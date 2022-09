Promijenili zahtjeve: Zaposlenici žele dobre benefite u koje sve više tvrtki ulaže

Do relativno nedavno se i besplatna kava smatrala nečim dodatnim, no umjesto toga zaposlenici danas traže pogodnosti koje će poboljšati njihovu ravnotežu između posla i privatnog života

Puno se toga promijenilo na tržištu rada posljednjih godina, a na vrhu liste su očekivanja zaposlenika. U odnosu na nekad, zaposlenici danas žele više. Ne smatraju posao centrom života, žele mogućnost rada od kuće, vole povlastice, žele zahvalnost i priznanje za svoj rad. A uz sve aktualne trendove (slow work, great resignation, quiet quitting…) jasno je da su se promijenile i pozicije te da mnogi koji ne pronađu uvjete koje žele, traže nove tvrtke.

Pa dok dio zaposlenika napušta svoja radna mjesta, tvrtke se bave idejama kako svoje organizacije učiniti privlačnijim, a u tome često koriste nefinancijske aspekte rada, odnosno benefite za radnike.

Doručak i ručak, fleksibilnost, briga o mentalnom zdravlju, svrha i povezanost… samo su dio su stvari koje, uz dobre plaće, privlače ljude, a mnogi se prijavljuju za poslove ovisno o pogodnostima koje neka tvrtka nudi. Upravo zbog benefita je Glassdoor, američka web stranica na kojoj sadašnji i bivši zaposlenici anonimno ocjenjuju tvrtke, rangirao Immediate Media kao četvrto najbolje mjesto za rad u Velikoj Britaniji. Kako navodi Business insider, izdavač časopisa iza sebe je ostavio i Google i Microsoft i Adobe, i to zato što su zaposlenicima ponudili dobru radnu kulturu i ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

– Danas je, u odnosu na prije nekoliko godina, postalo normativno zaposlenicima nuditi 'pogodnosti' kojima su se mnoge tvrtke prije isticale nad konkurencijom – smatraju u Electrocoinu.

Benefitima po zaposlenike

Kako u drugim državama, tako je i u Hrvatskoj posljednjih godina sve više tvrtki koje uvode razne pogodnosti svojim zaposlenicima, a u tome prednjače one iz IT sektora. I to nije neobično jer se i ovdje dio tvrtki (posebno iz nekih specifičnih branši) susreće sa problemom težeg pronalaska radnika.

– Sumnjam da postoji IT tvrtka u Hrvatskoj koju je to zaobišlo. Mnogo kvalificiranih ljudi je napustilo Hrvatsku, neki rade za strane firme, neki otvaraju svoje obrte… Puno se toga promijenilo u radnim uvjetima. Zaposlenici imaju sve više prilika, a udaljenost, granice i vremenske zone više nisu prepreka – istaknula je, People and culture manager tvrtke Martian&Machine.

Dakle, što zbog konkurencije vani, što zbog širenja potražnje za IT uslugama, a što zbog proširenih mogućnosti koje je otvorila tehnologija i rad na daljinu, tvrtke iz IT sektora počele su se isticati s benefitima kojima privlače zaposlenike ili zadržavaju postojeće.

– Sukladno našem rastućem kredibilitetu i odgovornosti koja dolazi s njim, uvijek nastojimo opravdati svoju konkurentnost u svojoj industriji, ali i na širem tržištu rada. No, nerijetko ni spomenuta kompetentnost, niti etabliranost na tržištu, nisu dovoljne za privlačenje novih, potencijalnih kadrova za zapošljavanje u našoj organizaciji. Upravo zato, Electrocoin svojim zaposlenicima pruža i niz pogodnosti na radnom i van radnog mjesta – naveli su iz Electrocoina.

Oni su u posljednjih šest mjeseci zaposlili četiri programera, prodajnog menadžera, korporativnu pravnicu, kreatora sadržaja te dva administratora. No, istovremeno su izvjestan period tražili pojačanje u programerskim redovima. Što će reći – određene je pozicije, izgleda, teže popuniti.

Također, i iz Microblinka ističu da, iako i dalje uspješno pronalaze novu radnu snagu, kao i neke druge tvrtke najteže pronalaze kvalitetne software inženjere, menadžere razvojnih timova te specifične 'stručne role' koje do prije nekoliko godina nisu ni postojale, a danas su ključne.

– To ne čudi jer je na tržištu potražnja za takvim talentima ogromna, a mogućnosti rada u inozemstvu, kroz freelancing ili obrt danas su dostupnije i lakše nego ikad – navela je Anita Čavrag, employer brand expert iz Microblinka, te dodaje da se i oni za konkurentnost bore dobrim osnovnim uvjetima kao što su plaća i dani godišnjeg odmora te dodatnim koji zaposlenicima dižu kvalitetu života.

Bolje promišljanje o benefitima

Pa dok se do relativno nedavno gotovo i besplatna kava smatrala nečim dodatnim te je bila dovoljna da potakne zaposlenike, to više nije tako jednostavno. Umjesto toga, zaposlenici traže pogodnosti koje će poboljšati njihovu ravnotežu između posla i privatnog života. Paket beneficija zaposlenika uključuje sve naknade izvan plaće koje osigurava poslodavac, što zna uključivati i dodatke kao što su plaćene članarine u teretani, poslovni mobitel, pretplate i slično.

