potraga za partnerom: Potrošačima dosadile klasične platforme za online upoznavanje

Samcima odgovaraju uzbudljiviji, autentičniji i manje predvidljivi načini komunikacije, a i žele se riješiti stresa koji nosi upoznavanje s potencijalnim partnerom kojega nikada nisu vidjeli u životu. S druge strane, internetske platforme koje su manje konvencionalne, manje tradicionalne, kakva je Ashley Madison, mogu očekivati stabilan rast, kontroverzijama unatoč

Kako se izvanbračne avanture mogu pretvoriti u ‘zvizdariju‘ svjetskih razmjera, mogli su posvjedočiti gledatelji Netflixova novoga dokumentarnog serijala o zloglasnoj mreži za spajanje preljubnika Ashley Madison koja se reklamira dojmljivim sloganom Life is short. Have an affair. Ukratko, u dokumentarcu koji se na tom streaming-servisu popeo među deset najgledanijih sadržaja u svibnju gostuju bivši zaposlenici, ali i bivši korisnici mreže koja je muškarcima i ženama u potrazi za akcijom mimo braka obećavala diskreciju i sigurno zbližavanje. Međutim, umjesto da njihove tajne afere ostanu tajne, u neviđenome hakerskom napadu 2015. (još) nepoznati kriminalci u svijet su pustili sve podatke koje je Ashley Madison pohranjivao na svoj server. Osim što su objavljena imena i prezimena korisnika ‘tajne‘ mreže (tada ih je, navodno, bilo trideset milijuna) i njihove intimne prepiske, razotkrivene su i prijevare same kompanije. Među ostalim, lagala je o stvarnim korisnicima mreže, a muškarce nerijetko vabila nepostojećim profilima.

Drugim riječima, frajeri željni izvanbračnih afera često su se dopisivali (i upravo to plaćali) s botovima. Taj nezapamćeni incident uništio je mnoge brakove, neki su zbog curenja podataka počinili samoubojstvo, a Ashley Madison prijetilo je potpuno gašenje. Iako su hakeri uspjeli uništiti njezinu jedinstvenu prodajnu ponudu, temeljni unique selling point – diskreciju, platforma za upoznavanje nastavila je poslovati. Pod novom upravom i s golemim ulaganjem u sigurnost, danas, navodno, ima više korisnika nego ikad – sedamdeset milijuna. Umjesto da je preljubnike natjerao da smjesta ugase svoje profile i unište svaki trag svog postojanja na platformi, jer, zaista, život je prekratak da bi se upropastio, spomenuti dokumentarac prouzročio je – povećanje broja novih računa. Posebno je zanimljivo što Ashley Madison raste, a konvencionalne platforme za upoznavanje stagniraju ili gube korisnike. Taj trend upućuje na promjenu želja i potreba potrošača kad je riječ o njihovu intimnom životu, a koje klasične platforme za upoznavanje (više) ne mogu posve zadovoljiti.

Samci žele polako

Behemot među platformama za online traženje partnera, Tinder, početkom godine objavio je da očekuje niže prihode i da mu je sve veći izazov povećati broj korisnika koji plaćaju tu uslugu. Iako se 46 posto onih koji upotrebljavaju aplikacije za upoznavanje koristi Tinderom, godišnja preuzimanja pala su za trećinu u usporedbi s vrhuncem 2014. Tinderov vlasnik Match Group objavio je također da je broj korisnika koji plaćaju uslugu pao za osam posto i sad ih je ispod deset milijuna. Dionice Bumblea, aplikacije skrojene prema potrebama ženske publike, izgubile su osamdeset posto vrijednosti od izlaska na burzu, a Grindr, koji cilja na LGBTQ+ populaciju, bilježi stabilan broj godišnjih preuzimanja, ali bez snažnijeg rasta.

