Trendovi iz 2022. koje će poslovni svijet zadržati u novoj godini

U idućoj godini ne napuštamo niti mogućnosti rada od kuće niti ležernost na koju smo navikli u pandemiji

Kako je ostalo još samo nekoliko dana u ovoj godini, pravo je vrijeme za sumiranje svega što je smo napravili, što se dogodilo, koji su se trendovi pojavili i obilježili 2022. u poslovnom smislu te što nas čeka u idućoj godini. Popis trendova i događaja iz proteklih 12 mjeseci nije malen, a iako se brzo mijenjaju, Financial Times je izdvojio njih nekoliko koji će se u korporativnom životu zadržati i u 2023. godini.

Hibridni rad putio je korijene

Jedna je stvar posljednjih nekoliko godina potpuno promijenila poslovni svijet i više gotovo da i ne možemo zamisliti posao bez te opcije – hibridnog rada. Iako su se mnogi nakon restrikcija i obaveznog rada od kuće rado vratili na posao u urede, izgleda da je velik dio poslovnog svijeta ipak skloniji zadržavanju ideje da barem povremeno možemo raditi od kuda želimo. Malo je tvrtki koje su se potpuno vratile na ‘stari model‘.

Hibridni rad očito je jedno od rijetkih stvari koje smo voljeli u pandemiji i odlučili zadržati, a s time se pojavio i trend hot-deskinga, koji podrazumijeva da zaposlenici u uredu nemaju svoje mjesto, već da im se ono dodijeli prema potrebi ili prema sustavu rotiranja. A da je taj trend sve zastupljeniji pokazuje i Londonska burza koja je nedavno svojim zaposlenicima poslala dopis kojim im je predstavljen novi sustav za rezerviranje slova i time, izgleda, prigrlili novi trend.

No, nisu jedini. Udio britanskih zaposlenika koji rade hibridno skočio je s 13 posto (od početka veljače) na 24 posto (do svibnja), a 80 posto radnika izjavilo je da preferiraju hibridni način rada, navodi Financial Times. Pa dok zaposlenici i tvrtke ne puštaju hibridni oblik rada i eksperimentiraju s najboljim načinom njegovog provođena, u idućoj bi se godini moglo promijeniti jedino to da će tvrtke uvesti više pisanih pravila o takvom načinu rada – kojim danima tko treba doći u tvrtku, trebaju li se sastanci održavati online ili ne, treba li rezervirati stol ili ne… No, fleksibilniji rad, pa i hot-desking, ostaju kao jedna od najvećih posljedica pandemije u poslovnom smislu.

Ležeran stil

No, nismo postali fleksibilni samo po pitanju načina rada. Mnogi ljudi koji rade iz ureda počeli su puno ležernije pristupati i poslovnom stilu odijevanja te su napustili ‘uštogljena‘ korporativno pravila. Tako se među trendove 2022., koji će trajati i u 2023., nametnula i udobnost pa tako mnogi ljudi ne vide ništa loše u dolasku na posao u tenisicama umjesto u nekim drugim, formalnijim, cipelama. Krajnje udobna obuća 2022. godine postala je ‘uredska stvar‘. Pa iako dani dolaska na posao u tenisicama i mijenjanja u uredske cipele nisu u potpunosti umrli 2022., možemo reći da su u mnogim sektorima ipak postali dio prošlosti.

Osim toga, mush have ležernijeg stila u 2022. postali su ruksaci koje nose i najviši dužnosnici u tvrtkama. I to nije neobično jer nas računala sve rjeđe čekaju na stolovima (ako uopće imamo stolove), a stalno nošenje prijenosnog računala još je jedna ‘žrtva‘ fleksibilnijeg rada. Tako mnogi vuku računalo u ured i iz ureda, što je najbolje činiti s ruksakom, umjesto ručnim torbicama ili aktovkama koje su bile normalne prije pandemije.

Pa iako 2022. godine neće biti s nama zauvijek, neke trendove očito ne želimo ostaviti te ih za zadovoljstvom selimo u 2023. godinu, a možda i koju nakon nje.