– Naš HR tim, uz podršku leadershipa, kreira razne programe s ciljem poboljšanja employee experience-a. Tu spadaju inicijative poput radionica i treninga soft skill vještina, programa benefita do organizacije zabavnih evenata za zaposlenika – objasnila je Čavrag.

Neki od benefita koji su u Microblinku najbolje odjeknuli kod zaposlenika su pogodnosti za roditelje, takozvani Pick&choose model benefita te paketi za studente. Tako, na primjer, zaposlenicima koji dobiju prinovu, Microblink pokriva razliku između porodiljne naknade i pune plaće kako bi održali isti životni standard, svim roditeljima omogućuje da prvih mjesec dana nakon porodiljnog rade pola radnog vremena za punu plaću, a očevima da prvih mjesec dana nakon rođenja djeteta ostanu kod kuće. Osim toga, imaju i cijeli niz plaćenih slobodnih dana za razne obiteljski važne događaje. Također, njihov Pick&choose model omogućuje da zaposlenici sami odaberu benefite koji njima najviše znače.

I u Electrocoinu kontinuirano ulažu u održavanje zadovoljstva zaposlenika te na razini cijele organizacije potiču zaposlenike da misle o sebi i svom fizičkom i mentalnom zdravlju kako bi održali zdravu ravnotežu između privatnog i poslovnog života.

– Nama u Electrocoinu je već nekoliko godina normalna stvar svim svojim zaposlenicima nuditi sistematski pregled, deset vrsti mlijeka ili fleksibilno radno vrijeme – dodali su.

Između ostalog, Electrocoin je uveo 'politiku demokracije' koja podrazumijeva evidentiranje, evaluaciju i provođenje želja i potreba zaposlenika kroz ankete i kompleksne tablice prijedloga. Također, zaposlenici imaju mogućnost rada na daljinu i fleksibilno radno vrijeme, mogućnost korištenja 30 dana godišnjeg odmora odmah po početku rada, slobodan dan na rođendan, dva mala i jedan veliki team building godišnje, mogućnost korištenja sustava za sportske aktivnosti, ured opremljen dizajnerskim i funkcionalnim značajkama, dva frižidera puna svih vrsta hrane i pića.

Vrlo slično tome navode i iz tvrtke Martian&Machine. Matković tako ističe da, osim što nude kompetitivne plaće koje su javno objavljene za sve pozicije, zaposlenicima nude kulturu koja potiče samostalnost i autonomiju te im daje mogućnost da sami kroje kako žele raditi. Osim toga, nude im plaćene obroke (doručak i ručak), edukacije i razvoj, subvencionirane Multisport kartice, sistematski pregled, budžeta za opremanje radne stanice na poslu i kod kuće...

Razmaženi ili razumni?

U svemu ovome postoje ljudi koji 'ne padaju' na benefite te smatraju da su mladi razmaženi jer su povećali očekivanja. No, kako je sve više onih koji traže dok ne nađu što im odgovara, reklo bi se da su se vremena promijenila.

– Nekada je bilo uobičajeno raditi kod istog poslodavca cijeli život i ljudi su puno rjeđe mijenjali poslove. Isto tako, dodatne pogodnosti nisu bile dostupne 'običnim' radnicima već su bile rezervirane za top menadžment. No, danas od radnog odnosa očekujemo više nego ikad prije – smatra Čavrag.

– Osobno smatram da su ovakva visoka očekivanja, uz deficitarnost zanimanja poput programera u IT-u, svima donijela dobro. Činjenica da se tvrtke moraju zbilja jako potruditi kako bi privukle i zadržale talente, dovela je do toga da svi zaposlenici imaju kvalitetnije radno iskustvo i bolje pogodnosti nego ikada prije u povijesti. Ne smatram da zaposlenici traže previše, već naprotiv – s obzirom da poslu posvećujemo trećinu svog dana, zdravo je težiti tome da budemo cijenjeni i ispunjeni – smatra Čavrag.

No, kada je u pitanju donošenje benefita, smatra Čavrag, ključan je pristup leadershipa koji svojim primjerom modelira poželjna i nepoželjna ponašanja te definira kulturu tvrtke. Za uvođenje benefita ključno je razgovarati sa zaposlenicima, osluškivati ih i pratiti stanje na tržištu. Zaposlenici sami najbolje znaju što im je važno, a na vodstvu tvrtke je da to čuje te da proaktivno djeluje te pravovremeno ponudi benefite koje drugi nemaju i koji nisu kozmetički, nego uistinu rade razliku.

– Nekad je bilo jako hip imati ping-pong stol, danas se nitko to više ne usudi staviti u oglas. Mislim da se okrećemo tome da su ljudima važniji konkretni benefiti koji im olakšavaju bitne aspekte rada ili života, nego površne zanimacije kojima je svrha prikriti nedostatak nečeg važnijeg – zaključila je Matković.