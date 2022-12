Prvo liderice, a onda Velikanke: Inicijativa zbog koje će profitirati sve žene

Svega dva posto ulica u Hrvatskoj nosi ime po ženama. Da bi se povisio stupanj zastupljenosti žena u nazivima ulica pokrenuta je hvalevrijedna inicijativa ‘Trgni se za ravnopravnost‘

Generacije i generacije žena trpile su neravnopravnost u poslovnom svijetu. Za razliku od muškaraca, ženama isprva nije bilo dozvoljeno raditi. Zatim su im se na radnim mjestima počeli povjeravati samo kućanski poslovi, poput čišćenja. Sredinom prošlog stoljeća žene su počele dobivati poslove slične onima muškaraca, ali tu počinju desetljeća njihove borbe da ih se prestanu objektificirati.

Od tog vremena do danas, poslovne žene uspjele su postići bolje uvjete i pravedniji status. Ipak, jednu neravnopravnost još uvijek nisu ispravile. Većina tvrtki i institucija u kojima rade smještena je na adresi s imenom - muškarca. Poražavajuća statistika pokazuje da samo 2 posto ulica u Hrvatskoj nosi ime po ženama. Da bi se povisio stupanj zastupljenosti žena u nazivima ulica, pokrenuta je inicijativa ‘Trgni se za ravnopravnost‘.

Trg hrvatskih velikanki

Za početnu točku inicijative odabran je Trg hrvatskih velikana - jedan od najprometnijih trgova u Zagrebu u čijem se nazivu žene tek podrazumijevaju. Dok se poslovni problemi mogu riješiti promjenom radnog mjesta, neravnopravnost se može ispraviti samo mijenjanjem društva. Zato je cilj inicijative ‘Trgni se za ravnopravnost‘ ima postojeći Trg hrvatskih velikana ravnopravno podijeliti te drugoj polovici dodijeliti ime Trg hrvatskih velikanki i onih koje će to tek postati. Time će se odati priznanje zaslužnim ženama koje su nas svojim postignućima zadužile kroz povijest. Istovremeno, ova inicijativa bit će i podrška svim djevojčicama i ženama na putu da postanu profesionalke - liječnice, znanstvenice, političarke, umjetnice - a zatim i velikanke.

Kao i u poslu, za ‘Trgni se za ravnopravnost’ bilo je važno imati prave partnere. Inicijativu u organizaciji kreativne agencije HEARTH podržavaju istaknute udruge kao što su Ženska soba, B.a.b.e, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), kao i institucije - Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj te ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Udjel u ovom projektu mogu imati svi. Na velikanke.hr prikupljaju se peticijski potpisi kako bi ravnopravno dodavanje Trga hrvatskih velikanki i onih koje će to tek postati prošlo službenu proceduru Grada Zagreba. Posla oko ravnopravnosti imat ćemo još puno, ali važno je napraviti prvi korak, a Trg hrvatskih velikanki i onih koje će to tek postati to definitivno jest.