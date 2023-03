SF komedija ‘Sve u isto vrijeme‘ trijumfirala i na Oscarima

Neobična priča o kinesko-američkoj obitelji koja svoje probleme rješava (i) u alternativnim svemirima, osvojila je ukupno sedam nagrada od čega tri glumačke te kipić za najbolji film

Nakon trijumfa na prestižnoj dodjeli filmskih nagrada Oscar, znanstveno-fantastični pustolovni film ‘Sve u isto vrijeme‘ (Everything Everywhere All At Once), potvrdio je status najnagrađivanijeg filma svih vremena, prenosi Reuters.

Neobična priča o kinesko-američkoj obitelji koja svoje probleme rješava (i) u alternativnim svemirima, osvojila je ukupno sedam kipića; tri od četiri glumačka Oscara dobile su zvijezde Michelle Yeoh, Ke Huy Quan i Jamie Lee Curtis. Yeoh je proglašena najboljom glumicom odigravši ulogu nezadovoljne vlasnice praonice koja otkriva da ima supermoći, dok je njen ‘filmski‘ suprug Quan osvojio najgradu za najbolju mušku sporednu ulogu.

Quan, nekadašnja dječja zvijezda, u svijet glume se vratio nakon dva desetljeća, a u filmu odigrao ulogu nezadovoljnog muža koji se bori s poreznicima. Uloga porezne agentice donijela je Curtis i njen prvi zlatni kipić i to u kategoriji najbolje sporedne glumice.

Bez skandala

Zvijezda filma ‘Kit‘, Brendan Fraser, poznat po ulogama iz devedesetih, osvojio je nagradu za najboljeg glumca izvanredno utjelovivši lik pretilog muškarca koji pokušava obnoviti vezu sa svojom kćeri.

Njemački remake povijesnog epa ‘Na Zapadu ništa ovo‘ proglašen je najboljim međunarodnim igranim filmom. Priča o užasima Prvog svjetskog rata ispričana kroz oči mladića koji se isprva želio pridružiti borbi, osvojila je četiri kipića tako da je prema ukupnom broju, ovaj film drugi najnagrađivaniji.

‘Navalni‘, dokumentarac o trovanju ruskog oporbenog vođe, Alekseja Navalnog, osvojio je Oscara za najbolji dokumentarac, dok je najboljim animiranim filmom proglašen ‘Pinokio‘ Guillerma del Torra.

Devedeset peta dodjela Oscara prenosila se uživo na ABC, a o pobjednicima je glasalo oko 10 tisuća glumaca, producenata, redatelja i filmskih stručnjaka koji čine filmsku akademiju.

Za razliku od prošle godine kad je šou ‘ukrao‘ šamar kojem je Chris Rocku opalio Will Smith, ovogodišnja je dodjela prošla bez ikakvih skandala.