Kako je nedavno prenio CNN, predstavnici generacije Z predvode trendove u svijetu dejtinga, pa vlasnici platformi svoje usluge prilagođavaju upravo njihovim potrebama. Tinder je tako prošle godine ciljao na američke kampuse ponudivši im posebne, kratkoročne modele pretplate za mlade. Pokazalo se da se oni služe online aplikacijama, ali ne žure se upoznati partnera i traže autentičnije, stvarnije načine povezivanja. Taj slow dating, odnosno trend pronalaska partnera bez pritiska i žurbe, primijetila je ekipa iz Bumblea. CNN-u je rekla da korisnici izlaze na manje spojeva jer tako osjećaju manji pritisak, a to pomaže i njihovu mentalnom zdravlju. Broj slowdatera malo je viši među generacijom Z i milenijcima nego među predstavnicima generacije X ili boomerima. Osim što su usporili potragu za partnerima, korisnici ljubav također sve češće traže u offline svijetu.

Imitacija života

Tako, primjerice, sve češće odlaze na specijalizirane zabave na kojima mogu licem u lice, a ne skriveni iza mobitela, upoznati nove ljude. Kako prenosi CNN, posjećenost dating evenata lani je narasla za 43 posto u usporedbi s godinom prije, a organizatori se jako trude i u tom segmentu ponuditi nešto novo, drukčije, nešto što nije klasični speed-dating događaj u kojem se potencijalne partnere upoznaje kao na traci. Tako je, primjerice, američka platforma za prodaju ulaznica za različite priredbe Eventbrite zabilježila 163-postotni porast prodaje takozvanih atletskih zabava za upoznavanje i 135 posto veću potražnju za događajima koji se temelje na igrama i igricama.

Prvi okupljaju samce koji su zainteresirani za sport i rekreaciju, vode aktivan život i žele pronaći nekoga s kim bi mogli dijeliti tu strast, a drugi nisu nužno gejmeri, nego srodnu dušu žele upoznati u neformalnom, zabavnom okružju, pri čemu igranje igara, bilo da je riječ o natjecanju u slagalicama bilo igranju scrabblea, svakako razbija napetost i unosi lakoću u proces upoznavanja. Kako dalje prenosi CNN, sve više korisnika govori o tome da osjeća zamor u upotrebi aplikacija za upoznavanje, zbog čega se vraća načinima traženja partnera kakvi su bili nekad, prije interneta. Dating eventi imitiraju stvarni svijet, upoznavanje preko prijatelja ili u izlascima, i pomažu samcima da bolje ulove ‘vibru‘ ljudi koje upoznaju. Osim što ju je vrlo teško uloviti u tekstnim porukama, ljudima je dojadilo stresirati se zbog toga kako će izgledati njihov prvi spoj, odnosno hoće li potencijalni partner biti razočaran ili ushićen jednom kad uživo vidi osobu s kojom se dugo dopisivao skriven iza ekrana.

Kombinacija offlinea i onlinea

Zamoru online upoznavanja kumuje i to što je na platformama toliko mnogo aktivnosti, toliko mnogo ljudi, pa razgovori počinju nalikovati jedan na drugi. Ne bi li potaknuli korisnike da ipak ne odustaju od virtualne potrage za partnerom, platforme su počele nuditi usluge koje kombiniraju offline i online svijet. Ljetos je kompanija Match lansirala značajku ‘72 sata‘ koja tjera korisnike da se ostave svojih telefona i u roku od 72 sata odu na pravi, stvarni spoj, a Bumble je predstavio Bumble IRL (engl. in real life) te počeo organizirati susrete za samce sa svoje platforme.

Ako je suditi po trendovima, internetske platforme za upoznavanje sigurno neće nestati sa scene, ali morat će se vratiti korak unatrag i u svoje poslovanje integrirati i stvarni svijet. Samcima u ovom trenutku odgovaraju uzbudljiviji, autentičniji i manje predvidljivi načini komunikacije, a i žele se riješiti stresa koji nosi upoznavanje s potencijalnim partnerom kojega su upoznali, ali ga nikada nisu vidjeli u životu. S druge strane, internetske platforme koje su manje konvencionalne, manje tradicionalne, kakva je i Ashley Madison s početka priče, mogu očekivati stabilan rast, kontroverzijama unatoč.