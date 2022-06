Tehnološki divovi plaćat će zaposlenicama putne troškove za pobačaje

Kompanije poput Mete, Ubera, Duolinga, Amazona, Microsofta, Tesle, Disneya i Applea odlučile su pružiti financijsku potporu zaposlenicama koje zatraže prekid trudnoće

Nakon što je američki Vrhovni sud ukinuo pola stoljeća staro ustavno pravo na pobačaj, organizacija Planned Parenthood objavila je da 36 milijuna žena u reproduktivnoj dobi neće imati pristup prekidu trudnoće. Pošto je ta odluka omogućila saveznim državama da same reguliraju pobačaje, a već ih je 13 donijelo zakone koji ga gotovo u potpunosti zabranjuju (Idaho daje iznimke u slučaju incesta ili silovanja, a Kentucky ako je život trudnice u opasnosti), milijuni žena putovat će u druge zemlje ne bi li ostvarile pravo koje im je do nekidan bilo zajamčeno ustavom. No, uzme li se u obzir činjenica da će samo one koje su financijski situirane biti u mogućnosti putovati u susjedne zemlje i pokriti visoke zdravstvene troškove, kompanije poput Mete, Ubera, Duolinga, Amazona, Microsofta, Tesle, Disneya i Applea odlučile su pružiti financijsku potporu zaposlenicama koje zatraže prekid trudnoće.

Kazne za vozače

Kako je u priopćenju za medije izjavio CEO Yelpa, Jeremy Stoppelman, ova je odluka dovela u rizik zdravlje milijuna žena, uskratila im njihova temeljna ljudska prava i poništila napredak po pitanjima rodne ravnopravnosti.

– Poslovni lideri bi se trebali pobrinuti za zdravlje i sigurnost svojih zaposlenica te ustati protiv zakonskih zabrana pobačaja koje su uslijedile nakon poništenja slučaja Roe & Casey – kazao je Stoppelman.

U priopćenju iz Mete pak stoji da će pokriti putne troškove zaposlenicama koje zbog zakonskih ograničenja u svojoj državi neće biti u mogućnosti ostvariti pravo na prekid trudnoće, dok se Duolingo izjasnio da će učiniti sve da njihove radnice diljem Amerike imaju jednak pristup zdravstvenim uslugama te, također, pokriti troškove putovanja zbog pobačaja. Uberovci su naveli da njihovo osiguranje već pokriva velik dio zdravstvenih troškova uključujući prekid trudnoće, ali i da će se pobrinuti za to da njihovi vozači ne budu kažnjeni zato što nude usluge prijevoza do klinika za abortuse. Potonje se posebno odnosi na državu Teksas koja planira kažnjavati liječnike, savjetnike, pa čak i Uber vozače koji pomažu ženama da ostvare pravo na pobačaj.