Tko je Sheryl Sandberg, žena koja je Facebook pretvorila u stotine milijardi vrijedan biznis?

Sandberg se istaknula svojim političkim ambicijama, ali i vještinom vođenja big-tech kompanija. Osim što je pomogla Facebooku u rastu, bila je jedna od prvih menadžerica u Googleu

Sheryl Sandberg, donedavnu glavnu operativnu direktoricu Mete, svjetski su mediji opisivali kao silu koja stoji iza Mark Zuckerberga; ženu koja je zapravo zaslužna za strelovit uspjeh te društvene mreže i pretvaranja Mete u 510 milijardi dolara vrijedan biznis. Iako ostaje u upravnom odboru kompanije, njezin odlazak s izvršne pozicije bacio je sjenu na trenutno poslovanje kompanije čija je vrijednost dionica 2022. ukupno pala za 44 posto. Medije (i investitore) trenutno okupira što njezin odlazak znači za Metu, ali ih zanima koja je sljedeća poslovna adresa jedne od najuspješnijih menadžerica u pretežno muškoj, big-tech industriji.

Sandberg je najavila da će se sada aktivnije baviti filantropskim radom, posebno projektima koji se tiču pozicije žena, a, ako je suditi prema njenom dosadašnjem putu, jednake su šanse da će se ubaciti u politiku kao i ostati u korporativnom svijetu.

Karijera umjesto ljubavi

Sheryl Sandberg rođena je 1969. u Washingtonu, u obitelji oftalmologa i učiteljice francuskoga. Kad je imala dvije godine, s obitelji se preselila u Floridu gdje su njeni roditelji sudjelovali u osnivanju South Florida Conferenca on Soviet Jewry te svoj dom pretvorili u sigurno gnijezdo doseljenim sovjetskim Židovima. Kako je za The New Yorker izjavila njena majka Adele, Sandberg se u školi isticala inteligencijom što 'nije bilo dobro za njen socijalni život'. Diplomirala je na Harwardu, a njen ju je mentor Larry Summers zaposlio u Svjetskoj banci.

No, tu nije ostala dugo, jer je, ambiciozna i kad je u pitanju humanitarni rad, odselila u Indiju i radila sa zdravstvenim organizacijama koje se bave liječenjem gube. Nešto kasnije, zaposlila se u McKinseyu, ali i udala s 24 godine jer, kako joj je majka objasnila - 'dobri se dečki osvajaju dok su mladi'. No, kako prenosi Business Insider, taj brak je potrajao svega godinu dana, a Sandberg je strahovala (premda je imala samo 25 godina) da zbog razvoda neće moći pronaći novi ljubav. Umjesto potrage za novim muškarcem, odlučila je raditi na svojoj karijeri pa se ponovo odazvala pozivu svog mentora te se preselila u Washington gdje je radila u administraciji predsjednika Bill Clintona, a potom i u uredu Summersa nakon što je imenovan ministrom financija.

U muškom biznisu

Nakon što su demokrati 2000. izgubili izbore, Sandberg se seli u Silicijsku dolinu. U to su se vrijeme tek počele osnivati tehnološke tvrtke koje će kasnije postati divovi. Recimo, Google je tada zapošljavao manje od 300 ljudi i poslovao s gubicima, ali i velikom ambicijom da informacije učini dostupnim svima. Da radi za njih nagovorio ju je tadašnji CEO Eric Schmidt i to s riječima 'ne budi idiot… ovo je raketa, ukrcaj se!'. Sandberg je konačno pristala i počela voditi tim koji se bavi digitalnim oglašavanjem koji je tada brojao svega četiri zaposlena.

Početkom 2004. udala se za svog dugogodišnjeg prijatelja Dave Goldberga s kojim je dobila dvoje djece. Kad je riječ o braku i majčinstvu, Sandberg je na jednoj konferenciji, kako prenosi Business Insider, izgovorila nezaboravnu rečenicu: 'Kad je o odluci u vezi karijere riječ, najbitnija je ona za koga ćete se udati'. Sandberg je uspješno odabrala partnera, ali i kompaniju budući da je Google brzo postao jedna od najuspješnijih kompanija svih vremena, a Sandberg potpredsjednica za globalnu online prodaju. Nakon sedam godina, poželjela se novih izazova pa je tražila od uprave da je imenuju izvršnom operativnom direktoricom. No, za to nije dobila zeleno svjetlo. Šefovi nisu htjeli 'talasati', jer su na tim pozicijama već sjedila tri muškarca: Schmidt te Googleovi suosnivači, Larry Page i Sergey Brin.

Srećom, na nju je oko bacio ambiciozni Zuckerberg koji joj je prišao na jednoj Božićnoj zabavi i pitao želi li raditi za Facebook. Ona je, nakon šest tjedana nagovaranja, pristala i počela, kako je Zuckerberg svojedobno izjavio, 'obavljati stvari koje on nije htio'.

– Postoje ljudi koji su dobri menadžeri, ljudi koji znaju voditi veliku organizaciju i ljudi koju su analitični i usredotočeni na strategiju. Te osobine rijetko ima samo jedna osoba – kazao je 2011. Zuckerberg opisujući talente svoje operativne direktorice.



Osim što je briljirala u svom poslu, poželjela je baviti se i pozicijom žena u korporativnom svijetu, pa izdala knjigu Lean In s ciljem da ohrabri žene diljem svijeta da zasukaju rukave i bore se za visoke pozicije u kompaniji. Iako su joj namjere bile plemenite, knjiga je naišla na mnogo kritika, pa su tako neke čitateljice tvrdile da ona ne može biti uzor svim ženama budući da ima ljude koji za nju rade i dadilje koje brinu o djeci. No, bez obzira na kritike, knjiga je postala bestseller.

Skandali u Facebooku

No, 2015. obitelj joj je zadesila tragedija. Njen suprug preminuo je od srčanog udara, a dvije godine kasnije, Sandberg je svoje iskustvo boli pretočila u riječi i izdala knjigu u kojoj pripovijeda o suočavanju sa životnim izazovima, tugom i što kad te život prisili na plan B. Također, sjela je u upravni odbor kompanije na čijem je njen suprug bio čelu, Survey Monkey te, nakon što je javno izlistana na burzi, donirala 10 posto udjela zakladi koju je osnovala u čast Daveu. Budući da je 2016. demokratkinja Hillary Clinton ušla u predsjedničku utrku, Sandberg ju je podržala, a u medijima se spekuliralo da je ona i jedan od kandidata za ulazak u ministarstvo financija.

Osim što je 'njena' kandidatkinja doživjela poraz, počeli su problemi u Facebooku i to kada je otkriveno da su Rusi na platformi širili dezinformacije. U ožujku 2018. buknuo je još jedan skandal – korisnički podaci s Facebooka zloupotrebljavani su u političke svrhe. Budući da su nakon toga uslijedile sve češće prozivke mreže, a, istovremeno, Zuckerberg smatrao da je Sandberg kriva jer se ne bavi dovoljno aktivno zaštitom podataka i sigurnošću na platformi, krenula su govorkanja da bi mogla napustiti kompaniju. Iako su se tračevi počeli širiti 2018., ostvarili su se tek sad kad je i službeno dala ostavku i odlučila otići iz Mete.

S obzirom na njene sposobnosti i dosadašnju karijeru, nitko, naravno, ne misli da će dugo biti kod kuće. Doduše, mogla bi odabrati upravo to, jer o novcu ne treba brinuti. Sandberg je, naime, teška 1,6 milijardi dolara te 20. najbogatija samostvorena milijunašica u Americi.